Köpeklerde kusmanın sebepleri

Köpekler, sindirim sistemlerinin yapısı gereği kolay kusabilsen canlılardır. Sindirim sistemindeki en ufak bir irritasyonda rahatça kusarak, sisteme zarar verme ihtimali olan maddelerden korunabilirler.
Kusmak sevimli dostlarımız için bazen önemsiz bir reaksiyon iken bazen de tehlikeli rahatsızlıkların habercisi olabilir. Köpeklerde kusma davranışının altında birçok neden yatabilir. Bu nedenleri kökenine göre şu şekilde inceleyebiliriz: 1) VİRAL KÖKENLİ HASTALIKLAR: Özellikle yavru, nadir de olsa genç ve yetişkin köpeklerde parvovirüs, koronavirüs ve distemper gibi bulaşıcı ve ölümcül olabilen viral sebepli hastalıklarda art arda şekillenebilen kusma davranışıyla karşılaşabiliriz. Bu hastalıklarda çoğunlukla kusmaya eşlik eden başka semptomları da görmek söz konusudur.
2) PARAZİTER KÖKENLİ KUSMALAR: Köpeklerde yoğun bağırsak parazitleri olduğu durumlarda kusma olgusuyla karşılaşmak olasıdır. Hatta kusmalar esnasında bağırsak kurtlarının bazılarının dışarı atılması bile mümkündür. Ayrıca sulardan geçen tek hücreli bazı parazitler de kusmayla karakterize bazı semptomlara neden olabilirler.
3) YABANCI CİSİM YUTMA: Köpekler özellikle yavruluk dönemlerinde yabancı cisimleri yutmaya çok yatkındırlar. Yutulan yabancı cisim sindirim sisteminin reflexi olarak kusarak dışarıya atılmaya çalışılır. Özellikle bu cisimler sistemde tıkanmaya sebep olmuşsa, dostumuzun her mama yeme ve su içme girişiminin akabinde şiddetli kusma görülebilir.
4) OT YEME: Dostlarımız özellikle bahar aylarında yağmurlarda yeşeren otları yemeyi severler. Bu otların çok miktarda yenmesi sonucunda da kusma davranışıyla dışarı atılması söz konusu olabilir. Bu tip kusmalar genellikle tehlikesizdir ve devamlılık göstermez.
5) BAKTERİYEL KÖKENLİ KUSMALAR: Bazı bakteriler köpeklerimizin sindirim sistemlerinde yerleşerek şiddetli ve uzun süren kusma ataklarına sebep olabilir. Özellikle mide florasına yerleşebilen helikobakter isimli bakteri uzun süreli ve sık kusmaların sebebidir.
6) DENİZE GİRME: Özellikle yaz aylarında serinlemek hedefli denize giren dostlarımız tuzlu deniz suyunu yutarak sindirim sistemlerini bozabilirler. Tuzlu su onları çabucak kusturacak ve genellikle bu kusmayı ishal olma hali takip edecektir.
7) ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI: Köpeklerde solunum yolunun irinli hastalıklarında, burun ve boğaz akıntıları tıpkı bizlerde olduğu gibi yemek borusu ve mideyi rahatsız ederek kusma davranışının tetiklenmesine neden olabilmektedir.
8) TOKSİK MADDELERİN YUTULMASI: Zehirleyici maddelerin yutulması durumlarında da kusma köpeklerde sindirim kanalının bir reaksiyonu olarak karşımıza çıkar. Vücut, zehirli olan maddeyi kusarak dışarı atarak en az emilimle korunmasını sağlar.
9) ÇOK MİKTARDA VE HIZLI MAMA TÜKETİMİ: Aç kalmış ya da obur köpeklerde birden çok miktarda besinin hızlı tüketilmesi de sindirim sisteminin kusma refleksini uyarabilir. Ayrıca ani mama formülasyon değişimleri de köpeğin kusmasına neden olabilir.
10) NEOPLASTİK OLUŞUMLAR: Sindirim sistemine yerleşmiş olan özellikle mide kökenli tümör ve kanserleşmiş doku oluşumlarında kusma olgusu ile karşılaşmak olasıdır.
Unutmayın!
Kusma her ne sebepli olursa olsun sevimli dostumuzun sağlık takibi açısından dikkate alınması gereken bir bulgudur.
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Köpeklerde kusmanın sebepleri
Köpekler, sindirim sistemlerinin yapısı gereği kolay kusabilsen canlılardır. Sindirim sistemindeki en ufak bir irritasyonda rahatça kusarak, sisteme zarar verme ihtimali olan maddelerden korunabilirler.
Kusmak sevimli dostlarımız için bazen önemsiz bir reaksiyon iken bazen de tehlikeli rahatsızlıkların habercisi olabilir.
Köpeklerde kusma davranışının altında birçok neden yatabilir. Bu nedenleri kökenine göre şu şekilde inceleyebiliriz:
1) VİRAL KÖKENLİ HASTALIKLAR: Özellikle yavru, nadir de olsa genç ve yetişkin köpeklerde parvovirüs, koronavirüs ve distemper gibi bulaşıcı ve ölümcül olabilen viral sebepli hastalıklarda art arda şekillenebilen kusma davranışıyla karşılaşabiliriz. Bu hastalıklarda çoğunlukla kusmaya eşlik eden başka semptomları da görmek söz konusudur.
2) PARAZİTER KÖKENLİ KUSMALAR: Köpeklerde yoğun bağırsak parazitleri olduğu durumlarda kusma olgusuyla karşılaşmak olasıdır. Hatta kusmalar esnasında bağırsak kurtlarının bazılarının dışarı atılması bile mümkündür. Ayrıca sulardan geçen tek hücreli bazı parazitler de kusmayla karakterize bazı semptomlara neden olabilirler.
3) YABANCI CİSİM YUTMA: Köpekler özellikle yavruluk dönemlerinde yabancı cisimleri yutmaya çok yatkındırlar. Yutulan yabancı cisim sindirim sisteminin reflexi olarak kusarak dışarıya atılmaya çalışılır. Özellikle bu cisimler sistemde tıkanmaya sebep olmuşsa, dostumuzun her mama yeme ve su içme girişiminin akabinde şiddetli kusma görülebilir.
4) OT YEME: Dostlarımız özellikle bahar aylarında yağmurlarda yeşeren otları yemeyi severler. Bu otların çok miktarda yenmesi sonucunda da kusma davranışıyla dışarı atılması söz konusu olabilir. Bu tip kusmalar genellikle tehlikesizdir ve devamlılık göstermez.
5) BAKTERİYEL KÖKENLİ KUSMALAR: Bazı bakteriler köpeklerimizin sindirim sistemlerinde yerleşerek şiddetli ve uzun süren kusma ataklarına sebep olabilir. Özellikle mide florasına yerleşebilen helikobakter isimli bakteri uzun süreli ve sık kusmaların sebebidir.
6) DENİZE GİRME: Özellikle yaz aylarında serinlemek hedefli denize giren dostlarımız tuzlu deniz suyunu yutarak sindirim sistemlerini bozabilirler. Tuzlu su onları çabucak kusturacak ve genellikle bu kusmayı ishal olma hali takip edecektir.
7) ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI: Köpeklerde solunum yolunun irinli hastalıklarında, burun ve boğaz akıntıları tıpkı bizlerde olduğu gibi yemek borusu ve mideyi rahatsız ederek kusma davranışının tetiklenmesine neden olabilmektedir.
8) TOKSİK MADDELERİN YUTULMASI: Zehirleyici maddelerin yutulması durumlarında da kusma köpeklerde sindirim kanalının bir reaksiyonu olarak karşımıza çıkar. Vücut, zehirli olan maddeyi kusarak dışarı atarak en az emilimle korunmasını sağlar.
9) ÇOK MİKTARDA VE HIZLI MAMA TÜKETİMİ: Aç kalmış ya da obur köpeklerde birden çok miktarda besinin hızlı tüketilmesi de sindirim sisteminin kusma refleksini uyarabilir. Ayrıca ani mama formülasyon değişimleri de köpeğin kusmasına neden olabilir.
10) NEOPLASTİK OLUŞUMLAR: Sindirim sistemine yerleşmiş olan özellikle mide kökenli tümör ve kanserleşmiş doku oluşumlarında kusma olgusu ile karşılaşmak olasıdır.
Unutmayın!
Kusma her ne sebepli olursa olsun sevimli dostumuzun sağlık takibi açısından dikkate alınması gereken bir bulgudur.