Köpeklerde kanser

Köpekle yaşamak, hem köpek için hem de insan için tür dışı olan bir canlıyla iletişimde olmak anlamına gelir.





İnsan olarak bizler kendi içimizdeki ilişkilerimizde bile birbirimizi zaman içerisinde tanımaya çalışır ve bunun için birçok gözlem yapar ve sonuçlar çıkarırız. Köpek-insan ilişkisinde köpek, insan hayatına entegre olmak durumunda kaldığı için ve de ortak bir konuşma diliyle anlaşamadığımızdan ötürü onları anlamaya çalışmak, kendimizi yalın ve anlaşılır ifade etmek bize düşmektedir. Birçok köpek sahibi bu birliktelik esnasında dostunun doğal davranış modelleri konusunda fazla bilgi sahibi olmadığı için ilişkinin konforunu bozabilecek hatalı davranışlarda bulunabilmektedir. Peki nedir köpek-insan ilişkisinde bizlerin sıklıkla yaptığı hatalar.

Yanlış ya da irdelenmeden öneri uygulamaları: Köpek sahiplendiğinizde çevrenizdeki eşiniz ve dostunuzun önerilerini bilimsel ve güvenilirliği olan kaynaklarla doğrulamadan dostunuzun üstünde uygulamaya çalışmayın. Sürekli değişik ve yanlış uygulamalarla, deneme tahtasına dönecek olan köpeğinizin bu çarpık algıların yaratacağı davranış sorunlarıyla uğraşmanız hem zamanınızı çalacak hem de dostunuzla aranızı bozacaktır.







