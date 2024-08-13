Köpeklerde kan parazitleri

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Bu parazitlerin daha çok sıcak iklime sahip ve sulak bölgelerde yaygın olduğu düşünülse de günümüzde hemen hemen her bölgede rastlanabilmektedir. Kene, sivrisinek, tatarcık sineği gibi kan emiciler vasıtasıyla bulaşan bu parazitler köpekler için ciddi hayati tehlike oluşturabilmektedirler.

Drofilaria İmmitis: Ağırlıklı olarak köpeklerde görülen bu parazit türü sivrisinekler tarafından bulaşır. Kan yolu ile vücudun tüm organlarına yayılabilen bu solucan türü çoğunlukla akciğer ve kalp bölgesini tercih eder. Ciddi organ hasarları başta olmak üzere kalp sorunları ve ölümle sonuçlanabilir. Sivrisineklerle mücadele ve köpeğin düzenli ilaçlanması, korunma açısından önemlidir.

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Babesia: Keneler tarafından bulaşan bu hastalık, kan hücrelerini yıkıma uğratarak köpeğin hastalanmasına neden olur. Yüksek ateşle seyreden ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bu hastalıktan korunmanın yolu kenelerle mücadeledir.

Ehrlichia: Enfekte keneler tarafından köpeğin ısırılmasıyla bulaşır. Etken bakterilere benzer yapıdadır. Kansızlık, göz problemleri ve bazen nörolojik bozukluklara sebebiyet verir. Yoğun ve spesifik tedaviler yapılmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilir.

Leishmaniasis: Bu hastalık bir tür sinek tarafından köpeklere geçer. Çoğunlukla deriye yerleşen bu parazit iç organlara da göç ederek ciddi sağlık problemlerine neden olur. Ölümcül olabilen bu hastalığın tespitinde kan testleri uygulanır. Hastalığın engellenmesinde tek yöntem, bu sinek türüyle mücadeledir.