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Tarkan Özvardar
Tarkan Özvardar
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Köpeklerde kan parazitleri

#Tarkan Özvardar#Ankara#Köpeklerde Kan Parazitleri

Köpeklerde sık görülen ve bilinen, kene, pire gibi dış parazitler ile bağırsak kurtları gibi iç parazitlerin dışında dolaşım sistemine dahil olarak vücutlarını enfekte eden kan parazitleri de mevcuttur.

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Bu parazitlerin daha çok sıcak iklime sahip ve sulak bölgelerde yaygın olduğu düşünülse de günümüzde hemen hemen her bölgede rastlanabilmektedir. Kene, sivrisinek, tatarcık sineği gibi kan emiciler vasıtasıyla bulaşan bu parazitler köpekler için ciddi hayati tehlike oluşturabilmektedirler.

Köpeklerde kan parazitleri

Drofilaria İmmitis: Ağırlıklı olarak köpeklerde görülen bu parazit türü sivrisinekler tarafından bulaşır. Kan yolu ile vücudun tüm organlarına yayılabilen bu solucan türü çoğunlukla akciğer ve kalp bölgesini tercih eder. Ciddi organ hasarları başta olmak üzere kalp sorunları ve ölümle sonuçlanabilir. Sivrisineklerle mücadele ve köpeğin düzenli ilaçlanması, korunma açısından önemlidir.

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Babesia: Keneler tarafından bulaşan bu hastalık, kan hücrelerini yıkıma uğratarak köpeğin hastalanmasına neden olur. Yüksek ateşle seyreden ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bu hastalıktan korunmanın yolu kenelerle mücadeledir.

Köpeklerde kan parazitleri

Ehrlichia: Enfekte keneler tarafından köpeğin ısırılmasıyla bulaşır. Etken bakterilere benzer yapıdadır. Kansızlık, göz problemleri ve bazen nörolojik bozukluklara sebebiyet verir. Yoğun ve spesifik tedaviler yapılmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilir.

Leishmaniasis: Bu hastalık bir tür sinek tarafından köpeklere geçer. Çoğunlukla deriye yerleşen bu parazit iç organlara da göç ederek ciddi sağlık problemlerine neden olur. Ölümcül olabilen bu hastalığın tespitinde kan testleri uygulanır. Hastalığın engellenmesinde tek yöntem, bu sinek türüyle mücadeledir.

Köpeklerde kan parazitleri

#Tarkan Özvardar#Ankara#Köpeklerde Kan Parazitleri
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