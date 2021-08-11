Köpeklerde egzama

Dünyada en çok çeşitliliğe sahip olan canlı türü köpeklerdir. İnsanların beğenisine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak seleksiyona tabi tutulmuş olması bu çeşitliliğin en büyük sebebidir.





Bazı köpek ırklarının fiziksel görüntülerinin toplumlar tarafından beğeni kazanması o ırkın popülaritesinin artmasına sebep olmuştur.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta sosyal medyanın etkisiyle olmak üzere bazı köpek ırkları dönemsel olarak popülarite kazanmakta ve kontrolsüz bir şekilde sahiplenilme sayıları artmaktadır.

Sadece kozmetik beğeni ve kaygılarla talep gören bu ırkların sayılarındaki orantısız artışın ırka verebileceği zararları ve kötü sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz:





