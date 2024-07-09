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Tarkan Özvardar
Tarkan Özvardar
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Köpeklerde dermatit

#Köpeklerde Dermatit#Can Dostlar#Tarkan Özvardar

Yaz aylarında sıcak ve nemin artmasıyla özellikle uzun tüylü köpeklerde deri rahatsızlıklarına sıklıkla rastlanır.

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Vücudun en büyük organı deridir. Çevresel etkiler, stres ve genetik kökenli rahatsızlıkların birçoğunda ilk reaksiyonları genellikle deri verir. Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında öncelikle baş-boyun bölgesi olmak üzere vücudun tüyle kaplı bölgelerinde kuru ya da akıntılı ıslak formda gözlemlenen lezyonlar çoğunlukla egzama olarak adlandırılır. Bu pembe kızarık formda derinin erozyona uğramış kısımları çoğunlukla kaşıntılı ve acı verici olabildiğinden köpeğin ulaşabildiği bölgelerde olduğu taktirde egzamalı bölgeyi ısrarla yalaması ya da kaşıması lezyonların daha da büyük ve enfekte forma dönüşmesine neden olabilir. Egzama yaralı bölgelerin tüylerinin dökülmesi tipiktir.

Köpeklerde dermatit

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* Köpeklerde egzamanın oluşmasının nedenlerini sıralamak gerekirse;
- Ani iklim ve klima değişiklikleri
- Aşırı sıcak ve neme maruz kalma
- Kene-pire, sinek, böcek ısırıkları
- Strese bağlı psikolojik bozukluklar
- Deri bütünlüğünü bozabilen bakteriyel, viral, mantar enfeksiyonları ve neoplastik oluşumlar
- Kimyasal kökenli şampuanlarla sık yıkama
- Alerjik kökenli reaksiyonlar
- Beslenme eksikliği ya da yanlışlığına bağlı sorunlar
- Hormonal aktiviteye bağlı reaksiyonlar
- Vitamin ve mineral yetersizlikleri
- Bakımı ihmal edilmiş kıtıklaşmış tüy yapısı
- Irk yatkınlıkları (Golden retriever, Labrador retriever, Shar-Pei, İngiliz bulldog, Alman çoban köpeği)

Köpeklerde dermatit

* Köpeklerde egzama lezyonları, erken döneminde alınacak önlemler ve doğru tedavi hamleleri, deri bütünlüğü destekleyicilerin kullanımıyla iyileştirilip engellenebilir. Peki bu amaçla yapılması gerekenler;

- Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında köpekleri yüksek protein içeren besinlerle beslememek gerekir. Yüksek miktarda et, yumurta ve süt ürünlerini kullanmamaya özen göstermek önemlidir.
- Denize sokulan köpeklerin durulanması ve kurutulmasına özen gösterilmelidir.
- Köpekleri güneşin dik olduğu saatlerde aşırı sıcağa maruz bırakmamak serin ve gölgelik yerlerde muhafaza etmek önemlidir.
- Egzama oluşmuş olan köpeklerin lezyonlu bölgeleri yalaması, kaşıması ve sürtünerek hasar oluşturması engellenmelidir.
- Allerjik olabilecek yüzey temizleyicilerin kullanıldığı yerlerde köpeğin bulundurulmamasına özen göstermek önemlidir.
- Köpeğin dış parazitlere karşı ilaçlanmış olmasına dikkat edilmelidir.
- Uzun süreli yalnızlıklar ve stresin egzamayı tetikleme ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekir.
- Deri ve tüy bütünlüğü için vitaminler, doğal takviyeler ve düzenli tarama, önleyici olması açısından önemlidir.
- Veteriner hekiminizin önerileri doğrultusunda lezyonlu bölgelerin bakımının yapılması ve ilaç kullanımlarına özen gösterilmelidir.

#Köpeklerde Dermatit#Can Dostlar#Tarkan Özvardar
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