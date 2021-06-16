Köpeklerde ayrılık endişesi

Köpekler de tıpkı bizler gibi değişik yaş dönemlerinde o yaşın gerektirdiği davranışları gösterirler. Köpeğinizin göstermiş olduğu davranışları irdelerken onun hangi yaş döneminde olduğunu hesaba katmayı unutmamak gerekir.

Bebeklik Dönemi: 0-6 aylık dönemi kapsayan bebeklik süreci, yavru köpeğin dış dünyayı tanımaya ve bileşenlerini algılamaya çalıştığı dönemdir. Bilişsel algısının sınırlı olduğu, meraklı ve yaramazlık davranışlarının yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde yavru, insanla kuracağı diyaloğun temellerini atar. Bebeklik döneminde köpeğinizle kuracağınız doğru ve pozitif ilişkinin ileriki dönemler için büyük önem taşıdığını unutmayın. Bu dönemde dış dünyayı tanımasında yavru köpeğinize yapacağınız kılavuzluk çok önemlidir. Köpeğinizin yavruyken bilişsel algısının sınırlı olmasına bağlı olarak göstereceği davranışlara karşı toleranslı olmalısınız.







Çocukluk Dönemi: 6-12 aylık süreç köpeklerde çocukluk dönemi olarak değerlendirilir. Bu dönemde hareketlilik fazlalaşmış, dış dünyaya olan ilgi de artmıştır. Oyun isteği yükselmiş olan köpeğin bol bol dışarıya çıkartılması ve dış dünyayı realize etmesi sağlanmalıdır. Çocukluk dönemi köpeğin bilişsel algısının gelişmeye başladığı itaat ve komut ilişkilerinin kuvvetlendiği dönemdir.





