Köpeklerde ayrılık endişesi

Bebeklik Dönemi: 0-6 aylık dönemi kapsayan bebeklik süreci, yavru köpeğin dış dünyayı tanımaya ve bileşenlerini algılamaya çalıştığı dönemdir. Bilişsel algısının sınırlı olduğu, meraklı ve yaramazlık davranışlarının yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde yavru, insanla kuracağı diyaloğun temellerini atar. Bebeklik döneminde köpeğinizle kuracağınız doğru ve pozitif ilişkinin ileriki dönemler için büyük önem taşıdığını unutmayın. Bu dönemde dış dünyayı tanımasında yavru köpeğinize yapacağınız kılavuzluk çok önemlidir. Köpeğinizin yavruyken bilişsel algısının sınırlı olmasına bağlı olarak göstereceği davranışlara karşı toleranslı olmalısınız.
Çocukluk Dönemi: 6-12 aylık süreç köpeklerde çocukluk dönemi olarak değerlendirilir. Bu dönemde hareketlilik fazlalaşmış, dış dünyaya olan ilgi de artmıştır. Oyun isteği yükselmiş olan köpeğin bol bol dışarıya çıkartılması ve dış dünyayı realize etmesi sağlanmalıdır. Çocukluk dönemi köpeğin bilişsel algısının gelişmeye başladığı itaat ve komut ilişkilerinin kuvvetlendiği dönemdir.
- Köpek beslenmek sizin ve varsa çocuklarınızın sorumluluk bilincini geliştirir. Bu sorumluluğu almak ileride başka konularda sorumluluk edinme konusundaki cesaretinizi arttıracaktır.
- Köpekle yaşayan yetişkin ve özellikle çocukların bağışıklık sistemleri çok daha kuvvetli olur. Köpeğiniz sizi eser miktarda mikroorganizmalarla tanıştıracağından hastalıklara olan direnciniz artacaktır.
- Bir köpekle birlikte yaşadığınızda hayatınızda belirli rutinlerin yapılması köpeğiniz için elzem olacaktır. Belirli bir saatte kalkmak, egzersiz vs gibi rutinler sizlerin de biyolojik ritminizi düzenleyecektir.
- Köpekle birlikte büyüyen bebek ve çocukların alerjenlere karşı direnci çok daha yüksek olur.
- Köpekle yaşayan insanların kalp krizi geçirme riskinin yaşamayanlara oranla çok daha düşük olduğu bilimsel olarak ispat edilmiştir.
- Köpekler sürü hayvanlarıdır. Yalnız kalmak onların hoşuna gitmez. Annesinden ve kardeşlerinden ayrılmış olan yavru yalnız kalmaya karşı direnç gösterebilir. Bu süreçte sabırlı ve net davranarak onu evde yalnız kalmaya alıştırmalıyız. Başlarda ağlayarak, sızlanarak hatta uluyarak bu duruma itiraz eden yavru zaman içerisinde buna tolerans geliştirecektir.
- Yavruya hitap etmek, onu çağırmak ve onunla kuracağınız ilişkinin temellerini atmak hedefli olarak ona ismini öğretin. Yeni ismini güzel tonlarda seslenerek onu ödüllendirirseniz kısa sürede adını benimseyecektir.
Dişi köpekte kızgınlığa girme cinsel olgunluğun da başlaması anlamına gelmektedir. Bu dönem ırka bağlı olarak değişebilse de genellikle köpeğin 6-12’nci ayları arasında ilk bulgularıyla gerçekleşir. Küçük ırk köpekler büyük ırk köpeklere nazaran genellikle daha erken cinsel olgunluğa eriştikleri için kızgınlık dönemine daha erken yaşta girerler.
Dişi köpeklerde kızgınlık dönemindeki fiziksel bulguları maddelemek gerekirse:
- Bu dönemin hemen öncesinde az miktarlarda sık idrar yapma tipiktir.
- Dişi köpeğin genital organı normal boyutunun 2-3 katı büyüklüğüne ulaşır.
- Cinsel organdan gelen damla şeklinde kanama karakteristiktir. Ancak bazı olgularda kanamanın görülmediği de olur.
SABAH GEZİNTİSİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR
Evlerimizde bizlerle yaşayan dostumuz biyolojik saatini bize endeksler. Sabah saatlerinde uyanmamızla birlikte biz nasıl temel ihtiyaçlarımızı karşılamak hedefli tuvalete gidiyorsak onun da ilk iş olarak bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Yanımıza alacağımız lezzetli ödüllerle birlikte ilk iş onunla gezintiye çıkmak olmalıdır. Gece boyunca dinlenmiş ve enerjisini toplamış olan dostumuz için sabah gezintisi oldukça önemlidir. Köpekler başka köpeklerin de sık ziyaret ettiği park ve yeşil alanları gezmeyi severler. Evimize en yakın parka giderek öncelikle dostumuzun tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağlamalıyız.
ARKADAŞIYLA OYNAMASINA İZİN VERİLMELİ
TEHLİKELİ BİTKİLER TEMİZLENMELİ
- Özellikle bahar aylarında doğanın uyanmasıyla birçok bitki yeşermeye başlar. Biz istemesek de rüzgârla ve kuşlarla bahçemize taşınabilecek olan yabani ve köpek dostumuz için toksik olabilecek bitkiler bahçemizde hayat bulabilir. Meraklı ve zaman zaman yeşil bitkileri yemeyi seven köpekler bu zehirleyici olabilen bitkileri tüketebilir ve zehirlenebilirler. Bu sebeple köpeğimiz için tehlikeli olabilecek bitkileri bahçemizden uzak tutmaya özen göstermeliyiz.
- Sıcak havalarda böcek hareketleri ve popülasyonu artar. Meraklı ve avcı karakterde olan köpekler onları kovalamayı ve yakalamayı severler. Her yaz birçok köpek, arı ve böcek sokması sebebiyle veteriner kliniği ziyaretlerinde bulunmaktadır. Dostumuz için tehlikeli olabilecek bu canlıları elimizden geldiğince bahçelerimizden uzak tutmalıyız.
Normal yaşantı rutinimizin değişeceği, alışkanlıklarımızın kısıtlanacağı bu süreç nasıl birtakım önlemler almamız gerektiriyorsa, bizlerin sorumluluğu ile gözetiminde olan evdeki ve sokaktaki dostlarımız için de bu kapanma sürecinde bazı uygulamalara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte, kapanma sürecinde evdeki ve sokaktaki can dostlarımızla ilgili yapmamız gerekenler...
GEZİNTİ VE EGZERSİZLER YAPILMALI
-Tam kapanmada köpek sahiplerinin köpekleriyle yakın çevrelerde gezinti ve egzersiz yapabileceğini unutmayalım. Evdeki dostlarımızın bu süreçteki gezinti rutinlerini aksatmayalım. Günde birkaç defa tekrarlanacak olan açık hava egzersizleri hem ona hem de bizlere stres yönetimi açısından iyi gelecektir.
-Dostlarımızla birlikte evde geçireceğimiz uzun saatleri kaliteli hale dönüştürmek hedefli kısa eğitim ve öğreti çalışmaları yapabilir, interaktif algı geliştiren oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirebiliriz.
- Evde kaldığımız süreçte geç yatıp geç uyanarak bize bağlı yaşayan dostlarımızın günlük ritimlerini bozmamalıyız. Gezinti ve beslenme saatlerini her zamanki rutininde devam ettirmeye özen göstermeliyiz.
- Kendimiz ve dostumuz için de aşırı beslenme, abur cuburdan uzak durarak bu süreçte gereksiz kilo artışının önüne geçmeliyiz.
* Köpeğinizi gezdirirken kullandığınız tasma/kayış ekipmanlarının konforlu ve güvenli olduğundan emin olun. Tasmaların köpeğinizin vücudundan ya da boynundan sıyrılmayacak sıkılıkta olması ve dirençli malzemelerden üretilmiş olmadığına dikkat edin.
* Gezinti esnasında köpek parkları ve çevrili güvenli alanlar haricinde köpeğinizin ve çevrenin sağlığını riske atacak şekilde köpeğinizi serbest gezdirmeyin.
* Evinizden uzak mesafelerde gezintiler düzenlediyseniz köpeğinizin aşı karnesini mutlaka yanınızda taşıyın.
Keseye inmemiş olan testis çoğunlukla kasık bölgesindeki kanalda ya da karın boşluğunda asılı kalır. Vücudun dışında testis kesesi içerisinde bulunması gereken organ, olmaması gereken bir yerde lokalize olduğu için vücut tarafından reaksiyona uğrar ve çoğunlukla zaman içerisinde görevini göremeyecek şekilde yapısı bozulur.
İnmemiş testis olguları ilerleyen dönemlerde erkek köpeklerde birçok sağlık probleminin gelişmesine neden olabilir:
- Kriptorşidi olgularında kanaldaki ya da karın boşluğunda kalmış olan testisin yapısı bozulur ve üreme işlemi için gerekli olan sperm aktivitesini kaybedebilir.
- Bu tip erkek köpeklerde aşırı seksüel istek, stresli yapı ve aşırı hareketliliğe rastlanabilir.
- Kanalda ya da karın boşluğunda kalmış olan testisin kordonunun düğümlenmesi durumlarında yüksek seviye ağrı ile karşılaşılabilir.
Tüm dünya ve ülkemizde sokak hayvanları tehlikeli ve meşakkatli bir hayat mücadelesi içerisindedir. Aslen hak olan yaşam hakkı onlar için orantısız bir savaştır. Bu çetin mücadelede sokak hayvanı olmak ne tür zorluklar içerir?
- İnsan eliyle insanın faydalanımı yönünde evcilleştirilerek avcılık yeteneklerini kaybetmiş olan sokak hayvanları maalesef toplayıcı olmaya itilmiş ve bizler tarafından insana bağımlı yaşamaya mecbur bırakılmıştır. İnsan olmadan hayatını sürdürmesi çok zor hatta mümkün değildir.
- Sokak hayvanları yoktan var olmamış, gökten zembille inmemişlerdir. Çok güvendiği ve sadakat duyduğu sahipleri tarafından sokağa terk edilenlerin topluluğudur. Terk edilmek umudun kırılmasıdır...
- Sokak hayvanı olmak, güvendiğin ve yücelttiğin insanoğlu tarafından göz ardı edilmek, hor görülmek, itilmek, öldürülmek demektir.
- Sokak hayvanı olmak, kendi yaşam hakkın ve refahın için alınacak kararların insanoğlunun iki dudağı arasında olması demektir.
Köpek dostlarımıza çikolata ikram etmeden önce bir kez daha düşünmemizi gerektiren tehlikeyi bilmenizi öneririm. Çikolatanın içerisindeki “teobramin” maddesi, miktarına bağlı olarak köpekler için zehirleyici olabilir. Toksik miktarda çikolata tüketmiş bir köpekte; kusma ve nöbet benzeri şuur kayıplarının yanı sıra kalp ritimlerinin bozulması ve taşikardi gibi tehlikeli semptomlarla beraber can kaybı da yaşanabilir!
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve TÜBİTAK iş birliğince yürütülen bu projede, Zippo ile beraber yer aldık. Multidisipliner çalışma prensiplerini kullanarak yüzde 97 gibi yüksek bir tespit oranıyla projeyi sonuçlandırdık.
Hedefimiz, köpeğin eşsiz koku alma yeteneği ile semptomatik ya da asemptomatik COVID-19 pozitif hastaları maskelerini koklayarak tespit etmesiydi.
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En başta etik kurul onayları alınarak belli hastanelerden COVID-19 pozitif olduğu tespit edilmiş bireylerin maskeleri toplandı. Daha sonra toplanan maskeler Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin viroloji, biyokimya, fizyoloji ana bilim dallarının geliştirdiği metodoloji sayesinde virüslerden inaktive edilerek ben ve Zippo için bulaş tehlikesi olmayacak hale getirildi. Hedef, hastalığın oluşturduğu vücut reaksiyonuyla ortaya çıkan ve maskeye bulaşan organik uçucu bileşenleri köpeğe tanımlatmaktı. Geliştirilen metodun tamamen bize özel ve dünyada tek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Daha sonra güvenli hale getirilmiş maskeleri Zippo’ya tanımlatmak üzere hummalı bir çalışma başlattık. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede Zippo, COVID-19 pozitif maskeleri kontrol gruplarındaki negatif maskelerden ayırt etmeyi öğrendi.
- Şehir hayatının devinimi: Metropol yaşantısı zamanla zaman bizler için bile ürkütücü olabildiği gibi köpekler için de korkutucu olabilir. Yoğun araç trafiği gürültüsü, yüksek motor sesleri, egzoz patlamaları, ani fren sesleri, kornalar birçok köpek için anlamlandırılması zor ve korkutucu seslerdir.
- Doğa sesleri: Gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarının görsel efektleri ve sesleri dostlarımızda endişe, korku oluşturabilmektedir. Bu tip olgulara karşı şekillenen korku davranışına telkin etmek hedefli olarak yapılacak yaklaşımlar köpek dostlarımızın korkuyu daha da pekiştirmesine neden olabilir.
- Havai fişek gösterileri: Bizler için görsel şölen hedefli yapılan havai fişek gösterileri, köpeklerin de dahil olduğu birçok hayvanın ciddi korkular yaşamasına neden olur. Dostlarımızın anlamlandıramadığı ani ses ve görsel efekte verdiği korku tepkisi, onların çok zor anlar yaşamasına neden olur. Şehir yaşantısının bileşeni olan birçok hayvana kâbus yaşatan bu gövde gösterisi alışkanlığından vazgeçmek en doğru hareket olacaktır.
Köpek sahiplerinin de öncelikle kendi köpekleri olmak üzere diğer insanlara ve canlılara karşı kurallı, saygılı davranması zaruridir.
Eğer yaşantınızı paylaştığınız bir köpeğe sahipseniz, ortak yaşantıda dikkat etmeniz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
TEMEL İHTİYAÇLAR DÜZENLİ SAĞLANMALI
Köpekler yarı etçil (semicarnivor) canlılardır. Öğünlerinin büyük kısmını etin oluşturması gerekli olduğu gibi, aynı zamanda az miktarda sebze ve meyve de gereksinim duydukları besinlerdir. Peki bizler onları beslerken ne tip hatalar yapmaktayız:
- Mama seçimi ya da rasyon oluşturmada köpeğinizin ırkını yaşını ve günlük enerji tüketimini hesaba katarak hareket etmelisiniz. Aksi takdirde dostunuz eksik ya da fazla beslenme sonucunda kondisyon kaybı veya obezite hastalığı ile karşı karşıya kalabilir.
- Dostumuzun beslenmesinde öğün sayısı oluşturmak onun yaşına bağlı organize edilmelidir. Bebeklik döneminde sık öğünlere ihtiyaç duyan köpeklerimiz yetişkin olduklarında günde en az iki defa beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Yetişkin köpeğin günde tek öğün beslenmesi bilgisinin yanlış bir bilgi olduğunu unutmayın.
Sosyal yaşantı içerisinde köpeklerimizle olan birlikteliklerimizin belli kurallar ve disiplin içermesi hem bizim hem de çevrede yaşayanların konforu açısından gerekliliktir.
İki farklı türün bir arada uyumlu yaşayabilmesinin ancak daha kompleks yapıda olan biz insanların dostlarımıza daha iyi rehberlik yapmamızla mümkün olabileceğini unutmamalı ve sözümüzü dinlemediği yönünde şikâyetçi olduğumuz köpeğimizi suçlamadan önce kendimizi eleştirmemiz gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Peki köpeğimizin bizi dinlememe sebepleri neler olabilir?
- En başta köpeğinizle iletişim kurmanız için onu tanımaya çalışmalı ve davranış modelleri hakkında bilgi edinmelisiniz. Tür dışı olarak bizlerden farklı alışkanlıkları olan dostlarımızı tanımadan onlarla iletişim kurmak mümkün olmayacaktır. Onları tanımak adına bol bol doğru bilgi edinmeye çalışın.
- Köpeklerinize sevginizi içinizden geldiği gibi gösterin ve hissettirin. Yapay davranışlardan inşa etmeye çalıştığınız disiplin modellerinin onu mutsuz edeceğini ve kaçınacağı uygulamalar olduğunu unutmayın.
DÜŞÜK MALİYETLİ KULÜBELER
Kış koşullarında sokaktaki dostlarımız için elzem olan ihtiyaçların başında gelenlerden ilki sığınmadır. Açık alanlarda dondurucu gece soğuklarında konaklamak durumunda kalan sokak hayvanları kolaylıkla hastalanır ve hatta hayatlarını yitirebilirler. Onlar için çok düşük maliyetlerle hazırlanabilecek olan barınma kutuları ve kulübeler oluşturmak, bu yuvaların içlerine saman, talaş ya da onları sıcak ve kuru tutacak materyaller koymak hayatta kalmalarına destek olacaktır. Bunun yanı sıra geceleri dostlarımıza hafif aralık bırakacağımız apartman ve garaj kapıları sayesinde sığınarak korunmalarına yardımcı olabiliriz. Yaşlı, sakat, zayıf kondisyonlu ve özel bakıma muhtaç olanlara en azından geçici yuva olmak hedefli evlerimizin kapılarını açmalıyız.
YİYECEK TAKVİYESİ YAPILMALI
Onların çetin kış koşullarına göğüs gerebilmelerinin diğer bir yolu da beslenmeleri ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleridir. Bu dönemlerde onların enerji ihtiyacı her zamankinden daha fazla olacağı için beslenme istasyonları ve noktalarını daha sık ziyaret ederek yiyecek takviyeleri yapmak ve donan suları tazelemek dostlarımız için hayati önem taşır. Bu yardımlar esnasında grup halinde yaşamayı tercih eden köpeklerin bölge kavgalarına sebep olmayacak şekilde beslenmeleri önemlidir.
Köpek bakmak sadece onların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir. Dostlarımızın bize güvendikleri ve mutlu oldukları bir yaşantı sürebilmesi, bizim yaklaşımımıza ve onlar üzerindeki manüplasyonlarımıza bağlıdır. Peki onların bizlere güvenebilmesi ve daha çok sevmesi için neler yapabiliriz:
* Yoğun ve dengeli dirsek teması: Köpekler, hepimizin bildiği gibi sürü hayvanlarıdır. Büyük gruplar içerisinde aile kavramlarıyla yaşamak hedefli kurgulanmışlardır. Bu sebepten dolayı insanla olan yaşantı modelinde ayrılık ve yalnız kalmaya olan tahammülü sınırlıdır. Dostumuzla optimalde birlikte vakit geçirmek ve yanında olmak onları en çok mutlu edecek şeydir. Bu birliktelikler esnasında hele bir de onunla ilişkili vakit geçiriyorsanız değmeyin keyfine. Unutmayın ki, hiç kimse sizi her gördüğünde köpeğiniz kadar mutlu olmayacaktır.
* Ona taze, lezzetli besinler ve ödüller sunmak: Köpekler de her canlı gibi beslenmeye ihtiyaç gösterirler. Bizlerle yaşayan dostlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamaksa bizim sorumluluğumuzdur. Yaşına ve aktivitesine uygun olarak hazırlayacağımız taze, doğal ve lezzetli mamalar onların gelişimine pozitif etki edeceği gibi mutlu olmalarını da sağlayacaktır. Gezintiler ve ikili öğreti ilişkileri esnasında onları ödüllendirmek hedefli yiyecekler kullanmak ev içerisinde dostlarımızı hem oyalayacak hem de nefis tatlarıyla keyif almalarını sağlayacak kemirmelikler vermek ise bize olan sevgilerinin pekişmesine katkıda bulunacaktır.
Doğal döngüsünün dışında sürüsünden ayrı, vücut dilini ve tepkilerini öngöremediği insanla ortak yaşam, alışık olmadığı şehir hayatı, onlara bizlerin kılavuzluğunu zorunlu kılar. Köpeklerimize belli öğretileri kazandırmak onların ve bizim hayatımızı kolaylaştırır ve konforlu hale getirir. Dostlarımıza bizim yardımımız ve kılavuzluğumuzla edindirmemiz gereken öğretileri şu şekilde sıralayabiliriz:
TUVALET ALIŞKANLIĞI
Köpeklerde ayrılık endişesi
Bir yılı aşkın süredir korona salgınına bağlı olarak insan hareketlerinin değişmesi ve köpek sahiplerinin günlerinin neredeyse tamamını evden çalışarak geçirmesi, çocukların okula gitmeyerek derslerine evden online devam etmesi sürü hayvanı olan köpekleri son derece mutlu etmiştir. Ancak normalleşmenin başlamasıyla eski yalnızlık rutiniyle baş başa kalacak olan dostlarımız için ‘ayrılık kaygısı’ kaçınılmaz.
Köpek sahiplerinin, davranışçılara ve eğitmenlere sıklıkla danıştıkları davranış problemlerinin başında onları evde yalnız bıraktıklarında; aşırı havlama, ağlama, uluma, eşyaları kemirme ve kapı tırmalama gibi şikâyetlerden oluşan köpeğin yalnız kalmaya olan tahammülsüzlüğü gelmektedir. Bazı vakalarda komşuların rahatsız olması ve hatta tahliye davalarının şekillenmesine kadar uzayan can sıkıcı, çoğunlukla da hayvan sahibinin aleyhine sonuçlanan ve sahip ile dostunun yollarının ayrılmasına neden olan yargı süreçleri oluşmaktadır.
Peki köpeklerde bu davranış bozukluğu nasıl şekillenir ve engel olmak için neler yapmamız gerekli olduğuna bir bakalım.
SAHİP ONLAR İÇİN ‘HER ŞEY’ DEMEKTİR
Köpekler sahipleriyle yaşadıkları hayatlarında onları merkez noktaya oturturlar. Küçük ve bizlere göre maalesef kısa olan yaşamlarında biz olmayınca hezeyana kapılmaları çok da anormal değildir. Kurallarını bilmedikleri insana ait olan sosyal yaşantı içinde sahip demek; beslenme, gezinti, arkadaş, oyun, tuvalet ihtiyacının sağlanması yani kısaca ‘her şey demektir. İşte ‘her şey’ olan sahip evden gidince endişe başlayabilmektedir. Bu davranış bozukluğu oluştuğu ya da giderilemediği durumlarda köpeğin başka birine sahiplendirilmesi(ki bu ayrılık endişesini daha da arttıracaktır) veya barınak, sokak gibi ortamlara terkedilmesi ile sonuçlanacak ve dostumuzun korktuğu başına gelmiş olacaktır. Yoğun ve karmaşık yaşantısında dostunu terk etmiş olan insan kendine yeni dostlar edinmekte ve terk ettiği arkadaşını unutmakta hiç güçlük çekmez. Ama unutmak köpek için geçerli olmayacak ve hayatı boyunca bu travmanın mutsuzluğuyla yaşayacaktır.
UYGULUNMASI GEREKEN ALTIN KURALLAR
İşte sevimli dostlarımızın ‘ayrılık endişesi problemi ’ne yakalanmadan ve ömür boyu bizimle yaşamalarını sağlayacak altın kurallar.
- Yavru ya da yetişkin olsun evimize yeni gelen dostumuza ilk günden yalnız kalmaya alışacağı bir oda veya alan ayarlamalıyız.
- Zaman zaman evden ayrılarak onu yalnız kalmaya alıştıralım.
- Özellikle anne ve kardeşlerden ayrılmış yavru köpeklerdeki çağrı ağlaması ve uluma seslenişlerine birkaç gün göğüs gerelim ve komşularımızdan toleranslı olmalarını rica edelim.
- Yavru köpeğin çağrı ağlamalarını uyarmak dahi olsa yanına giderek pekiştirmeyelim.
- Yavru köpeğin ilk gecesinde yatağının üstüne havluya sarılmış sıcak termos ve tik tak eden bir saatle peluş bir oyuncak konulması annenin sıcaklığı ve kalp ritimlerini taklit açısından onun kendini daha iyi hissetmesini ve huzurlu olmasını sağlayacaktır.
- Dostumuzun bir köpek olduğunu ve statü algısının hayatındaki denge unsurlarının başında geldiğini unutmamalı ve onunla kendi yatağınızı, sofranızı paylaşmamalısınız. Aksi taktirde statü algısı karışan köpek yalnızlığa daha tahammülsüz davranacaktır.
- Egzersiz eksikliği dostunuzun size olan takıntısını arttırır ve strese sokar. Günde birkaç defa tekrarlanması gereken park ve sokak egzersizlerini ihmal etmeyin. Köpeğinizin küçük ırk olması köpek olduğu ve egzersiz ihtiyacı olduğu geçeğini değiştirmez.
- Yalnız bırakırken dostumuzun önünde uzun süreli kemirebileceği bir kemik bırakmak onun yalnızlığı esnasında endişesini yatıştıracaktır. Çiğneme davranışı köpeklerde stresi engelleyen hormonların salıverilmesini sağlamaktadır.
- Evden ayrılmadan en az 15 dakika önce köpeğinizle göz kontağı dahil ilgiyi kesin ve dışarı çıkmadan önce telkin etmek amaçlı diyaloglardan kaçının. Evden çıkış esnasında onunla konuşmak ya da ilgilenmek endişesini arttırmaktan öteye gitmeyecektir.
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Unutmayın, köpeğinizde şekillenebilecek ayrılık endişesinin kaynağı sizin yaptığınız davranış hatalarından köken alır. Doğru davranış ve yetiştirme ile sağlıklı davranan bir dosta sahip olursunuz.