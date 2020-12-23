Köpekler neleri sever

Evlerimizde bizlerle beraber yaşayan köpek dostlarımız bizlerin ilgi ve desteğine ihtiyaç duyarlar. Tıpkı küçük çocuklarda olduğu gibi, onların da günlük bakım ve kontrollerinin sorumluluğu bize aittir.

Köpekler kediler gibi öz bakımlarına çok dikkat eden canlılar olmadıklarından onlara daha sağlıklı ve konforlu olabilmeleri için yardımcı olmak gerekir.

Ailemizin bir parçası olan dostlarımızın günlük bakım periyotlarında dikkat etmemiz gerekleri şu şekilde sıralayabiliriz:







-Düzenli taramak: İster uzun tüylü ister kısa tüylü olsun tüm köpekler için düzenli taranmak deri-tüy sağlığı ve bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple dostumuzu her gün tımarlayarak hem üzerindeki ömrünü tamamlamış ölü tüylerden kurtulmasını sağlamış hem de derinin uyarılması ile artan yüzeysel kan dolaşımı ile deri bütünlüğü ve sağlığını şekillendirmiş oluruz. Ayrıca tarama işemi birçok köpek sahibinin eve dökülen tüy şikâyetini de minimuma indirecektir. Tımarlama işlemi günlük uygulandığında özellikle uzun tüylü dostumuzun tüylerinin keçeleşerek rahatsız edecek bir forma gelmesini engelleyecektir. Tarama esnasında tüylere takılmış olan pisi pisi otları gibi tehlikeli olabilecek partiküllerin ve bazı dış parazitin de uzaklaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca eldiven şeklinde olan tarakların kullanımı köpeğiniz için bir masaj ziyafeti olur. Tüm bu sebeplerden ötürü dostunuzu tımarlamaya bebeklik döneminden itibaren ödüller şeklinde alıştırmanız sağlığı açısından zaruridir.



