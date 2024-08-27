Köpekler neden terk edilir

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İnsan tarafından sahiplenilen köpek, insanını ve onun ailesini aynı zamanda birlikte yaşadığı yakınlarını kendi ailesi olarak görür ve onlara yoğun şekilde bağlılık oluşturur. Köpeğin terk edilmesi onun hayatı boyunca başına gelebilecek en kötü senaryodur. Hayatının merkezine oturmuş olan insanların kararıyla başka mekânlara bırakılmak, başka insanların kontrolüne ve insafına kalmak onların ruhunda iyileşmesi çok zor olan yaralar açar. Düşünün ki; bir sabah uyandığınızda hiç tanımadığınız insanların yeni aileniz olduğunu öğreniyorsunuz ya da artık ne bir aileniz ne de bir eviniz olduğunu… Bu durum için empati yapmak tüylerinizin ürpermesine sebep olacaktır eminim. Peki insanlar hangi sudan sebeplerle o kendilerine körü körüne bağlanan dostlarını terk ediyorlar?

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Sözde medikal sebepler: En çok bahane edilen olgu, evdeki aile bireylerinden herhangi birinin ve genelde özellikle çocukların köpek tüyüne alerjisi olma durumu… Oysa, bir canlının hayatının sorumluluğunu alma kararından önce küçük bir alerji taramasının yapılması çok zor olmasa gerek. Basit çaplı alerjik reaksiyonların da tedavi edilebileceği fikrinin kolay yol olan terk etmekten önce gelmesi gerekmez mi?

Tuvalet eğitimini verememek: Yavru köpekler de tıpkı bebekler gibi bakıma ve yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Sık beslenmeleri sonucu sık sık tuvalet ihtiyacı içerisine girerler. Basit önlemler, doğru kurgu ve yönlendirmelerle ve biraz toleranslı olmakla birkaç ay içerisinde çözülecek olan tuvalet eğitimi, kendi çocuklarının yıllarca altını bezlemiş olduğunu unutan aileler tarafından katlanılmaz görülür ve yavru köpek terk edilir.

Köpeğin enerjisine yetişememek: Bir köpek sahiplenildiğinde onun büyümeyen bir çocuk gibi olduğunu unutmamak gerekir. Koşmak, oynamak, keşfetmek onların hakkı ve ihtiyacıdır. Sadece kozmetik kaygılarla aktif bir ırkı sahiplenip sonra da hareketliliğinden mağdur olduğunuz hikâyesini köpeği terk etmek için bir argüman olarak sunamazsınız...

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Evde parçalanmadık eşya kalmadı: Sürü hayvanı olan köpeklerin en tahammül edemedikleri olgu uzun süreli ayrılık ve yalnızlıklardır. Yeterli derecede egzersiz edilmeyen, alanları sınırlandırılmadan uzun süreli yalnızlıklara mahkûm edilen köpekler terk edilme korkusu ve duygusuyla strese girerek çevrelerindeki objelere hatta kendilerine bile zarar verebilirler.

Çocuğumuz oldu köpekten ayrılma vakti: Birçok köpeğin terk edilme hikâyelerinin ana sebebi budur. Bebekleri olan aileler, aile büyüklerinin ve çevrenin baskısıyla eski dostlarına yüz çevirmeye hazırdırlar. Hâlbuki bu kararla çocuklarını eşsiz bir dostu tanımaktan mahrum bıraktıklarının ve biricik köpeklerinin de hayatını kararttıklarının farkına bile varmazlar.

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Başka eve taşınmak: ‘Yeni evimiz apartman dairesi olduğu için artık ona bakamayacağız…’ Oysa köpeğin tek istediği yanınızda dizinizin dibinde olmaktır. Ne evin metrekaresiyle ne de lüks olup olmadığıyla ilgilenmez. Bahçede yaşatılan her köpeğin hayali de evin içinde sizinle bir arada olmaktır.

Tüm bu bahanelerin sayısını arttırmak mümkün. Unutmayın ki, sayılarından şikâyetçi ve rahatsız olduğunuz sokak köpekleri ve toplama kampına dönüşen barınaklar birilerinin terk ettiği köpeklerden oluşur. Vicdan, insanı insan yapan ve insana bahşedilen bir duyguysa, insan olun, dostunuzu terk etmeyin…