Köpekler hakkındaki önyargılarımız

Köpek sahiplerinin birçoğu, köpeklerinin zaman zaman kötü kokmasından şikâyetçi olurlar. Tüm memeli canlıların türe özel kokuları olmakla birlikte bu kokuların yoğunluğu ve niteliği, hem bireysel hem de çevresel faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Köpeğinizin ağır ya da kötü koktuğundan şikâyetçiyseniz göz ardı etmemeniz gereken konular şunlar:

* Bireysel duyarlılık: Bazı insanlar kokulara karşı diğer bireylere göre daha hassas ve duyarlı olabilir. Köpeklerin türe özgü olan normal kokuları bile bu tip insanları rahatsız edebilir.

* Cinsiyet farklılığı: Tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de erkek bireyler testosteron hormonunun aktivitesine bağlı olarak daha yoğun kokabilirler. Erken dönemde yapılacak olan kısırlaştırma müdahalesi bu duruma engel olabilir.

* Tüy yapısı: Alt tüy yapısı yoğun olan Alman çoban köpeği, Sibirya kurdu (Siberian husky), Kangal gibi köpekler türdeşlerine göre daha yoğun bir kokuya sahip olabilirler.

* Islanmak: Yağmurlu bir havada köpeğinizle yaptığınız gezintide tüyleri ıslanan köpeğinizin ağır kokusunu kapalı bir mekânda ağır hissedersiniz. Köpeğinizin ıslanarak nemlenen tüylerinin üzerinde bulunan mikroorganizmalar nemle birlikte aktive olarak bu kokunun oluşmasına neden olurlar.

* Beslenme: Beslenmede kullanılacak olan gıdaların niteliği bizlerde olduğu gibi köpeklerin de vücut kokularını etkiler. Yoğun miktarda kırmızı et ya da balık içeren rasyonlarla beslenen köpekler daha ağır bir kokuya sahip olurlar.

* Yetersiz tüy bakımı: Zaman zaman yıkanmayan, fırçalanmayan kıtıklaşmış tüyleri açılmamış ve kötü ve pis ortamlarda muhafaza edilen köpekler doğal olarak kötü kokarlar.

* Deri hastalıkları: Özellikle mantar, uyuz, piyoderma gibi deri hastalıkları ve derinin açık ve enfekte olmuş yaralanma durumlarında köpeklerde ağır ve yoğun kötü koku ciddi seviyelerde artabilir.

