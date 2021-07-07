Köpekler hakkında sık sorulan sorular

Tatil planlarınıza dostunuzu da dahil etmek, alacağınız keyfi daha da arttıracaktır. Ancak tatil bölgelerinde dostlarınızın başına gelebilecek olan problem ve kazalara bilinçli şekilde önlem almak, aylarca beklediğiniz tatilin zehir olmasını engelleyecektir.

Tatil yaparken dostunuzu bekleyen tehlikeleri şöyle sıralayabiliriz.







Kene ve parazitler: Sıcak tatil beldelerinde bolca bulunan kene, pire ve tatarcık sinekleri dostunuzun ciddi ve tehlikeli hastalıklara yakalanmasına sebep olabilir. Tatile çıkmadan önce veterinerinizi ziyaret ederek, köpeğinizin parazit ilaçlarının yapılmasına ve koruyucu tasmalarının yenilenmiş olmasına özen gösterin.

Yılan-böcek sokması: Özellikle Ege bölgesi ve güneydeki tatil beldelerinde sıcak ile neme bağlı olarak bolca arı, örümcek, akrep, yılan gibi canlılarla karşılaşma ihtimalini göz ardı etmeyin. Dostunuzun başına gelebilecek olan ısırılma ve sokmalara karşı veteriner kliniğine ulaşana kadar uygulamanız gereken ilaçları içeren bir ilk yardım setini yanınızda bulundurun.



