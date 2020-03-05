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Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Köpekler hakkında

5 Mart 2020

Köpeğinizi anlamak için onu tanımanız gerekir. Onların gizemli dünyasını ve alışkanlıklarını öğrenmek, aramızdaki ilişkiyi inşa etmekte oldukça önemlidir. İşte size köpekler hakkında bazı bilgiler...

1) Köpekler nasıl terler?

Köpekler biz insanlar gibi terleyemezler. Köpeklerde terleme nefes alıp verirken ağız yoluyla (ventilasyon) şekillenir. Ayrıca çok az miktarda pati aralarındaki ter bezleri vasıtasıyla da terleme şekillenir. Sıcak günlerde köpeği serin ve gölgede tutmak ve suyunu sürekli tazelemek önemlidir.

Köpekler hakkında

2) Köpekler neden ot yer?

Köpeklerin ot yediklerine sık sık şahit oluruz. Ot yemek köpeklerde kimi zaman sindirimi düzenlemek kimi zaman da midelerini rahatsız eden durumlarda kusma hedefli olabilir. Ayrıca bağırsak parazitlerinin yoğunluğu ve mineral yetmezliklerde de köpeklerin ot yediklerine şahit oluruz.

Köpekler hakkında

3) Köpekler dünyayı nasıl görür?

Köpekler zannedildiği gibi siyah-beyaz görmezler. Ancak insan kadar da geniş bir skalada renk ayrımı yapamazlar. Ayrıca ırklara göre değişse de gözlerin lokalizasyonuna bağlı olarak insandan daha geniş bir görüş açıları vardır.

Köpekler hakkında

4) Köpeklerin koku duyusu nasıldır?

Köpekler eski avcılar oldukları için koku duyuları çok gelişmiştir ve hatta en dikkat çekici duyuları koku duyularıdır. Burunlarındaki koku yüzey alanı tüm vücutlarındaki yüzey alanından daha büyüktür. Köpekler bizim aldığımız kokuların milyonda bir olanını bile alabilirler.

Köpekler hakkında

5) Köpekler üşür mü?

Irklara göre değişse bile köpekler insanlara göre soğuğa daha dirençlidir ler. Ancak deri bütünlüğü zayıflamış yaşlı köpekler ve yavru köpekler soğuktan olumsuz etkilenebilirler. Yani üşüyebilirler.

6) Köpekler sürü hayvanı mıdır?

Evet, köpekler akrabaları kurtlar gibi sürü hayvanıdırlar ve statü algısı onlar için oldukça önemlidir. Statü algıları karıştığı anda mutsuz olurlar. Hiyerarşik sıralama hayatlarının vazgeçilmezidir.

7) Köpeklerin işitme duyuları nasıldır?

Köpeklerin işitme yeteneği insanların işitme yeteneğinden çok daha gelişmiştir. Köpekler bir sesin yerini bir saniyenin altı yüzde biri kadar sürede belirlerler. Ultrasonik ve bizim için tiz olan, bizim duyamayacağımız aralıktaki sesleri duyarlar.

Köpekler hakkında

8) Köpekler kendi aralarında nasıl iletişime geçer?

Köpekler sesli iletişim kurdukları gibi aynı zamanda vücut salgılarını da kullanarak birbirleriyle iletişime geçerler. İdrar dışkı gibi atık maddeler aracılığıyla bazı vücut salgılarını da bırakarak haberleşirler.

Köpekler hakkında

9) Köpekler de depresyona girer mi?

İnsanla bir arada yaşam süren köpekler de maalesef insana özgü birçok davranış problemini edinebilmektedir. Depresyon, ayrılık endişesi, kaygı ve hatta bağımlı davranışlar köpeklerin insanlardan edindiği davranış bozukluklarının başında gelmektedir.

10) Köpeklerin ağzında kaç dişi vardır?

Yavruluk döneminde 28 olan süt dişi sayısı, yetişkin olduklarında 42 kalıcı dişe dönüşür. Bunların 22 tanesi alt çenede 20 tanesi üst çenede yer alır. Dişler kesme, parçalama ve çiğneme işlevlerini gerçekleştirmesi açısından oldukça önemlidir ve hayatı boyunca iyi bakıma ihtiyaç vardır.

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