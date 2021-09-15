Köpekler de ergenlik dönemi yaşarlar

Beslenme tüm canlılarda olduğu gibi köpeklerde de hayatın devam etmesi için gerekli olan enerjinin kaynağı olması açısından oldukça önemlidir.



Dostumuzun kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olabilmesi, hastalıklarla mücadele edebilmesi, uzun ve kaliteli yaşaması için iyi beslenmesi gerekmektedir. Güçlü fiziksel ve mental gelişim beslenme ile doğru orantılıdır.

Biz insanlar için nasıl nitelikli beslenme kaynakları mevcutsa, ailemizin bireyleri olan köpekler için de aynı durum geçerlidir. Köpeklerimizi beslerken yapılan hatalar ve yanlış bilinenleri şu şekilde sıralayabiliriz...

BİREYSEL FARKLILIKLARA DİKKAT

Beslenmek ve doyurmak birbirinden farklı kavramlardır. Tokluk oluşturmak beslemek anlamına gelmez. Doğru, yeterli beslenme nitelikli ve metabolizmanın işleyişine uygun besin maddelerinin doğru oranlarda bir araya getirilmesiyle olur.

Dostumuzu doyana kadar değil ihtiyacı olduğu kadar beslemek uygun olandır.



