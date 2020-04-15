Köpekler Covid-19 tespitinde kullanılabilir

Köpekler koku alma duyularının yoğunluğuna bağlı olarak insanlık yararına birçok olguda dedektör olarak kullanılmaktadır.
Köpeklerin burunlarındaki kokuları analiz ederlerken kullandıkları alan, bizlerin koku alanlarının yaklaşık 40 katı büyüklüğündedir. Bu süper özellik, onların bizim asla ayırt edemeyeceğimiz kokuları rahatlıkla tespit etmelerini sağlar.
DÜNYADA YOĞUN ŞEKİLDE KULLANILIYOR
Halihazırda ülkemizde emniyet teşkilatı başta olmak üzere, askeri birliklerde mayın arama, bomba arama, kadavra, narkotik madde tespiti, sahte para, kaçak sigara gibi olgularda dedektör köpeklerden yoğun şekilde faydalanılmaktadır. Bu köpeklerin başarıları ve ülkeye kazandırdıkları tartışma götürmezdir. Ayrıca Türkiye’de projelendirilmiş olmasa da dünyada yoğun bir şekilde medikal dedektör köpekler kullanılmaktadır. Bu köpekler bazı kanser türlerinin tespitinden sıtma hastalığı taşıyıcılarının belirlenmesine kadar birçok medikal tespiti en az hızlı kitler kadar başarıyla yapabilmektedir.
BİRÇOK ÜLKEDE PROJELENDİRİLMEYE BAŞLANDI
Son günlerde ülkemiz ve tüm dünyayı tehdit eden covid-19 virüsünün yol açtığı pandeminin ilerleyen aylarda portör ve hastaların erken tespitinde doğrulama amaçlı medikal dedektör köpeklerin kullanılabileceği İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede projelendirilmeye başlandı. Ülkemizde de emniyet birimlerinin bünyesinde dedektör köpek olmaya hazır köpekler bulunmakta ve bu konuda başarılı çalışmalar gösterebilecek dedektör köpek eğitmenleri bulunmaktadır. Veteriner hekimler ve tıp hekimleriyle dedektör köpek eğitmenleri ortak bir çalışma grubu oluşturabilir.
ÜLKEMİZDE DE YETİŞTİRİLİP KULLANILMALI
Buradan yola çıkarak covid-19 virüsünün köpekten insana ya da insandan köpeğe geçmemesi sebebiyle, hava alanı gibi kalabalık ortamlarda ateş ölçümünden sonra doğrulama amaçlı medikal dedektör köpeklerin ülkemizde de yetiştirilip kullanılması özellikle portör ve hastalık ihtimali olan insanların ön tespitinde hız kazandıracağı için yararlı olacaktır.
KÖPEK DOSTLARIMIZA HEP BORÇLU KALACAĞIZ
Depremde göçük altında kalan canlı insanların kurtarılmasından tutun da, sınırlarda emniyet birimlerinin bünyesinde patlayıcı tespitiyle bizlerin güvenliğinin sağlanmasında köpekler rol oynuyor. Bizlere her durumda yardımcı olmaya hazır olan köpek dostlarımıza hep borçlu kalacağımızı unutmayalım...
Köpekler Covid-19 tespitinde kullanılabilir
Köpekler koku alma duyularının yoğunluğuna bağlı olarak insanlık yararına birçok olguda dedektör olarak kullanılmaktadır.
Köpeklerin burunlarındaki kokuları analiz ederlerken kullandıkları alan, bizlerin koku alanlarının yaklaşık 40 katı büyüklüğündedir. Bu süper özellik, onların bizim asla ayırt edemeyeceğimiz kokuları rahatlıkla tespit etmelerini sağlar.
DÜNYADA YOĞUN ŞEKİLDE KULLANILIYOR
Halihazırda ülkemizde emniyet teşkilatı başta olmak üzere, askeri birliklerde mayın arama, bomba arama, kadavra, narkotik madde tespiti, sahte para, kaçak sigara gibi olgularda dedektör köpeklerden yoğun şekilde faydalanılmaktadır. Bu köpeklerin başarıları ve ülkeye kazandırdıkları tartışma götürmezdir. Ayrıca Türkiye’de projelendirilmiş olmasa da dünyada yoğun bir şekilde medikal dedektör köpekler kullanılmaktadır. Bu köpekler bazı kanser türlerinin tespitinden sıtma hastalığı taşıyıcılarının belirlenmesine kadar birçok medikal tespiti en az hızlı kitler kadar başarıyla yapabilmektedir.
BİRÇOK ÜLKEDE PROJELENDİRİLMEYE BAŞLANDI
Son günlerde ülkemiz ve tüm dünyayı tehdit eden covid-19 virüsünün yol açtığı pandeminin ilerleyen aylarda portör ve hastaların erken tespitinde doğrulama amaçlı medikal dedektör köpeklerin kullanılabileceği İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede projelendirilmeye başlandı. Ülkemizde de emniyet birimlerinin bünyesinde dedektör köpek olmaya hazır köpekler bulunmakta ve bu konuda başarılı çalışmalar gösterebilecek dedektör köpek eğitmenleri bulunmaktadır. Veteriner hekimler ve tıp hekimleriyle dedektör köpek eğitmenleri ortak bir çalışma grubu oluşturabilir.
ÜLKEMİZDE DE YETİŞTİRİLİP KULLANILMALI
Buradan yola çıkarak covid-19 virüsünün köpekten insana ya da insandan köpeğe geçmemesi sebebiyle, hava alanı gibi kalabalık ortamlarda ateş ölçümünden sonra doğrulama amaçlı medikal dedektör köpeklerin ülkemizde de yetiştirilip kullanılması özellikle portör ve hastalık ihtimali olan insanların ön tespitinde hız kazandıracağı için yararlı olacaktır.
KÖPEK DOSTLARIMIZA HEP BORÇLU KALACAĞIZ
Depremde göçük altında kalan canlı insanların kurtarılmasından tutun da, sınırlarda emniyet birimlerinin bünyesinde patlayıcı tespitiyle bizlerin güvenliğinin sağlanmasında köpekler rol oynuyor. Bizlere her durumda yardımcı olmaya hazır olan köpek dostlarımıza hep borçlu kalacağımızı unutmayalım...