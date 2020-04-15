Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Tarkan ÖZVARDAR>Köpekler Covid-19 tespitinde kullanılabilir
"Tarkan Özvardar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Tarkan Özvardar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Köpekler Covid-19 tespitinde kullanılabilir

15 Nisan 2020

Köpekler koku alma duyularının yoğunluğuna bağlı olarak insanlık yararına birçok olguda dedektör olarak kullanılmaktadır.

Köpeklerin burunlarındaki kokuları analiz ederlerken kullandıkları alan, bizlerin koku alanlarının yaklaşık 40 katı büyüklüğündedir. Bu süper özellik, onların bizim asla ayırt edemeyeceğimiz kokuları rahatlıkla tespit etmelerini sağlar.

Köpekler Covid-19 tespitinde kullanılabilir

DÜNYADA YOĞUN ŞEKİLDE KULLANILIYOR

Halihazırda ülkemizde emniyet teşkilatı başta olmak üzere, askeri birliklerde mayın arama, bomba arama, kadavra, narkotik madde tespiti, sahte para, kaçak sigara gibi olgularda dedektör köpeklerden yoğun şekilde faydalanılmaktadır. Bu köpeklerin başarıları ve ülkeye kazandırdıkları tartışma götürmezdir. Ayrıca Türkiye’de projelendirilmiş olmasa da dünyada yoğun bir şekilde medikal dedektör köpekler kullanılmaktadır. Bu köpekler bazı kanser türlerinin tespitinden sıtma hastalığı taşıyıcılarının belirlenmesine kadar birçok medikal tespiti en az hızlı kitler kadar başarıyla yapabilmektedir.

Köpekler Covid-19 tespitinde kullanılabilir

BİRÇOK ÜLKEDE PROJELENDİRİLMEYE BAŞLANDI

Son günlerde ülkemiz ve tüm dünyayı tehdit eden covid-19 virüsünün yol açtığı pandeminin ilerleyen aylarda portör ve hastaların erken tespitinde doğrulama amaçlı medikal dedektör köpeklerin kullanılabileceği İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede projelendirilmeye başlandı. Ülkemizde de emniyet birimlerinin bünyesinde dedektör köpek olmaya hazır köpekler bulunmakta ve bu konuda başarılı çalışmalar gösterebilecek dedektör köpek eğitmenleri bulunmaktadır. Veteriner hekimler ve tıp hekimleriyle dedektör köpek eğitmenleri ortak bir çalışma grubu oluşturabilir.

Köpekler Covid-19 tespitinde kullanılabilir

ÜLKEMİZDE DE YETİŞTİRİLİP KULLANILMALI

Buradan yola çıkarak covid-19 virüsünün köpekten insana ya da insandan köpeğe geçmemesi sebebiyle, hava alanı gibi kalabalık ortamlarda ateş ölçümünden sonra doğrulama amaçlı medikal dedektör köpeklerin ülkemizde de yetiştirilip kullanılması özellikle portör ve hastalık ihtimali olan insanların ön tespitinde hız kazandıracağı için yararlı olacaktır.

KÖPEK DOSTLARIMIZA HEP BORÇLU KALACAĞIZ

Depremde göçük altında kalan canlı insanların kurtarılmasından tutun da, sınırlarda emniyet birimlerinin bünyesinde patlayıcı tespitiyle bizlerin güvenliğinin sağlanmasında köpekler rol oynuyor. Bizlere her durumda yardımcı olmaya hazır olan köpek dostlarımıza hep borçlu kalacağımızı unutmayalım...

X
Tarkan ÖZVARDAR Tarkan ÖZVARDARTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Tiyatrocular, komedyenler, şarkıcılara çağrım varCengiz SEMERCİOĞLUTiyatrocular, komedyenler, şarkıcılara çağrım var15.04.2020
Gazeteler sokağa çıkma yasağına ezdirilmesinHürriyet'in Arka KöşesiGazeteler sokağa çıkma yasağına ezdirilmesin15.04.2020
Sessiz bekleyişMehmet SOYSALSessiz bekleyiş15.04.2020
Ne yardan ne serdenMehmet ÜstündağNe yardan ne serden15.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.