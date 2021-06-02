Köpek sahiplenmenin size kazandırdıkları

Annesinden ve kardeşlerinden ayrılarak sahiplendiğiniz yavru köpeğin yeni dünyasına olan entegrasyonu ancak sizin doğru kılavuzluğunuz sayesinde olabilecektir. Yavrunun yabancısı olduğu yeni şartlar ve düzene olan adaptasyonunda sizin öğretileriniz çok büyük öneme sahiptir.Peki yavru köpeğin hayatını ve uyumunu sağlamayı kolaylaştırmak için ona neleri öğretmeyi hedeflemeliyiz:





- Köpekler sürü hayvanlarıdır. Yalnız kalmak onların hoşuna gitmez. Annesinden ve kardeşlerinden ayrılmış olan yavru yalnız kalmaya karşı direnç gösterebilir. Bu süreçte sabırlı ve net davranarak onu evde yalnız kalmaya alıştırmalıyız. Başlarda ağlayarak, sızlanarak hatta uluyarak bu duruma itiraz eden yavru zaman içerisinde buna tolerans geliştirecektir.







- Yavruya hitap etmek, onu çağırmak ve onunla kuracağınız ilişkinin temellerini atmak hedefli olarak ona ismini öğretin. Yeni ismini güzel tonlarda seslenerek onu ödüllendirirseniz kısa sürede adını benimseyecektir.

