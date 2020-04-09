Köpek sahiplenmeden önce öğrenmeniz gerekenler

Köpek sahiplenmek heyecan verici, keyifli bir beraberlik ve gerçek dostluğun ilk adımıdır.
Ancak bu kararı almak planlı ve bilinçli olmayı gerektirir. Köpek sahibi olmak tıpkı çocuk sahibi olmak gibi, ciddi sorumlulukları beraberinde getirir. Sadece köpek edinmek ve onu doyurmak yeterli değildir. Bir köpek sahibinin sorumluluklarını genel anlamda şu şekilde sıralayabiliriz:
ŞARTLAR KONTROL EDİLMELİ
* En başta, bir köpek sahiplenmeyi düşünen kişinin ona bakabilecek ortamı, beslenme ve veteriner masraflarını karşılayabilecek maddi gücü sağlaması ve ona ayırabilecek olan vaktinin olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.
* Edinilen köpek yavruysa, onu sık sık tuvalet alışkanlığını kazandırmak üzere dışarı çıkarmak, yaramazlıklarına karşı toleranslı olmak, düzenli veteriner kontrollerine götürmek, ona bolca zaman ayırmak gerekmektedir.
* Sahiplenmede merdiven altı üreticiler yerine barınak ve gönüllü derneklerin ilanlarını takip ederek,ihtiyacı olan hayvanlara öncelik tanımalı ve kontrolsüz üremeyi desteklememeliyiz.
VETERİNER KONTROLÜ YAPILMALI
* Köpek sahiplenildiği zaman, onun egzersiz ve gezinti programları için günde en az 3 defa olmak üzere vakit ayırmak gerekmektedir. Köpekler dirsek temasını severler. Dolayısıyla köpeğinizle düzenli egzersiz yapmak, interaktif oyunlar oynamak ve onunla gezintiye çıkmak için düzenli vakit ayırmak şarttır.
* Başta köpeğin sağlığı olmak üzere, sizin ve toplumun sağlığını korumak amaçlı rutin veteriner kontrollerinin yaptırılması, paraziter mücadelenin düzenli şekillendirilmesi ve aşılarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
* Park ve sokak gezintileri esnasında tuvalet ihtiyaçlarını karşılayan köpeklerimizin dışkılarını ortada bırakmamak ve çevreye rahatsızlık vermemek adına onları toplamak her köpek sahibinin sorumlulukları arasında olmalıdır.
GÜNDE EN AZ İKİ DEFE BESLENMELİ
* Yaşadığımız sosyal çevre içerisinde köpeğinizle uyumlu bir beraberlik içerisinde olmanız için onun eğitimine vakit ayırmalı, onu anlamak ve tanımak adına kitap okumalı ve gerekirse profesyonel yardım almalısınız.
* Eğer köpeğiniz bekçilik özellikleri yüksek ve koruyucu tutumu olan bir köpekse kalabalık ortam gezintilerinde ağızlık takmanız gerekmektedir.
* Köpeğin gezintileri esnasında tasma ve kayış bağlantısı içerisinde olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kontrolsüz serbesti sağlanan köpeklerin trafik kazası başta olmak üzere, köpek kavgalarına karışması gibi travmatik olaylarla karşılaşma olasılığı yüksektir.
* Köpeğinize nitelikli, sindirilebilirliği ve besleyiciliği yüksek mamalarla günde en az iki defa beslemeniz, günlük olarak kürkünü taramanız rutininizde olmalıdır.
SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLAMALISINIZ
* Yaşadığınız bölgedeki bağlı bulunduğunuz belediyelere köpeğinizi kaydettirmeniz önemlidir. Ayrıca köpeğinizin aşı karnesini sürekli evinizde bulundurmak, köpeğinizle birlikte seyahat edecekseniz yanınıza almanız önemlidir.
* Unutulmamalıdır ki köpekler uzun süreli yalnızlığa tahammül edemezler. Dolayısıyla çok uzun süreler köpeğinizi yalnız ve susuz ve aç bırakmamalısınız.
* Köpeğinizle araçla seyahat ediyorsanız onun ve kendi emniyetiniz adına köpek emniyet kemeri aparatları ya da köpek taşıma kutuları kullanmalısınız.
* Haftada bir iki defa arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirebileceği köpek buluşma noktalarına gitmeniz onu çok mutlu edecektir.
SORUMLULUKLARIMIZI BİLELİM
* Bir köpek sahibinin köpeğinin üremesini kontrol altına alması sorumlulukları arasındadır. Kısırlaştırma, üremeyi kontrol altına almak ve köpeğin uzun ve konforlu bir hayat sürmesi açısından oldukça önemlidir.
* Köpek sahibi olmak hayvan sevgisini beraberinde getirmeli, çevre ve doğa bilinciyle her köpek sahibinin sokaktaki ve barınaktaki hayvanlara karşı duyarlı olması, suistimale uğratıldığını fark ettiği olguları yetkili makamlara bildirmesi ödevidir.
* Yavru bir köpek edinildiğinde ortalama 10 -15 yıl süren tatlı bir dostluk serüveni başlar. Bu dostluğu bozmamak ve suistimale uğratmamak adına sorumluluklarımızın bilincinde olalım.
Köpek sahiplenmeden önce öğrenmeniz gerekenler
Köpek sahiplenmek heyecan verici, keyifli bir beraberlik ve gerçek dostluğun ilk adımıdır.
Ancak bu kararı almak planlı ve bilinçli olmayı gerektirir. Köpek sahibi olmak tıpkı çocuk sahibi olmak gibi, ciddi sorumlulukları beraberinde getirir. Sadece köpek edinmek ve onu doyurmak yeterli değildir. Bir köpek sahibinin sorumluluklarını genel anlamda şu şekilde sıralayabiliriz:
ŞARTLAR KONTROL EDİLMELİ
* En başta, bir köpek sahiplenmeyi düşünen kişinin ona bakabilecek ortamı, beslenme ve veteriner masraflarını karşılayabilecek maddi gücü sağlaması ve ona ayırabilecek olan vaktinin olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.
* Edinilen köpek yavruysa, onu sık sık tuvalet alışkanlığını kazandırmak üzere dışarı çıkarmak, yaramazlıklarına karşı toleranslı olmak, düzenli veteriner kontrollerine götürmek, ona bolca zaman ayırmak gerekmektedir.
* Sahiplenmede merdiven altı üreticiler yerine barınak ve gönüllü derneklerin ilanlarını takip ederek,ihtiyacı olan hayvanlara öncelik tanımalı ve kontrolsüz üremeyi desteklememeliyiz.
VETERİNER KONTROLÜ YAPILMALI
* Köpek sahiplenildiği zaman, onun egzersiz ve gezinti programları için günde en az 3 defa olmak üzere vakit ayırmak gerekmektedir. Köpekler dirsek temasını severler. Dolayısıyla köpeğinizle düzenli egzersiz yapmak, interaktif oyunlar oynamak ve onunla gezintiye çıkmak için düzenli vakit ayırmak şarttır.
* Başta köpeğin sağlığı olmak üzere, sizin ve toplumun sağlığını korumak amaçlı rutin veteriner kontrollerinin yaptırılması, paraziter mücadelenin düzenli şekillendirilmesi ve aşılarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
* Park ve sokak gezintileri esnasında tuvalet ihtiyaçlarını karşılayan köpeklerimizin dışkılarını ortada bırakmamak ve çevreye rahatsızlık vermemek adına onları toplamak her köpek sahibinin sorumlulukları arasında olmalıdır.
GÜNDE EN AZ İKİ DEFE BESLENMELİ
* Yaşadığımız sosyal çevre içerisinde köpeğinizle uyumlu bir beraberlik içerisinde olmanız için onun eğitimine vakit ayırmalı, onu anlamak ve tanımak adına kitap okumalı ve gerekirse profesyonel yardım almalısınız.
* Eğer köpeğiniz bekçilik özellikleri yüksek ve koruyucu tutumu olan bir köpekse kalabalık ortam gezintilerinde ağızlık takmanız gerekmektedir.
* Köpeğin gezintileri esnasında tasma ve kayış bağlantısı içerisinde olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kontrolsüz serbesti sağlanan köpeklerin trafik kazası başta olmak üzere, köpek kavgalarına karışması gibi travmatik olaylarla karşılaşma olasılığı yüksektir.
* Köpeğinize nitelikli, sindirilebilirliği ve besleyiciliği yüksek mamalarla günde en az iki defa beslemeniz, günlük olarak kürkünü taramanız rutininizde olmalıdır.
SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLAMALISINIZ
* Yaşadığınız bölgedeki bağlı bulunduğunuz belediyelere köpeğinizi kaydettirmeniz önemlidir. Ayrıca köpeğinizin aşı karnesini sürekli evinizde bulundurmak, köpeğinizle birlikte seyahat edecekseniz yanınıza almanız önemlidir.
* Unutulmamalıdır ki köpekler uzun süreli yalnızlığa tahammül edemezler. Dolayısıyla çok uzun süreler köpeğinizi yalnız ve susuz ve aç bırakmamalısınız.
* Köpeğinizle araçla seyahat ediyorsanız onun ve kendi emniyetiniz adına köpek emniyet kemeri aparatları ya da köpek taşıma kutuları kullanmalısınız.
* Haftada bir iki defa arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirebileceği köpek buluşma noktalarına gitmeniz onu çok mutlu edecektir.
SORUMLULUKLARIMIZI BİLELİM
* Bir köpek sahibinin köpeğinin üremesini kontrol altına alması sorumlulukları arasındadır. Kısırlaştırma, üremeyi kontrol altına almak ve köpeğin uzun ve konforlu bir hayat sürmesi açısından oldukça önemlidir.
* Köpek sahibi olmak hayvan sevgisini beraberinde getirmeli, çevre ve doğa bilinciyle her köpek sahibinin sokaktaki ve barınaktaki hayvanlara karşı duyarlı olması, suistimale uğratıldığını fark ettiği olguları yetkili makamlara bildirmesi ödevidir.
* Yavru bir köpek edinildiğinde ortalama 10 -15 yıl süren tatlı bir dostluk serüveni başlar. Bu dostluğu bozmamak ve suistimale uğratmamak adına sorumluluklarımızın bilincinde olalım.