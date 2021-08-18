Köpek beslemede yapılan hatalar ve yanlış bilinenler

Köpeklerde de diğer memeli hayvanlarda olduğu gibi vücudun en büyük organı deridir. Çevresel etkiler, stres ve genetik kökenli rahatsızlıkların birçoğunda ilk reaksiyonları genellikle deri verir.

Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında öncelikle baş boyun bölgesi olmak üzere vücudun tüyle kaplı bölgelerinde kuru ya da akıntılı ıslak formda gözlemlenen lezyonlar çoğunlukla egzama olarak adlandırılır. Bu pembe kızarık formda derinin erozyona uğramış kısımları çoğunlukla kaşıntılı ve acı verici olabildiğinden köpeğin ulaşabildiği bölgelerde olduğu taktirde egzamalı bölgeyi ısrarla yalaması veya kaşıması lezyonların daha da büyük enfekte forma dönüşmesine neden olabilir. Egzama yaralı bölgelerin tüylerinin dökülmesi tipiktir. Köpeklerde egzamanın oluşmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

* Ani iklim ve klima değişiklikleri.

* Aşırı sıcak ve neme maruz kalma.

* Kene, pire, sinek, böcek ısırıkları.

* Strese bağlı psikolojik bozukluklar.

* Deri bütünlüğünü bozabilen bakteriyel, viral, mantar enfeksiyonları ve neoplastik oluşumlar.

* Kimyasal kökenli şampuanlarla sık yıkama.

