Köpek bakımında yaptığımız hatalar

Bir yılı aşkın süredir korona salgınına bağlı olarak insan hareketlerinin değişmesi ve köpek sahiplerinin günlerinin neredeyse tamamını evden çalışarak geçirmesi, çocukların okula gitmeyerek derslerine evden online devam etmesi sürü hayvanı olan köpekleri son derece mutlu etmiştir. Ancak normalleşmenin başlamasıyla eski yalnızlık rutiniyle baş başa kalacak olan dostlarımız için ‘ayrılık kaygısı’ kaçınılmaz.

Köpek sahiplerinin, davranışçılara ve eğitmenlere sıklıkla danıştıkları davranış problemlerinin başında onları evde yalnız bıraktıklarında; aşırı havlama, ağlama, uluma, eşyaları kemirme ve kapı tırmalama gibi şikâyetlerden oluşan köpeğin yalnız kalmaya olan tahammülsüzlüğü gelmektedir. Bazı vakalarda komşuların rahatsız olması ve hatta tahliye davalarının şekillenmesine kadar uzayan can sıkıcı, çoğunlukla da hayvan sahibinin aleyhine sonuçlanan ve sahip ile dostunun yollarının ayrılmasına neden olan yargı süreçleri oluşmaktadır.

Peki köpeklerde bu davranış bozukluğu nasıl şekillenir ve engel olmak için neler yapmamız gerekli olduğuna bir bakalım.







SAHİP ONLAR İÇİN ‘HER ŞEY’ DEMEKTİR



