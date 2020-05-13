Köpeğinizin lideri olmalı mısınız?

Köpekler, hepimizin bildiği gibi sürü halinde yaşayan ve bu mantaliteyle hareket eden sosyal canlılardır. Köpeklerdeki sürü davranışlarını anlayabilmek için doğadaki ortak atalarından köken almış yakın akrabaları olan kurtları izleyerek örneklemek oldukça doğru bir yaklaşım olacaktır.
SÜRÜNÜN TEK BİR LİDERİ VARDIR
Kurt sürüleri içerisinde rütbeler ve bu rütbelerin gerektirdiği hiyerarşik konumlandırmalar mevcuttur. Sürü dinamiği içerisindeki sosyal statüler oldukça net ve keskindir. Sürünün tek bir lideri vardır. Lider, güçlü bir kondüsyona ve sağlam bir sinir sistemine sahiptir. Daima sürüyü/sürünün yerleşkesini koruma ve kollama sorumluluğunun baş kahramanıdır.
ARALARINDA MÜCADELE EDERLER
Sürü içerisindeki hiyerarşide yakın rütbelerdeki bireyler konumlarını korumak ya da yükseltmek hedefli olarak zaman zaman kendi aralarında mücadele ederler. Bu mücadeleler bazen ciddi ve yaralayıcı olsa da sürünün genel ritmi ve sürü bileşenlerinin hareket sınırları asla keskinliğini yitirmez.
Kurt sürülerinde alt rütbede olan bireyler asla gücünü yitirmemiş bir liderle fiziksel mücadeleye girmeye cesaret edemezler. Liderin bakışları bile düşük rütbeliler için uyarı konusunda yeterli olabilmektedir. Lider kurt, başka bir sürünün lideri ya da bireyleri ile alan veya yiyecek amaçlı olarak fiziksel kavgalara girebilir. Kendi sürüsü içerisinde de ancak yaşlanıp ya da yaralanıp hastalandığı ve güçten düştüğü zaman, sürünün güçlü yeni lider adayı tarafından liderlik mücadelesi ile karşılaşabilir.
DAMARLARINDAKİ KANDA TAŞIYORLAR
Tüm bu sürü dinamiklerini yakın akrabaları olan kurtlar gibi damarlarındaki kanda taşıyan ve bu içgüdülerle yaşayan evcil dostlarımız köpekler de acaba bizimle olan yaşantılarında bizim mücadele ile kazanabileceğimiz bir liderliğe ve bunun getirisi olan yönetimimize ihtiyaç duyarlar mı? Bu sorunun cevabını düşünürken öncelikle sürü kelimesinin tanımını anlamakla başlamak çok daha doğru bir algı oluşturmamıza yardımcı olacaktır.
* Sürü: Aynı tür bireylerin oluşturduğu bir takım hiyerarşik konumlar ve belli dinamiklerle yönetilen topluluktur.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere biz, köpeklerle türdeş olmadığımıza göre onlarla sürü oluşturmaya yönelik hamlelerimiz de çok anlamlı olmayacaktır.
İnsan için liderlik kavramı, egosantrik kökenli algılar, mücadele, stres ve baskı gibi kavramlarla bağdaşık bir algılamadır.
YOL GÖSTERİCİ OLMAYA ÇALIŞIN
Peki evlerimizde bize dostluk ve yarenlik etmeleri beklentisine girdiğimiz, sevgi amaçlı ilişki kurduğumuz köpek dostlarımız ile birlikte yaşarken bu kadar baskın bir statüye niye ihtiyaç duyalım ve köpekler kendi türlerinden olmayan bir canlının rol çalan davranışlarına niye maruz kalsınlar ki?
İnsanla şehir hayatı içerisinde hiç de alışkanlıklarına uygun olmayan bir yaşantıya adapte olmaya çalışan dostlarımıza liderlik gibi sert ve baskın bir rol modellik yerine, onların bizlerle yaşaması ve adaptasyonunu kolaylaştıracak şekilde yol gösterici ve kılavuz olmaya çalışmak çok daha doğru ve samimi bir yöntem olacaktır. Köpeklerinizin sizin liderliğinize değil, güven dolu kılavuzluğunuza ihtiyaçları olduğunu unutmayın. Onlar için hayatı kolaylaştıran ve anlaşılır hale getiren yol göstericiler olun.
Köpeğinizin lideri olmalı mısınız?
Köpekler, hepimizin bildiği gibi sürü halinde yaşayan ve bu mantaliteyle hareket eden sosyal canlılardır. Köpeklerdeki sürü davranışlarını anlayabilmek için doğadaki ortak atalarından köken almış yakın akrabaları olan kurtları izleyerek örneklemek oldukça doğru bir yaklaşım olacaktır.
SÜRÜNÜN TEK BİR LİDERİ VARDIR
Kurt sürüleri içerisinde rütbeler ve bu rütbelerin gerektirdiği hiyerarşik konumlandırmalar mevcuttur. Sürü dinamiği içerisindeki sosyal statüler oldukça net ve keskindir. Sürünün tek bir lideri vardır. Lider, güçlü bir kondüsyona ve sağlam bir sinir sistemine sahiptir. Daima sürüyü/sürünün yerleşkesini koruma ve kollama sorumluluğunun baş kahramanıdır.
ARALARINDA MÜCADELE EDERLER
Sürü içerisindeki hiyerarşide yakın rütbelerdeki bireyler konumlarını korumak ya da yükseltmek hedefli olarak zaman zaman kendi aralarında mücadele ederler. Bu mücadeleler bazen ciddi ve yaralayıcı olsa da sürünün genel ritmi ve sürü bileşenlerinin hareket sınırları asla keskinliğini yitirmez.
Kurt sürülerinde alt rütbede olan bireyler asla gücünü yitirmemiş bir liderle fiziksel mücadeleye girmeye cesaret edemezler. Liderin bakışları bile düşük rütbeliler için uyarı konusunda yeterli olabilmektedir. Lider kurt, başka bir sürünün lideri ya da bireyleri ile alan veya yiyecek amaçlı olarak fiziksel kavgalara girebilir. Kendi sürüsü içerisinde de ancak yaşlanıp ya da yaralanıp hastalandığı ve güçten düştüğü zaman, sürünün güçlü yeni lider adayı tarafından liderlik mücadelesi ile karşılaşabilir.
DAMARLARINDAKİ KANDA TAŞIYORLAR
Tüm bu sürü dinamiklerini yakın akrabaları olan kurtlar gibi damarlarındaki kanda taşıyan ve bu içgüdülerle yaşayan evcil dostlarımız köpekler de acaba bizimle olan yaşantılarında bizim mücadele ile kazanabileceğimiz bir liderliğe ve bunun getirisi olan yönetimimize ihtiyaç duyarlar mı? Bu sorunun cevabını düşünürken öncelikle sürü kelimesinin tanımını anlamakla başlamak çok daha doğru bir algı oluşturmamıza yardımcı olacaktır.
* Sürü: Aynı tür bireylerin oluşturduğu bir takım hiyerarşik konumlar ve belli dinamiklerle yönetilen topluluktur.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere biz, köpeklerle türdeş olmadığımıza göre onlarla sürü oluşturmaya yönelik hamlelerimiz de çok anlamlı olmayacaktır.
İnsan için liderlik kavramı, egosantrik kökenli algılar, mücadele, stres ve baskı gibi kavramlarla bağdaşık bir algılamadır.
YOL GÖSTERİCİ OLMAYA ÇALIŞIN
Peki evlerimizde bize dostluk ve yarenlik etmeleri beklentisine girdiğimiz, sevgi amaçlı ilişki kurduğumuz köpek dostlarımız ile birlikte yaşarken bu kadar baskın bir statüye niye ihtiyaç duyalım ve köpekler kendi türlerinden olmayan bir canlının rol çalan davranışlarına niye maruz kalsınlar ki?
İnsanla şehir hayatı içerisinde hiç de alışkanlıklarına uygun olmayan bir yaşantıya adapte olmaya çalışan dostlarımıza liderlik gibi sert ve baskın bir rol modellik yerine, onların bizlerle yaşaması ve adaptasyonunu kolaylaştıracak şekilde yol gösterici ve kılavuz olmaya çalışmak çok daha doğru ve samimi bir yöntem olacaktır. Köpeklerinizin sizin liderliğinize değil, güven dolu kılavuzluğunuza ihtiyaçları olduğunu unutmayın. Onlar için hayatı kolaylaştıran ve anlaşılır hale getiren yol göstericiler olun.