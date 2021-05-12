Köpeğinizin bir günü nasıl olmalı

* Köpeğinizi gezdirirken kullandığınız tasma/kayış ekipmanlarının konforlu ve güvenli olduğundan emin olun. Tasmaların köpeğinizin vücudundan ya da boynundan sıyrılmayacak sıkılıkta olması ve dirençli malzemelerden üretilmiş olmadığına dikkat edin.
* Gezinti esnasında köpek parkları ve çevrili güvenli alanlar haricinde köpeğinizin ve çevrenin sağlığını riske atacak şekilde köpeğinizi serbest gezdirmeyin.
* Evinizden uzak mesafelerde gezintiler düzenlediyseniz köpeğinizin aşı karnesini mutlaka yanınızda taşıyın.
Keseye inmemiş olan testis çoğunlukla kasık bölgesindeki kanalda ya da karın boşluğunda asılı kalır. Vücudun dışında testis kesesi içerisinde bulunması gereken organ, olmaması gereken bir yerde lokalize olduğu için vücut tarafından reaksiyona uğrar ve çoğunlukla zaman içerisinde görevini göremeyecek şekilde yapısı bozulur.
İnmemiş testis olguları ilerleyen dönemlerde erkek köpeklerde birçok sağlık probleminin gelişmesine neden olabilir:
- Kriptorşidi olgularında kanaldaki ya da karın boşluğunda kalmış olan testisin yapısı bozulur ve üreme işlemi için gerekli olan sperm aktivitesini kaybedebilir.
- Bu tip erkek köpeklerde aşırı seksüel istek, stresli yapı ve aşırı hareketliliğe rastlanabilir.
- Kanalda ya da karın boşluğunda kalmış olan testisin kordonunun düğümlenmesi durumlarında yüksek seviye ağrı ile karşılaşılabilir.
Tüm dünya ve ülkemizde sokak hayvanları tehlikeli ve meşakkatli bir hayat mücadelesi içerisindedir. Aslen hak olan yaşam hakkı onlar için orantısız bir savaştır. Bu çetin mücadelede sokak hayvanı olmak ne tür zorluklar içerir?
- İnsan eliyle insanın faydalanımı yönünde evcilleştirilerek avcılık yeteneklerini kaybetmiş olan sokak hayvanları maalesef toplayıcı olmaya itilmiş ve bizler tarafından insana bağımlı yaşamaya mecbur bırakılmıştır. İnsan olmadan hayatını sürdürmesi çok zor hatta mümkün değildir.
- Sokak hayvanları yoktan var olmamış, gökten zembille inmemişlerdir. Çok güvendiği ve sadakat duyduğu sahipleri tarafından sokağa terk edilenlerin topluluğudur. Terk edilmek umudun kırılmasıdır...
- Sokak hayvanı olmak, güvendiğin ve yücelttiğin insanoğlu tarafından göz ardı edilmek, hor görülmek, itilmek, öldürülmek demektir.
- Sokak hayvanı olmak, kendi yaşam hakkın ve refahın için alınacak kararların insanoğlunun iki dudağı arasında olması demektir.
Köpek dostlarımıza çikolata ikram etmeden önce bir kez daha düşünmemizi gerektiren tehlikeyi bilmenizi öneririm. Çikolatanın içerisindeki “teobramin” maddesi, miktarına bağlı olarak köpekler için zehirleyici olabilir. Toksik miktarda çikolata tüketmiş bir köpekte; kusma ve nöbet benzeri şuur kayıplarının yanı sıra kalp ritimlerinin bozulması ve taşikardi gibi tehlikeli semptomlarla beraber can kaybı da yaşanabilir!
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve TÜBİTAK iş birliğince yürütülen bu projede, Zippo ile beraber yer aldık. Multidisipliner çalışma prensiplerini kullanarak yüzde 97 gibi yüksek bir tespit oranıyla projeyi sonuçlandırdık.
Hedefimiz, köpeğin eşsiz koku alma yeteneği ile semptomatik ya da asemptomatik COVID-19 pozitif hastaları maskelerini koklayarak tespit etmesiydi.
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En başta etik kurul onayları alınarak belli hastanelerden COVID-19 pozitif olduğu tespit edilmiş bireylerin maskeleri toplandı. Daha sonra toplanan maskeler Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin viroloji, biyokimya, fizyoloji ana bilim dallarının geliştirdiği metodoloji sayesinde virüslerden inaktive edilerek ben ve Zippo için bulaş tehlikesi olmayacak hale getirildi. Hedef, hastalığın oluşturduğu vücut reaksiyonuyla ortaya çıkan ve maskeye bulaşan organik uçucu bileşenleri köpeğe tanımlatmaktı. Geliştirilen metodun tamamen bize özel ve dünyada tek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Daha sonra güvenli hale getirilmiş maskeleri Zippo’ya tanımlatmak üzere hummalı bir çalışma başlattık. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede Zippo, COVID-19 pozitif maskeleri kontrol gruplarındaki negatif maskelerden ayırt etmeyi öğrendi.
- Şehir hayatının devinimi: Metropol yaşantısı zamanla zaman bizler için bile ürkütücü olabildiği gibi köpekler için de korkutucu olabilir. Yoğun araç trafiği gürültüsü, yüksek motor sesleri, egzoz patlamaları, ani fren sesleri, kornalar birçok köpek için anlamlandırılması zor ve korkutucu seslerdir.
- Doğa sesleri: Gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarının görsel efektleri ve sesleri dostlarımızda endişe, korku oluşturabilmektedir. Bu tip olgulara karşı şekillenen korku davranışına telkin etmek hedefli olarak yapılacak yaklaşımlar köpek dostlarımızın korkuyu daha da pekiştirmesine neden olabilir.
- Havai fişek gösterileri: Bizler için görsel şölen hedefli yapılan havai fişek gösterileri, köpeklerin de dahil olduğu birçok hayvanın ciddi korkular yaşamasına neden olur. Dostlarımızın anlamlandıramadığı ani ses ve görsel efekte verdiği korku tepkisi, onların çok zor anlar yaşamasına neden olur. Şehir yaşantısının bileşeni olan birçok hayvana kâbus yaşatan bu gövde gösterisi alışkanlığından vazgeçmek en doğru hareket olacaktır.
Köpek sahiplerinin de öncelikle kendi köpekleri olmak üzere diğer insanlara ve canlılara karşı kurallı, saygılı davranması zaruridir.
Eğer yaşantınızı paylaştığınız bir köpeğe sahipseniz, ortak yaşantıda dikkat etmeniz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
TEMEL İHTİYAÇLAR DÜZENLİ SAĞLANMALI
Köpekler yarı etçil (semicarnivor) canlılardır. Öğünlerinin büyük kısmını etin oluşturması gerekli olduğu gibi, aynı zamanda az miktarda sebze ve meyve de gereksinim duydukları besinlerdir. Peki bizler onları beslerken ne tip hatalar yapmaktayız:
- Mama seçimi ya da rasyon oluşturmada köpeğinizin ırkını yaşını ve günlük enerji tüketimini hesaba katarak hareket etmelisiniz. Aksi takdirde dostunuz eksik ya da fazla beslenme sonucunda kondisyon kaybı veya obezite hastalığı ile karşı karşıya kalabilir.
- Dostumuzun beslenmesinde öğün sayısı oluşturmak onun yaşına bağlı organize edilmelidir. Bebeklik döneminde sık öğünlere ihtiyaç duyan köpeklerimiz yetişkin olduklarında günde en az iki defa beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Yetişkin köpeğin günde tek öğün beslenmesi bilgisinin yanlış bir bilgi olduğunu unutmayın.
Sosyal yaşantı içerisinde köpeklerimizle olan birlikteliklerimizin belli kurallar ve disiplin içermesi hem bizim hem de çevrede yaşayanların konforu açısından gerekliliktir.
İki farklı türün bir arada uyumlu yaşayabilmesinin ancak daha kompleks yapıda olan biz insanların dostlarımıza daha iyi rehberlik yapmamızla mümkün olabileceğini unutmamalı ve sözümüzü dinlemediği yönünde şikâyetçi olduğumuz köpeğimizi suçlamadan önce kendimizi eleştirmemiz gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Peki köpeğimizin bizi dinlememe sebepleri neler olabilir?
- En başta köpeğinizle iletişim kurmanız için onu tanımaya çalışmalı ve davranış modelleri hakkında bilgi edinmelisiniz. Tür dışı olarak bizlerden farklı alışkanlıkları olan dostlarımızı tanımadan onlarla iletişim kurmak mümkün olmayacaktır. Onları tanımak adına bol bol doğru bilgi edinmeye çalışın.
- Köpeklerinize sevginizi içinizden geldiği gibi gösterin ve hissettirin. Yapay davranışlardan inşa etmeye çalıştığınız disiplin modellerinin onu mutsuz edeceğini ve kaçınacağı uygulamalar olduğunu unutmayın.
DÜŞÜK MALİYETLİ KULÜBELER
Kış koşullarında sokaktaki dostlarımız için elzem olan ihtiyaçların başında gelenlerden ilki sığınmadır. Açık alanlarda dondurucu gece soğuklarında konaklamak durumunda kalan sokak hayvanları kolaylıkla hastalanır ve hatta hayatlarını yitirebilirler. Onlar için çok düşük maliyetlerle hazırlanabilecek olan barınma kutuları ve kulübeler oluşturmak, bu yuvaların içlerine saman, talaş ya da onları sıcak ve kuru tutacak materyaller koymak hayatta kalmalarına destek olacaktır. Bunun yanı sıra geceleri dostlarımıza hafif aralık bırakacağımız apartman ve garaj kapıları sayesinde sığınarak korunmalarına yardımcı olabiliriz. Yaşlı, sakat, zayıf kondisyonlu ve özel bakıma muhtaç olanlara en azından geçici yuva olmak hedefli evlerimizin kapılarını açmalıyız.
YİYECEK TAKVİYESİ YAPILMALI
Onların çetin kış koşullarına göğüs gerebilmelerinin diğer bir yolu da beslenmeleri ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleridir. Bu dönemlerde onların enerji ihtiyacı her zamankinden daha fazla olacağı için beslenme istasyonları ve noktalarını daha sık ziyaret ederek yiyecek takviyeleri yapmak ve donan suları tazelemek dostlarımız için hayati önem taşır. Bu yardımlar esnasında grup halinde yaşamayı tercih eden köpeklerin bölge kavgalarına sebep olmayacak şekilde beslenmeleri önemlidir.
Köpek bakmak sadece onların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir. Dostlarımızın bize güvendikleri ve mutlu oldukları bir yaşantı sürebilmesi, bizim yaklaşımımıza ve onlar üzerindeki manüplasyonlarımıza bağlıdır. Peki onların bizlere güvenebilmesi ve daha çok sevmesi için neler yapabiliriz:
* Yoğun ve dengeli dirsek teması: Köpekler, hepimizin bildiği gibi sürü hayvanlarıdır. Büyük gruplar içerisinde aile kavramlarıyla yaşamak hedefli kurgulanmışlardır. Bu sebepten dolayı insanla olan yaşantı modelinde ayrılık ve yalnız kalmaya olan tahammülü sınırlıdır. Dostumuzla optimalde birlikte vakit geçirmek ve yanında olmak onları en çok mutlu edecek şeydir. Bu birliktelikler esnasında hele bir de onunla ilişkili vakit geçiriyorsanız değmeyin keyfine. Unutmayın ki, hiç kimse sizi her gördüğünde köpeğiniz kadar mutlu olmayacaktır.
* Ona taze, lezzetli besinler ve ödüller sunmak: Köpekler de her canlı gibi beslenmeye ihtiyaç gösterirler. Bizlerle yaşayan dostlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamaksa bizim sorumluluğumuzdur. Yaşına ve aktivitesine uygun olarak hazırlayacağımız taze, doğal ve lezzetli mamalar onların gelişimine pozitif etki edeceği gibi mutlu olmalarını da sağlayacaktır. Gezintiler ve ikili öğreti ilişkileri esnasında onları ödüllendirmek hedefli yiyecekler kullanmak ev içerisinde dostlarımızı hem oyalayacak hem de nefis tatlarıyla keyif almalarını sağlayacak kemirmelikler vermek ise bize olan sevgilerinin pekişmesine katkıda bulunacaktır.
Doğal döngüsünün dışında sürüsünden ayrı, vücut dilini ve tepkilerini öngöremediği insanla ortak yaşam, alışık olmadığı şehir hayatı, onlara bizlerin kılavuzluğunu zorunlu kılar. Köpeklerimize belli öğretileri kazandırmak onların ve bizim hayatımızı kolaylaştırır ve konforlu hale getirir. Dostlarımıza bizim yardımımız ve kılavuzluğumuzla edindirmemiz gereken öğretileri şu şekilde sıralayabiliriz:
TUVALET ALIŞKANLIĞI
Metabolizmalarının kış mevsiminin getirdiği değişenlere adapte olabilmesi için gereksinimlerini organize etmek önemlidir. Kış mevsiminde can dostlarımız için yapmamız ve ihmal etmememiz
gerekenleri şöyle sıralayabiliriz.
KÖPEKLER DE SOĞUK HAVADA ÜŞÜYEBİLİR
Sokak köpeği gece boyunca tehlikeli insan ve trafik kalabalığının azalmasıyla karnını az da olsa doyurmak hedefli sokak sokak gezdiği için sabah saatlerinde yorgun düşmüştür. Şanslıysa biraz tok, değilse çoğunlukla aç yatar. Kuytu ve güvenli bir yer seçer kalabalıktan yani tehlikeden uzak. Simit gibi kıvrılır, hacmini küçültür dondurucu soğuktan korunma hedefli. Kahvaltıyla güzel bir ziyafet çeken ev köpeği sahibinin işe gitmek üzere evden ayrılmasıyla biraz endişelenir. En korktuğu şey sahibinin geri dönmeme ihtimalidir. Huzursuz bir şekilde evde biraz dolanır, camlardan bakar, kapıyı dinler. Umutsuzca yatar bir kenara mutsuz bir şekilde uyumaya çalışır. Her sese kulak kabartır, sahibinin gelmiş olma umuduyla.
Sokak köpeği, gürültü ses ve insan hareketleriyle sürekli bölünmüş sağlıksız ve yetersiz uykusundan uyanır. Rüyasında görmüş olduğu muhtemel kabuslara yeni günün ne gerdireceği endişesi eklidir. Varsa sürüsündeki arkadaşlarıyla yoksa yalnız başına aç karnını doyurma hedefli gezmeye başlar. Şanslı günündeyse bazen kendisi ve arkadaşlarına yiyecek sunan ya da bırakan iyi insanlara rastlar. Bazen de iyi insanlara benzeyen başka insanlar tarafından itilir, horlanır. Kafası çok karışır, zaten anlamlandıramadığı şehir yaşantısından dolayı hep kafası karışıktır. Ertesi gün karşısı çıkacak olan yiyecek getiren iyi insana da pek güvenmez olur. Bıraktığı yemekleri, o gidince usulca yaklaşıp yer. Kötü tecrübeler onu örseler.
AKŞAMA SAHİBİNİN GELMESİNİ BEKLER
Yavru bir köpek edindiğinizde onlar için de kendiniz için de hayatı kolaylaştırmak ve aranızda kurulacak olan bağı sağlam/güvenli temellere oturtmak için gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
* Sabırlı, toleranslı ve sakin davranın:
Karşınızdaki canlının tür dışı ve bebek olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Yavruya olan hitaplarınızda, ses tonunuzu tedirgin, çelişkili ya da yüksek kullanarak onu şaşırtıp korkutmayın. Unutmayın ki köpekler vücut dilinizi çok iyi gözlemlerler. Bu sebeple sakin ve kararlı vücut sinyalleri kullanarak ona yardımcı olun. Yaptığı ya da yapabileceği hata ve yaramazlıklara karşı toleranslı olun. Ceza içeren fevri davranışlardan kaçının. Onun henüz bebek olduğunu unutmayın.
Evde beslenen köpekler, günlük rutin gezinti ve oyun aktivitelerinin dışında vaktinin büyük bir kısmını ev içerisinde geçirmek durumundadır. Çalışma rutini olan köpek sahiplerinin, günün belli bir bölümünde dostlarını yalnız bırakmak zorunda olduklarını düşündüğümüzde eve döndüklerinde dirsek temasına aç olan dostlarıyla karşılaşacakları kaçınılmazdır. Dışarıda yapılan gezinti ve aktiviteler dışında, köpeğimizle evde beraber geçirdiğimiz vakitleri interaktif ve keyifli hale gelmesini şöyle sağlayabiliriz.
*İtaat ve odaklanma egzersizleri: Ev içinde dış uyaranlardan uzak olan köpeğimizin bize olan ilgisi daha yüksek olacaktır, bu durumda onlara lezzetli ödüller kullanarak yapabileceğimiz odaklanma, temel komut öğretileri ve basit numara eğitimleri, dostumuzun ve bizim ilişkimizi sıkılaştıracak, aynı zamanda keyifli, kaliteli vakit geçirmemize sebep olacaktır.
*Sakla bul oyunu: Üstlerine hava delikleri açtığımız saklama kaplarına koyacağımız lezzetli ve yoğun kokulu ödülleri, evin belli bölgelerine saklayarak oynayabileceğimiz bu oyunda köpeğinizin avlanma dürtüsünü doyurduğumuz gibi aynı zamanda iş birliği algısını da şekillendirmiş oluruz. Sakladığımız yiyecek içeren kabı, burnunu kullanarak arayıp bulan dostumuz yiyeceğe ulaşmak için bizden yardım isteyecektir. Bulduğu kabın kapağını bizim açarak besine ulaşmasını sağlıyor olmamız işbirliği içerikli iletişimimizi güçlendirecektir.
*Saklan bul oyunu: Özellikle kalabalık ailelerin rahat ve eğlenceli bu oyunu oynaması keyifli olacaktır. Bu oyunda ailenin bireylerinden birinin evde lezzetli bir ödül alarak saklanması, köpeği tutan diğer bireylerin saklanan kişinin ismini söyleyerek köpeği arama yönünde tetiklemesiyle oynanır. Saklanan kişiyi takip ederek bulan köpek hem lezzetli bir yiyecekle ödüllenecek hem de aynı zamanda aile bireylerini isimleriyle ayırt etmeyi öğrenmiş olacaktır.
Mesela yakınlarımızın duygu durumlarını onlarla konuşarak öğrenebiliriz. Köpekler ise bizler için tür dışı bireyler oldukları için onların hangi ruh halini taşıdıklarını ancak onları gözlemleyerek anlayabiliriz. Peki köpeğimizin hayatından memnun olup olmadığını yani mutlu olup olmadığını nasıl anlarız? İşte bu sorunun yanıtını bize gösteren bulgular:
* Günlük rutinde evde yalnız bıraktığımız dostumuzun eve dönüşümüzle bizi kapıda karşılaması, kuyruğunu sallayarak etrafımızda dönerek seremoni yapması, onun bizi gördüğüne ve bize kavuşmuş olmaktan çok memnun olduğuna işaret olacaktır.
* Gezintiye çıktığımız köpeğimizin bize konsantre olarak oyun oynama isteği ve işbirliğine hevesli olması, dış uyarıcılardan daha fazla bize odaklı davranması bizimle olmaktan mutlu olduğunun göstergesidir.
* Evde ya da dışarıda ara ara göz kontağı kurduğumuz dostunuzun kuyruğunu geniş daireler çizerek sallaması ve bedensel temas hedefli bize yaklaşması bizimle ilişki içerisinde olmaktan mutlu olduğunu belirtir.
Köpeğinizin bir günü nasıl olmalı
Köpekler bizlere bağlı olarak yaşayan canlılardır. Onların ihtiyaçlarını ve rutinlerini programlamak ve uygulamak bizim sorumluluğumuzdadır. Dostumuzun en az stresle güzel ve verimli bir gün geçirmesi için nasıl bir program yapmamız gerektiğine bir göz atalım.
SABAH GEZİNTİSİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR
Evlerimizde bizlerle yaşayan dostumuz biyolojik saatini bize endeksler. Sabah saatlerinde uyanmamızla birlikte biz nasıl temel ihtiyaçlarımızı karşılamak hedefli tuvalete gidiyorsak onun da ilk iş olarak bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Yanımıza alacağımız lezzetli ödüllerle birlikte ilk iş onunla gezintiye çıkmak olmalıdır. Gece boyunca dinlenmiş ve enerjisini toplamış olan dostumuz için sabah gezintisi oldukça önemlidir. Köpekler başka köpeklerin de sık ziyaret ettiği park ve yeşil alanları gezmeyi severler. Evimize en yakın parka giderek öncelikle dostumuzun tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağlamalıyız.
ARKADAŞIYLA OYNAMASINA İZİN VERİLMELİ
Koklanarak diğer köpeklerin bıraktığı kokuları analiz etmesi için ona vakit tanımak, denk gelinirse tanıdığı ve anlaştığı bir arkadaşıyla oynamasına müsade etmek gezintinin ilk kısmı için güzel olacaktır. Daha sonrasında köpeğimizle lezzetli ödüllerimizi kullanarak yapabileceğimiz kısa eğitim çalışmaları aramızdaki itaat ilişkisini güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Eve geri dönmeden önce oynanacak kısa bir at getir ya da çekiştirme oyunu verimli sabah gezintisini taçlandıracaktır.
SIKILMAMASI İÇİN OYUNCAKLARI VERİLMELİ
Eve döndüğümüzde yanında bol temiz su ile dostumuzun kahvaltısını sunarak onu doyurmalıyız. İşe gitmek üzere evden ayrılmadan önce gün boyu sürecek yalnızlığında sıkılmaması hedefli bir kaç oyuncağını ve kemirerek tüketeceği yiyeceklerini bırakarak yalnızken kendini daha iyi hissetmesi için bir radyo açarak güvenli bir şekilde evden ayrılmalıyız.
EV İÇİNDE SAKLA BUL OYUNLARI OYNANABİLİR
Akşamüstü eve döndüğümüzde ilk iş olarak tüm gün boyunca bizi beklemiş olan dostumuzu tekrar dışarıya çıkartarak sabahki rutininden daha uzun ve daha eforlu bir gezinti yaptırmalıyız. Bu gezintinin bol hareket içermesine özen göstermeliyiz. Eve döndüğümüzde dostumuzun akşam yemeğini sunarak karnını doyurmalı ve biz kendi rutinlerimizi yaparken oyalanması için tekrar ona kemirmelik bir şeyler ikram etmeliyiz. Akşam saatlerinde evde dostumuza yeni öğretiler kazandırmak hedefli odaklı eğitim çalışmaları yapabilir ev içerisinde oynanacak sakla bul yada saklan bul oyunları oynayabiliriz. Gece yatmadan önce onun tuvalet ihtiyacını gidermek hedefli yapacağımız kısa bir gezinti geceyi stressiz bir şekilde geçirmesine yardımcı olacaktır.
DOĞA GEZİNTİLERİ ONLARI MUTLU EDECEKTİR
Hafta sonları tatil zamanlarımızda dostlarımıza daha çok zaman ayırarak yapacağımız doğa gezintileri onları çok mutlu edecektir. Ayrıca arkadaşlarınızla yapacağınız bir kafe buluşmasına onu da dahil ederseniz sizinle vakit geçirmekten çok keyif alan dostunuzun mutluluğunu katmerlendirmiş olursunuz.