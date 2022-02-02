Köpeğinizi suçlamadan düşünmeniz gerekenler

Ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı bizler için olduğu kadar dostlarımız köpekler için de bazı önlemleri almayı gerektiriyor.





Her ne kadar köpeklerimiz karda gezmek ve oynamaktan keyif alsa da tatsız olaylar yaşamamak adına onlar için dikkat etmemiz gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz...



PATİDEKİ BUZLAR TEMİZLENMELİ



- Karlı günlerde dostunuzla yapacağınız sabahın erken saatleri ve akşam gün batımı sonrası gezintilerinde üşütme riskine karşı özellikle kısa tüylü köpekleri soğuk havanın etkilerinden koruyacak kıyafetler giydirmeniz gerekli olacaktır.

