Köpeğinizi gezintiye çıkarırken almanız gereken önlemler

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- Kayış ve tasma ekipmanlarının sıkı takılmış olması ve sağlam malzemelerden tedarik edilmiş olması hem köpeğin hem de çevrenin sağlığı açısından önemlidir.

- Köpeğinizi aşırı tok karna gezmeye çıkartmamaya dikkat etmelisiniz.

- Gezintiyi kaliteli hale getirecek ve motivasyonu arttıracak olan ödül ve oyuncakları yanınıza almalısınız.

- Köpeğiniz tuvalet ihtiyacını gördükten sonra çevre sağlığı için dışkılarını toplamalısınız. Bu sebeple gezintiye çıktığınızda dışkı poşetlerini yanınıza almayı unutmamalısınız.





- Özellikle sıcak günlerde yapılan gezintilerde dostunuzun su ihtiyacını karşılamak hedefli yanınızda su bulundurunuz.

- Yasada tehlikeli ırk kapsamına giren köpek ırklarından birine sahipseniz, gezinti esnasında ağızlık ve karnesini yanınızda bulundurmalısınız.

- Yağmur ihtimali olan günlerde ıslanmayı engellemek hedefli yağmurluğunu giydirmelisiniz.

- Gezinti, dostunuz için sizinle geçirdiği en değerli vakittir. Gezintiler esnasında gerekmedikçe telefonunuzla ilgilenmemelisiniz.

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