Köpeğinizi gezintiye çıkarırken almanız gereken önlemler

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- Kayış ve tasma ekipmanlarının sıkı takılmış olması ve sağlam malzemelerden tedarik edilmiş olması hem köpeğin hem de çevrenin sağlığı açısından önemlidir.
- Köpeğinizi aşırı tok karna gezmeye çıkartmamaya dikkat etmelisiniz.
- Gezintiyi kaliteli hale getirecek ve motivasyonu arttıracak olan ödül ve oyuncakları yanınıza almalısınız.
- Köpeğiniz tuvalet ihtiyacını gördükten sonra çevre sağlığı için dışkılarını toplamalısınız. Bu sebeple gezintiye çıktığınızda dışkı poşetlerini yanınıza almayı unutmamalısınız.
- Özellikle sıcak günlerde yapılan gezintilerde dostunuzun su ihtiyacını karşılamak hedefli yanınızda su bulundurunuz.
- Yasada tehlikeli ırk kapsamına giren köpek ırklarından birine sahipseniz, gezinti esnasında ağızlık ve karnesini yanınızda bulundurmalısınız.
- Yağmur ihtimali olan günlerde ıslanmayı engellemek hedefli yağmurluğunu giydirmelisiniz.
- Gezinti, dostunuz için sizinle geçirdiği en değerli vakittir. Gezintiler esnasında gerekmedikçe telefonunuzla ilgilenmemelisiniz.
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