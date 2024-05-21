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Tarkan Özvardar
Tarkan Özvardar
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Köpeğinizi gezintiye çıkarırken almanız gereken önlemler

#Tarkan ÖZVARDAR#Köpek#Evcil Hayvan

İster evde ister bahçede besleniyor olsun her köpek gezinti ve egzersize ihtiyaç duyar. Dışarı çıkıp gezmek ve koklanmak onlar için rutin bir ihtiyaçtır. Köpeğinizi gezintiye çıkartırken bazı önemli ihtiyaç ve önlemlere dikkat etmelisiniz.

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 - Kayış ve tasma ekipmanlarının sıkı takılmış olması ve sağlam malzemelerden tedarik edilmiş olması hem köpeğin hem de çevrenin sağlığı açısından önemlidir.
- Köpeğinizi aşırı tok karna gezmeye çıkartmamaya dikkat etmelisiniz.
- Gezintiyi kaliteli hale getirecek ve motivasyonu arttıracak olan ödül ve oyuncakları yanınıza almalısınız.
- Köpeğiniz tuvalet ihtiyacını gördükten sonra çevre sağlığı için dışkılarını toplamalısınız. Bu sebeple gezintiye çıktığınızda dışkı poşetlerini yanınıza almayı unutmamalısınız.

 

Köpeğinizi gezintiye çıkarırken almanız gereken önlemler

- Özellikle sıcak günlerde yapılan gezintilerde dostunuzun su ihtiyacını karşılamak hedefli yanınızda su bulundurunuz.
- Yasada tehlikeli ırk kapsamına giren köpek ırklarından birine sahipseniz, gezinti esnasında ağızlık ve karnesini yanınızda bulundurmalısınız.
- Yağmur ihtimali olan günlerde ıslanmayı engellemek hedefli yağmurluğunu giydirmelisiniz.
- Gezinti, dostunuz için sizinle geçirdiği en değerli vakittir. Gezintiler esnasında gerekmedikçe telefonunuzla ilgilenmemelisiniz.

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Köpeğinizi gezintiye çıkarırken almanız gereken önlemler

#Tarkan ÖZVARDAR#Köpek#Evcil Hayvan
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