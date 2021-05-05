Köpeğinizi bahçede bekleyen tehlikeler

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında cuma günü itibarıyla yaklaşık 3 hafta sürecek kapanma sürecine giriyoruz.

Normal yaşantı rutinimizin değişeceği, alışkanlıklarımızın kısıtlanacağı bu süreç nasıl birtakım önlemler almamız gerektiriyorsa, bizlerin sorumluluğu ile gözetiminde olan evdeki ve sokaktaki dostlarımız için de bu kapanma sürecinde bazı uygulamalara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte, kapanma sürecinde evdeki ve sokaktaki can dostlarımızla ilgili yapmamız gerekenler...

GEZİNTİ VE EGZERSİZLER YAPILMALI



-Tam kapanmada köpek sahiplerinin köpekleriyle yakın çevrelerde gezinti ve egzersiz yapabileceğini unutmayalım. Evdeki dostlarımızın bu süreçteki gezinti rutinlerini aksatmayalım. Günde birkaç defa tekrarlanacak olan açık hava egzersizleri hem ona hem de bizlere stres yönetimi açısından iyi gelecektir.

-Dostlarımızla birlikte evde geçireceğimiz uzun saatleri kaliteli hale dönüştürmek hedefli kısa eğitim ve öğreti çalışmaları yapabilir, interaktif algı geliştiren oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirebiliriz.

- Evde kaldığımız süreçte geç yatıp geç uyanarak bize bağlı yaşayan dostlarımızın günlük ritimlerini bozmamalıyız. Gezinti ve beslenme saatlerini her zamanki rutininde devam ettirmeye özen göstermeliyiz.

- Kendimiz ve dostumuz için de aşırı beslenme, abur cuburdan uzak durarak bu süreçte gereksiz kilo artışının önüne geçmeliyiz.

