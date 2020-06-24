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Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Köpeğinize edindirmeniz gereken alışkanlıklar

24 Haziran 2020

Köpek ve insan, aynı hayatı birlikte yaşayan, paylaşan iki farklı tür olmasına bağlı olarak optimalde birbirinin yaşantısına adapte olması gereken canlılardır.

Köpeğinize edindirmeniz gereken alışkanlıklar

Köpeklerin bizlerden farklı alışkanlıkları vardır. Ancak bizlerle olan yaşantılarında her iki tarafın da rahat ve uyumlu birlikteliği için edinmeleri gereken davranışlar konusunda onlara rehberlik yapmak bizim sorumluluğumuzdadır.
Sosyal yaşantı içerisinde köpeklerimizin toplumla uyumlu olarak yaşayabilmesi için belli başlı alışkanlıkları onlara edindirmemiz gerekir. Bu alışkanlıkların önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:
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- Tuvalet terbiyesi: Köpeklerimizi küçük yaşlardan itibaren toplumsal ortamlarda tuvalet ihtiyaçlarını gerçekleştirmemeleri konusunda yönlendirmeli ve atıklarını toplayarak çevre sağlığını dikkate almalıyız.
- Yalnız kalmayı öğretmek: Apartman gibi toplu yaşanılan yerleşkelerde her ne kadar yalnız kalmayı sevmese de dostumuzu gün içerisinde yalnız kalmaya alıştırmalı ve havlama ya da ulumayla çevreyi rahatsız etmemeyi öğretmeliyiz.

Köpeğinize edindirmeniz gereken alışkanlıklar

- Tasma ve kayış alışkanlıkları: Toplum içerisinde hem dostumuzun güvenliği hem de başka insanların konforu için köpeklerimize tasma ve kayış alışkanlıklarını edindirmeli ve kontrolsüz dolaşımı engellemeliyiz.

Köpeğinize edindirmeniz gereken alışkanlıklar

- Diğer köpekler ve çocuklara karşı tolerans: Dostlarımızı bebekliğinden itibaren türdeşleri olan diğer köpeklere ve çocuklara karşı sosyal ve toleranslı olması yönünde çalışmalar yapmalıyız.

Köpeğinize edindirmeniz gereken alışkanlıklar

- Ortak alan kullanım kuralları: Onlara asansör, evcil hayvan dostu kafeler gibi toplu kullanılan alanlarda sakin olmaları yönünde öğretiler oluşturmalıyız.
- Aşırı seramonik davranışları düzenlemek: Dostlarımıza heyecan ve sevgi gösterileri esnasında başka insanların üzerlerine atlama ve sıçrama hareketlerini yapmamayı öğretmeliyiz.
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Birlikte rahat ve huzurlu yaşamak, her iki tür için de özveride bulunmak ve ortak paydada buluşmayı gerektirir...

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