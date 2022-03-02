Köpeğinize arkadaş seçerken dikkat etmeniz gerekenler

Köpekler tıpkı bizler gibi sosyal canlılardır. Türdeşleriyle birlikte yaşamayı, gezmeyi, oynamayı ve bir arada barınmayı severler.
Sürü olarak hareket etmek ve sürünün içerisindeki dinamiklere bağlı olarak rütbe ve mertebe sahibi olmak yaradılışları gereğidir. Bizlerle birlikte evlerimizde yaşayan dostlarımız ise türdeşleriyle bir sürü oluşturamadıkları için ağırlıklı olarak onlar için tür dışı canlılar olan bizlerle diyolog geliştirirler. Ancak her köpek gibi onlar da
köpek arkadaşlara ve birlikte interaksiyon halinde olmaya ihtiyaç duyarlar. Bizim sorumluluğumuzda yaşattığımız dostlarımızın genel olarak arkadaşlarının kimler olacağına karar verecek olan da bizler oluruz. Köpeğimize arkadaş seçerken dikkat etmemiz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
AŞILARI TAM OLMALI
* En başta dostunuz için seçeceğiniz oyun arkadaşının aşılarının ve paraziter uygulamalarının tam olmasına özen gösterin. Bazı hastalıkların temasla bulaşabileceğini unutmayın.
* Yaş, oluşturulacak arkadaş grubunda oldukça önemli bir dinamiktir. Köpeğiniz için seçeceğiniz arkadaş grubunun birbirine yakın yaşlarda olmasına dikkat edin. Beş aylık olan dostunuzun oynaması için seçtiğiniz 10 yaşına gelmiş arkadaşıyla enerji seviyeleri uyuşmayacaktır. Yaşlı bir köpek için bebek bir köpeğin oyun isteği ve ısrarları rahatsız edici olabilir.
* Köpek parklarında oyun hedefli buluşmalar esnasında birbirleriyle keyifli bir şekilde oyun oynayan köpeklerin arasında cebinizden çıkaracağınız bir ödül bisküvisi ya da bir oyuncak top, bir anda paylaşım yarışına bağlı olarak köpekler arasında gerginlik yaratabilir. Köpeğinizin sosyal görünen bazı arkadaşları bu tip olgularda kavgacı bir tutum gösterebilir. Oyun parklarında bu tip müdahalelerden bu sebeple kaçınmamız gerekir.
CÜSSE FARKI ÖNEMLİ
* Cinsiyet, köpeklerin birbiriyle kuracakları ilişkide önemli bir kavramdır. Bebeklik dönemindeki köpeklerde bu kıstasın etkinliği çok önemli olmasa da cinsel olgunluğa erişmiş olan köpeklerde eş cinsiyetlerin arasında baskınlık davranışına bağlı münakaşalar yaşanabilmektedir. Olgun köpeğinize arkadaş seçerken zıt cinsiyet olması anlaşma olasılığını arttıracaktır.
* Cüsse, birbirleriyle fiziksel iletişim kurarak oynanan köpekler için arkadaş seçiminde önemi olan bir kriterdir. Dev ırklar ailesinden bir Danua’nın küçük ırklardan bir Chihuahua’yla tamamen iyi niyetle kuracağı bir oyun ilişkisi karşı tarafın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.
* Dostlarımız da tıpkı bizler gibi arkadaşlarını seçmek isteyebilirler. Yukarıda bahsettiğimiz kriterlere uyan her köpekle, köpeğimizin anlaşması gerekmez.
KARAKTER GÖZLENMELİ
* Eğer dostunuz çekingen ve utangaç bir mizaca sahipse aşırı girişken ve oyuncu arkadaşlar onu rahatsız edecektir. Arkadaş seçiminde karşı tarafın karakterini gözlemlemeyi ihmal etmeyin.
* Herhangi bir ağrısı olan, fiziksel olarak engelli ya da yakın dönemde bir operasyon geçirmiş bir dostunuz varsa, aktif oyunu seven arkadaşlar seçmek onları yorup mutsuz edebilir.
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Köpekler her ne kadar türdeşleriyle bir arada olmaktan keyif alan canlılar olsalar da onların tüm türdeşleriyle iyi anlaşmalarını beklemek yanılsama olacaktır.
Köpeğinize arkadaş seçerken dikkat etmeniz gerekenler
Köpekler tıpkı bizler gibi sosyal canlılardır. Türdeşleriyle birlikte yaşamayı, gezmeyi, oynamayı ve bir arada barınmayı severler.
Sürü olarak hareket etmek ve sürünün içerisindeki dinamiklere bağlı olarak rütbe ve mertebe sahibi olmak yaradılışları gereğidir. Bizlerle birlikte evlerimizde yaşayan dostlarımız ise türdeşleriyle bir sürü oluşturamadıkları için ağırlıklı olarak onlar için tür dışı canlılar olan bizlerle diyolog geliştirirler. Ancak her köpek gibi onlar da
köpek arkadaşlara ve birlikte interaksiyon halinde olmaya ihtiyaç duyarlar. Bizim sorumluluğumuzda yaşattığımız dostlarımızın genel olarak arkadaşlarının kimler olacağına karar verecek olan da bizler oluruz. Köpeğimize arkadaş seçerken dikkat etmemiz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
AŞILARI TAM OLMALI
* En başta dostunuz için seçeceğiniz oyun arkadaşının aşılarının ve paraziter uygulamalarının tam olmasına özen gösterin. Bazı hastalıkların temasla bulaşabileceğini unutmayın.
* Yaş, oluşturulacak arkadaş grubunda oldukça önemli bir dinamiktir. Köpeğiniz için seçeceğiniz arkadaş grubunun birbirine yakın yaşlarda olmasına dikkat edin. Beş aylık olan dostunuzun oynaması için seçtiğiniz 10 yaşına gelmiş arkadaşıyla enerji seviyeleri uyuşmayacaktır. Yaşlı bir köpek için bebek bir köpeğin oyun isteği ve ısrarları rahatsız edici olabilir.
* Köpek parklarında oyun hedefli buluşmalar esnasında birbirleriyle keyifli bir şekilde oyun oynayan köpeklerin arasında cebinizden çıkaracağınız bir ödül bisküvisi ya da bir oyuncak top, bir anda paylaşım yarışına bağlı olarak köpekler arasında gerginlik yaratabilir. Köpeğinizin sosyal görünen bazı arkadaşları bu tip olgularda kavgacı bir tutum gösterebilir. Oyun parklarında bu tip müdahalelerden bu sebeple kaçınmamız gerekir.
CÜSSE FARKI ÖNEMLİ
* Cinsiyet, köpeklerin birbiriyle kuracakları ilişkide önemli bir kavramdır. Bebeklik dönemindeki köpeklerde bu kıstasın etkinliği çok önemli olmasa da cinsel olgunluğa erişmiş olan köpeklerde eş cinsiyetlerin arasında baskınlık davranışına bağlı münakaşalar yaşanabilmektedir. Olgun köpeğinize arkadaş seçerken zıt cinsiyet olması anlaşma olasılığını arttıracaktır.
* Cüsse, birbirleriyle fiziksel iletişim kurarak oynanan köpekler için arkadaş seçiminde önemi olan bir kriterdir. Dev ırklar ailesinden bir Danua’nın küçük ırklardan bir Chihuahua’yla tamamen iyi niyetle kuracağı bir oyun ilişkisi karşı tarafın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.
* Dostlarımız da tıpkı bizler gibi arkadaşlarını seçmek isteyebilirler. Yukarıda bahsettiğimiz kriterlere uyan her köpekle, köpeğimizin anlaşması gerekmez.
KARAKTER GÖZLENMELİ
* Eğer dostunuz çekingen ve utangaç bir mizaca sahipse aşırı girişken ve oyuncu arkadaşlar onu rahatsız edecektir. Arkadaş seçiminde karşı tarafın karakterini gözlemlemeyi ihmal etmeyin.
* Herhangi bir ağrısı olan, fiziksel olarak engelli ya da yakın dönemde bir operasyon geçirmiş bir dostunuz varsa, aktif oyunu seven arkadaşlar seçmek onları yorup mutsuz edebilir.
***
Köpekler her ne kadar türdeşleriyle bir arada olmaktan keyif alan canlılar olsalar da onların tüm türdeşleriyle iyi anlaşmalarını beklemek yanılsama olacaktır.