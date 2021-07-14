Köpeğinizde yaz aylarında gözlemleyeceğiniz değişimler

Köpek sahibi olmak isteyen ya da halihazırda köpek sahibi olanların bu sevimli dostlar hakkında merak ettikleri ve sıkça sordukları sorulara cevaplarıyla bir göz atalım bu hafta...

- Hangi köpek ırkı bana uygun?

Köpek sahiplenirken ırkın uygunluğundan daha çok sorgulanması gereken, kişinin, ortalama ömrü 10-15 yıl olan ve insana bağımlı yaşayan bu canlının sorumluluğunu almaya hazır olup olmadığıdır. Hayat ritminize uygun olan köpeği seçerken ırklar bir kıstas olsa da birbirinden güzel melez köpeklerin barınaklarda ve sokaklarda bir ailesi olması için sahiplenilmeyi beklediğini unutmayın..



- Bana alışması için köpeği yavruyken mi sahiplenmeliyim?

Köpeğin sizinle iletişime geçmesi, size alışması ve sizi sahiplenmesi için zannedildiğinin aksine yavrudan edinilmesi gerekmez. Sahiplenilen genç ya da yetişkin köpekler çok daha çabuk ve kolay bir şekilde yeni sahiplerine ve ortamlarına bağlanıp adapte olurlar. Ayrıca bebek köpek bakımı ve yetiştirilmesi çok daha fazla sabır gerektiren ve daha zor bir seçimdir.





