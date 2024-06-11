Köpeğiniz için yaz tehlikelerine dikkat

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Her mevsimde olduğu gibi yaz aylarının getirdikleri de köpeklerimiz için bazı şeylere dikkat etmemizi gerektirir.

- Sıcak çarpması: Köpekler sıcak havalara bizler kadar toleranslı değillerdir. Yaz sıcaklarında köpeği arabada bırakmak, susuz kalması, uzun süreli sıcağa maruz kalması, sıcakta yapılan ağır egzersizler geri dönüşü çok zor olan ısı çarpmasına neden olabilir. Ölümle bile sonuçlanabilen bu duruma karşı köpeğimiz için gölge alanlar oluşturmak, gün içerisinde sık sık sularını tazelemek oldukça önemlidir.

- Pisipisi otu: Özellikle yaz aylarında aktif olan bu yabani ot çeşidi köpeklerimiz için büyük tehlike oluşturmaktadır. Buğday başakçığını andıran bu ot köpeğin kulağına, gözüne, parmak aralarına hatta genital bölgelerine saplanarak ağrılı apselere ve ciddi enfeksiyonlara sebep olurlar. Önlem olarak köpeğimizi bu otların olduğu yerlerden uzak tutmak ve vücudunu günlük olarak kontrol etmek gereklidir.

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- Kene ve pire tehlikesi: Havaların ısınmasıyla başta keneler olmak üzere pireler ve uyuz etkenleri aktif hale geçerler. Köpeklerimizde birçok hastalığa neden olan bu parazitlere karşı ilaçlamaların yapılması ve birtakım doğal yağların kullanılması ile önlem almayı ihmal etmemek gerekir.

- Böcek sokmaları ve zehirlenmeler: Yaz sıcaklarıyla arı, sinek, akrep ve yılanların faaliyetleri artar. Bu hayvanlar tarafından köpeğinizin ısırılması ya da sokulması hayati tehlike yaratabilir. Ayrıca bu dönemde bahçelerde ve peyzaj alanlarında yapılan ilaçlamalar da dostlarımız için tehlikeli ve zehirleyici olabilmektedir.