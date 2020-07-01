Köpeğimizle tatil planı

2020, tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını dolayısıyla oldukça endişe verici ve stresli günler yaşamamıza neden oldu.
Virüs nedeniyle evlerimize kapandık, sevdiğimiz ve görüşmekten keyif aldığımız arkadaşlarımızdan uzak durmak zorunda kaldık. Son bir ay içerisinde virüsün plato düzlüğüne ulaşmasıyla normal yaşantıya geçiş başladı. Tüm bu zor günlerin ardından havaların ısınmasıyla bunalmış olan bizler iple çektiğimiz yaz tatilini planlar olduk. Tatilimizde de insanlarla olan sosyal mesafemize bir süre daha dikkat etmemiz gerektiği kaçınılmaz bir gerçekken, bizlere koronavirüs bulaştırma ihtimali olmayan köpeklerimizle güzel bir yaz tatili geçirmek her iki taraf için de iyi olacaktır. Şunu unutmayalım ki; köpekler sahip merkezli ve dirsek temasından çok hoşlanan canlılardır. Hangi ırk olursa olsun imkân varsa tatil programımıza onları da eklemek hayatlarının merkez noktasında bizlerin olduğu dostlarımızı son derece mutlu edecektir. Gitmeyi planladığımız bölgedeki hayvan dostu otelleri öğrenip inceleyerek erken rezervasyonla birlikte ayrılmadan harika bir tatil yapabiliriz. Bu tatili planlarken dikkat etmemiz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz;
AŞI KARNESİNİ ALMAYI UNUTMAYIN
*Birlikte tatil yapacaksanız gideceğiniz oteli, köpeğinizin ırkı ve boyutları konusunda önceden bilgilendirin ve rezervasyonunuzu kontrol edin. * Gerekli olması halinde ulaşmak üzere bölgedeki en yakın veteriner kliniğini öğrenin. * Yolculuk öncesi onu en az 6 saat önceden aç bırakın, bu onun daha rahat yolculuk yapmasını sağlayacaktır. * Aşı karnesi ve alışık olduğu mamayı yanınıza alın. Unutmayın transport esnasında sorulduğu takdirde evcil hayvanınızın karnesini ibraz etmeniz yasal zorunluluktur. *Dostunuza yolculuğu rahat geçirmesi hedefli olarak kullanılması önerilen sakinleştirici ve sedatif maddeleri kullanmadan önce iyi düşünün, bu maddeler birçok köpekte özellikle sıcak havalarda solunum sisteminde istenmeyen yan etkiler yaratabilmektedir. Mümkün olduğunca kullanımlarından kaçınmanız en güvenli yol olacaktır. * Uzun yolculuklarda kısa molalarla dostumuzu yürüterek dolaşım bozukluğu riskini elimine etmeliyiz.
YÜRÜYÜŞLE YENİ ORTAMA ALIŞTIRIN
* Onun için ihtiyaç halinde kullanılmak üzere küçük bir ilkyardım çantası hazırlayın ve yanınıza alın. * Gittiğiniz yerde odanıza geçmeden, birlikte çevrede küçük bir yürüyüş yaparak onu yeni ortamına alıştırın. * Eğer dostunuzu geride bir pansiyonda bırakacaksanız, pansiyon kurallarını önceden köpeğinizle ziyaret ederek gözlemleyin. Bırakmadan önce yapılacak birkaç kısa ziyaret köpeğinizin ortama ve ortamdaki insanlara daha rahat güvenmesini sağlayacaktır. * Dostunuzun alışık olduğu maması, yatağı ve karnesini kullanıyorsa ilaçları ve takviye gıdalarını birlikte götürün. * Aralıklarla tatilde iken işletmeyi arayarak dostunuzun uyum ve sağlığı konusunda bilgi alın. * Bol gezinti yapabileceği alanlara sahip işletmeleri tercih edin. Köpekler gezintiye çok ihtiyaç duyan sosyal canlılardır.
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Köpeğimizle tatil planı
2020, tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını dolayısıyla oldukça endişe verici ve stresli günler yaşamamıza neden oldu.
Virüs nedeniyle evlerimize kapandık, sevdiğimiz ve görüşmekten keyif aldığımız arkadaşlarımızdan uzak durmak zorunda kaldık. Son bir ay içerisinde virüsün plato düzlüğüne ulaşmasıyla normal yaşantıya geçiş başladı. Tüm bu zor günlerin ardından havaların ısınmasıyla bunalmış olan bizler iple çektiğimiz yaz tatilini planlar olduk. Tatilimizde de insanlarla olan sosyal mesafemize bir süre daha dikkat etmemiz gerektiği kaçınılmaz bir gerçekken, bizlere koronavirüs bulaştırma ihtimali olmayan köpeklerimizle güzel bir yaz tatili geçirmek her iki taraf için de iyi olacaktır.
Şunu unutmayalım ki; köpekler sahip merkezli ve dirsek temasından çok hoşlanan canlılardır. Hangi ırk olursa olsun imkân varsa tatil programımıza onları da eklemek hayatlarının merkez noktasında bizlerin olduğu dostlarımızı son derece mutlu edecektir. Gitmeyi planladığımız bölgedeki hayvan dostu otelleri öğrenip inceleyerek erken rezervasyonla birlikte ayrılmadan harika bir tatil yapabiliriz.
Bu tatili planlarken dikkat etmemiz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz;
AŞI KARNESİNİ ALMAYI UNUTMAYIN
*Birlikte tatil yapacaksanız gideceğiniz oteli, köpeğinizin ırkı ve boyutları konusunda önceden bilgilendirin ve rezervasyonunuzu kontrol edin.
* Gerekli olması halinde ulaşmak üzere bölgedeki en yakın veteriner kliniğini öğrenin.
* Yolculuk öncesi onu en az 6 saat önceden aç bırakın, bu onun daha rahat yolculuk yapmasını sağlayacaktır.
* Aşı karnesi ve alışık olduğu mamayı yanınıza alın. Unutmayın transport esnasında sorulduğu takdirde evcil hayvanınızın karnesini ibraz etmeniz yasal zorunluluktur.
*Dostunuza yolculuğu rahat geçirmesi hedefli olarak kullanılması önerilen sakinleştirici ve sedatif maddeleri kullanmadan önce iyi düşünün, bu maddeler birçok köpekte özellikle sıcak havalarda solunum sisteminde istenmeyen yan etkiler yaratabilmektedir. Mümkün olduğunca kullanımlarından kaçınmanız en güvenli yol olacaktır.
* Uzun yolculuklarda kısa molalarla dostumuzu yürüterek dolaşım bozukluğu riskini elimine etmeliyiz.
YÜRÜYÜŞLE YENİ ORTAMA ALIŞTIRIN
* Onun için ihtiyaç halinde kullanılmak üzere küçük bir ilkyardım çantası hazırlayın ve yanınıza alın.
* Gittiğiniz yerde odanıza geçmeden, birlikte çevrede küçük bir yürüyüş yaparak onu yeni ortamına alıştırın.
* Eğer dostunuzu geride bir pansiyonda bırakacaksanız, pansiyon kurallarını önceden köpeğinizle ziyaret ederek gözlemleyin. Bırakmadan önce yapılacak birkaç kısa ziyaret köpeğinizin ortama ve ortamdaki insanlara daha rahat güvenmesini sağlayacaktır.
* Dostunuzun alışık olduğu maması, yatağı ve karnesini kullanıyorsa ilaçları ve takviye gıdalarını birlikte götürün.
* Aralıklarla tatilde iken işletmeyi arayarak dostunuzun uyum ve sağlığı konusunda bilgi alın.
* Bol gezinti yapabileceği alanlara sahip işletmeleri tercih edin. Köpekler gezintiye çok ihtiyaç duyan sosyal canlılardır.