Köpeğimi kısırlaştırmalı mıyım?

Kısırlaştırma, sahipli köpek ya da sokak hayvanı olsun saf ırk veya melez olsun her köpek için sağlık ve davranış üzerine birçok pozitif getirisi olan bir olgudur.
Ülkemizde sokak ve ev köpeklerinin popülasyonunun düzenlenmesinin en doğru ve tek yolu üremenin kontrol altına alınmasıdır. Her geçen gün kontrolsüz çiftleşmeler sonucunda sürülere yeni bireyler katılmakta ayrıca merdiven altı üreticilerin tetiklemeleriyle sayı çığ gibi artmaktadır. Eğer popülasyon artışı kendi doğal akışına bırakılırsa üremeye bağlı olarak sayı gittikçe artacak ve kontrolsüz bir şekilde kümelenecektir. Dişi köpekler senede iki kez üreme ve erkeği kabul dönemine girerler. Erkek köpekler ise seksüel gelişimlerini tamamlandıktan sonra üremeye her zaman hazır olurlar.
Kısırlaştırma popülasyon sayısını kontrol altına aldığı gibi sevgili dostlarımızın daha uzun ve sağlıklı yaşamalarını da sağlamaktadır. Bu müdahale genellikle dişi köpekler için uygulanmalıdır kanısı yanlıştır. Dişi köpekler kadar erkek köpeklerin de kısırlaştırılması gerekmektedir. Birçok veteriner hekim tarafından kolaylıkla yapılabilen bu operasyonun dişi ve erkek köpeklerdeki yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
TÜMÖR RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIR
- Dişi köpeklerde erken dönemde yapılacak olan kısırlaştırma operasyonu (ilk kızgınlık öncesi) köpeğin ilerleyen ve yaşlılık dönemlerinde meme tümörüne yakalanma riskini ortadan kaldıracaktır ki, kısırlaştırılmamış dişi 7 yaş üstü köpeklerde meme tümörü görülme oranı nerdeyse yüzde 70’lerdedir.
- Kısırlaştırılan dişi köpekler bir daha cinsel istek göstermeyecek ve birçok dişi köpek sahibinin şikâyetçi olduğu kanamayla karakterize bu dönemde, evleri temiz kalacaktır.
- Ülkemizde sokak köpeklerinin varlığı düşünüldüğünde kısır olmayan ve çiftleşme dönemine girmiş dişi bir köpeğin gezdirilmesi esnasında kokuyu alan erkek köpeklerin verebileceği takip rahatsızlığı, birçok hayvan sahibi tarafından bilinmektedir. Kısır bir dişi köpek bu dönemlere girmeyeceği için rahat bir şekilde gezintiye çıkabilecektir.
PROSTAT KANSERLERİ AZALTILIR
- Kısırlaştırılmış dişi köpeklerde yumurtalık kisti, rahim kanseri, rahim enfeksiyonları ve yumurtalık tümörlerinin görülme olasılığı oldukça yüksektir. Dostumuzu kısırlaştırarak bu riskleri de elimine etmiş oluruz.
- Erkek köpeklerde kısırlaştırma ile prostat büyümesi, testis tümörleri, prostat kanserleri gibi rahatsızlıkların azaltılması ya da eliminasyonunu sağlanmaktadır.
- Kısırlaştırılmış erkek köpeklerde hormonal etkiye bağlı olarak oluşan seksüel yarış kavgaları, uyumsuzluk, aşırı hareketlilik, baskınlık davranışı gibi istenmeyen davranışların önüne geçmiş oluruz.
OLUMLU ETKİLERE SAHİP BİR İŞLEM
Görüldüğü üzere kısırlaştırma köpeklerde hem sağlık hem de davranış üzerine oldukça olumlu etkilere sahip bir işlemdir. Ayrıca kısırlaştırılmış köpekler daha sakin ve sosyal yaşantıya daha uyumlu oldukları ispatlıdır. Kısırlaştırma işlemiyle köpek doğasına müdahale edildiği argümanı kesinlikle yanlıştır. Boynuna tasma taktığımız kayışla gezdirdiğimiz kuru mamalarla beslediğimiz, aşılattığımız ve biz olmasak yaşayamayacak olan köpeklerimizin doğasından bahsetmek maalesef mümkün değildir.
10 GÜNDE ESKİ RUTİNİNE GERİ DÖNER
Maddi anlamda belli bir külfeti olan bu uygulama dönem dönem belediyeler tarafından ücretsiz uygulanmaktadır. Kısırlaştırma operasyonu zannedildiği kadar zahmetli ve operasyon sonrası dönem bakımı zor olan bir uygulama değildir. Kısırlaştırılma işlemi tamamlandıktan 10 gün sonrasında dostumuz tamamen eski hareketliliğine ve rutinine geri dönebilmektedir. Bugün gelişmiş ülkelerde sokak hayvanlarının ve sahipli köpeklerin kontrolsüz çoğalmalarının önüne kısırlaştırma işlemiyle geçilmiştir. Hatta bazı ülkelerde üretici belgeniz yoksa bu operasyon yasal zorunluluk şeklinde uygulanmaktadır. Daha sağlıklı ve kontrollü köpek popülasyonları için lütfen kısırlaştıralım. Toplamak, başka bölgelere taşımak, uyutmak çözüm değil. Çözüm kısırlaştırmak...
Köpeğimi kısırlaştırmalı mıyım?
Kısırlaştırma, sahipli köpek ya da sokak hayvanı olsun saf ırk veya melez olsun her köpek için sağlık ve davranış üzerine birçok pozitif getirisi olan bir olgudur.
Ülkemizde sokak ve ev köpeklerinin popülasyonunun düzenlenmesinin en doğru ve tek yolu üremenin kontrol altına alınmasıdır. Her geçen gün kontrolsüz çiftleşmeler sonucunda sürülere yeni bireyler katılmakta ayrıca merdiven altı üreticilerin tetiklemeleriyle sayı çığ gibi artmaktadır. Eğer popülasyon artışı kendi doğal akışına bırakılırsa üremeye bağlı olarak sayı gittikçe artacak ve kontrolsüz bir şekilde kümelenecektir. Dişi köpekler senede iki kez üreme ve erkeği kabul dönemine girerler. Erkek köpekler ise seksüel gelişimlerini tamamlandıktan sonra üremeye her zaman hazır olurlar.
Kısırlaştırma popülasyon sayısını kontrol altına aldığı gibi sevgili dostlarımızın daha uzun ve sağlıklı yaşamalarını da sağlamaktadır. Bu müdahale genellikle dişi köpekler için uygulanmalıdır kanısı yanlıştır. Dişi köpekler kadar erkek köpeklerin de kısırlaştırılması gerekmektedir. Birçok veteriner hekim tarafından kolaylıkla yapılabilen bu operasyonun dişi ve erkek köpeklerdeki yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
TÜMÖR RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIR
- Dişi köpeklerde erken dönemde yapılacak olan kısırlaştırma operasyonu (ilk kızgınlık öncesi) köpeğin ilerleyen ve yaşlılık dönemlerinde meme tümörüne yakalanma riskini ortadan kaldıracaktır ki, kısırlaştırılmamış dişi 7 yaş üstü köpeklerde meme tümörü görülme oranı nerdeyse yüzde 70’lerdedir.
- Kısırlaştırılan dişi köpekler bir daha cinsel istek göstermeyecek ve birçok dişi köpek sahibinin şikâyetçi olduğu kanamayla karakterize bu dönemde, evleri temiz kalacaktır.
- Ülkemizde sokak köpeklerinin varlığı düşünüldüğünde kısır olmayan ve çiftleşme dönemine girmiş dişi bir köpeğin gezdirilmesi esnasında kokuyu alan erkek köpeklerin verebileceği takip rahatsızlığı, birçok hayvan sahibi tarafından bilinmektedir. Kısır bir dişi köpek bu dönemlere girmeyeceği için rahat bir şekilde gezintiye çıkabilecektir.
PROSTAT KANSERLERİ AZALTILIR
- Kısırlaştırılmış dişi köpeklerde yumurtalık kisti, rahim kanseri, rahim enfeksiyonları ve yumurtalık tümörlerinin görülme olasılığı oldukça yüksektir. Dostumuzu kısırlaştırarak bu riskleri de elimine etmiş oluruz.
- Erkek köpeklerde kısırlaştırma ile prostat büyümesi, testis tümörleri, prostat kanserleri gibi rahatsızlıkların azaltılması ya da eliminasyonunu sağlanmaktadır.
- Kısırlaştırılmış erkek köpeklerde hormonal etkiye bağlı olarak oluşan seksüel yarış kavgaları, uyumsuzluk, aşırı hareketlilik, baskınlık davranışı gibi istenmeyen davranışların önüne geçmiş oluruz.
OLUMLU ETKİLERE SAHİP BİR İŞLEM
Görüldüğü üzere kısırlaştırma köpeklerde hem sağlık hem de davranış üzerine oldukça olumlu etkilere sahip bir işlemdir. Ayrıca kısırlaştırılmış köpekler daha sakin ve sosyal yaşantıya daha uyumlu oldukları ispatlıdır. Kısırlaştırma işlemiyle köpek doğasına müdahale edildiği argümanı kesinlikle yanlıştır. Boynuna tasma taktığımız kayışla gezdirdiğimiz kuru mamalarla beslediğimiz, aşılattığımız ve biz olmasak yaşayamayacak olan köpeklerimizin doğasından bahsetmek maalesef mümkün değildir.
10 GÜNDE ESKİ RUTİNİNE GERİ DÖNER
Maddi anlamda belli bir külfeti olan bu uygulama dönem dönem belediyeler tarafından ücretsiz uygulanmaktadır. Kısırlaştırma operasyonu zannedildiği kadar zahmetli ve operasyon sonrası dönem bakımı zor olan bir uygulama değildir. Kısırlaştırılma işlemi tamamlandıktan 10 gün sonrasında dostumuz tamamen eski hareketliliğine ve rutinine geri dönebilmektedir. Bugün gelişmiş ülkelerde sokak hayvanlarının ve sahipli köpeklerin kontrolsüz çoğalmalarının önüne kısırlaştırma işlemiyle geçilmiştir. Hatta bazı ülkelerde üretici belgeniz yoksa bu operasyon yasal zorunluluk şeklinde uygulanmaktadır. Daha sağlıklı ve kontrollü köpek popülasyonları için lütfen kısırlaştıralım. Toplamak, başka bölgelere taşımak, uyutmak çözüm değil. Çözüm kısırlaştırmak...