Köpeğim sözümü neden dinlemiyor?

Dondurucu soğukların ve karın yoğun hissedildiği şu günlerde mahallelerde, sokaklarda, boş araziler ve ormanlık alanlarda yaşamak zorunda olan dostlarımızı daha sık hatırlamalıyız. Onların bu zorlu şartlara dayanabilmeleri ancak bizim yardımlarımızla mümkün. Bu mücadelelerinde onlara destek olurken bazı pratik bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

DÜŞÜK MALİYETLİ KULÜBELER



Kış koşullarında sokaktaki dostlarımız için elzem olan ihtiyaçların başında gelenlerden ilki sığınmadır. Açık alanlarda dondurucu gece soğuklarında konaklamak durumunda kalan sokak hayvanları kolaylıkla hastalanır ve hatta hayatlarını yitirebilirler. Onlar için çok düşük maliyetlerle hazırlanabilecek olan barınma kutuları ve kulübeler oluşturmak, bu yuvaların içlerine saman, talaş ya da onları sıcak ve kuru tutacak materyaller koymak hayatta kalmalarına destek olacaktır. Bunun yanı sıra geceleri dostlarımıza hafif aralık bırakacağımız apartman ve garaj kapıları sayesinde sığınarak korunmalarına yardımcı olabiliriz. Yaşlı, sakat, zayıf kondisyonlu ve özel bakıma muhtaç olanlara en azından geçici yuva olmak hedefli evlerimizin kapılarını açmalıyız.



YİYECEK TAKVİYESİ YAPILMALI



Onların çetin kış koşullarına göğüs gerebilmelerinin diğer bir yolu da beslenmeleri ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleridir. Bu dönemlerde onların enerji ihtiyacı her zamankinden daha fazla olacağı için beslenme istasyonları ve noktalarını daha sık ziyaret ederek yiyecek takviyeleri yapmak ve donan suları tazelemek dostlarımız için hayati önem taşır. Bu yardımlar esnasında grup halinde yaşamayı tercih eden köpeklerin bölge kavgalarına sebep olmayacak şekilde beslenmeleri önemlidir.

