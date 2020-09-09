Köpeğim niye havlıyor?

Havlamak, diğer köpeklerle komünikasyon(iletişim) şekillerinden biridir. Ayrıca tür dışı canlılara/olaylara karşı duygu durum ve tepkilerini ifade etme biçimleridir.
Köpeklerde havlamanın şekli, frekansı, süresi ve yüksekliği farklı anlamları, durumları işaret edebilir. Örneğin ortak atadan köken aldıkları yakın akrabaları olan kurtlar gibi köpekler de davranışıyla sürüyü biraraya toplama çabalarını sergilerler. Bir sürü hayvanı olan köpekler de yaşantılarında evde yalnız kaldıklarında uluyarak yalnızlıklarını paylaşmak hedefli olarak bizi çağırabilirler.
* * *
Köpekler için normal bir iletişim ve ifade biçimi olan havlama davranışı, şehir hayatı içinde evlerimizde ve bahçelerimizde bizlerle olan ortak yaşantıları esnasında bazı köpek sahipleri ve mahalle sakinleri için problem haline gelebilmekte ya da doğru tabiriyle getirilebilmektedir.
Örneğin, apartman dairesinde yaşayan; egzersiz, ilgi ve beslenme gibi temel ihtiyaçları doğru ve yeterli şekilde karşılanmayan; uzun saatler boyunca yalnız bırakılan bir köpeğin sahibine duyduğu özlem çağrısı olan havlama ve uluma seslerinin şikâyet konusu olması ne kadar köpeğin suçudur?!
* * *
Biz insan olarak duygu, düşünce ve isteklerimizi nasıl konuşarak dile getiriyorsak, köpekler de kendilerine özgü seslerle duygularını belirtirler. Bir evin bahçesinde beslenen bir köpeğin bahçe sınırının dışından geçen başka insan ya da canlıya havlayarak tepki vermesi, alanını korumak, sahibine haber vermek ve potansiyel tehlikeyi bertaraf etmek gibi son derece doğal bir köpek tepkisidir. Köpekten bekçilik beklentisi içerisinde olup da havlamalarından şikâyetçi olmak son derece manasız bir durum değil midir?
Mesela, zincirle bağlanmak bir köpek için ciddi kısıtlayıcı ve tansiyon oluşturan bir durumdur ve bu duruma köpeğin isyan ederek havlayarak reaksiyon vermesi çok doğal bir tepkidir. Hali hazırda bu durumda yaşamaya zorlanan birçok köpek olduğunu düşünerek olanların neden havladığını anlamak çok zor olmamalıdır.
* * *
Mahallemizde bizlerle yaşayan sokaktaki dostlarımız özellikle geceleri zaman zaman havlayarak bizi uykumuzdan uyandırabilirler. Bu durumlara reaksiyon verirken ve onlardan şikâyetçi olmadan önce dostlarımızın belki de mahalleyi tehdit edebilecek bir problemi püskürtmeye çalışıyor olma ihtimallerini göz ardı etmeyelim. Unutmayın, sokaklarda yaşamak tahmin edersiniz ki insan dahil hiçbir canlı için kolay ve güvenli değildir.
* * *
Köpekler insan merkezli ve insana bağımlı yaşayan canlılardır. İnsan eliyle seleksiyona tabi tutulup insan davranışlarına bağlı yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Hiç bilmedikleri ve tasarlayamadıkları yaşantılarında onları anlamaya çalışmak ve tepkilerinin altında yatan nedenleri kavramak konusunda özveride bulunabilirsek, bizler için istenmeyen davranış olan havlamanın köpekler için ne kadar doğal bir reaksiyon olduğunu kabul edebiliriz.
Köpeğim niye havlıyor?
Havlamak, diğer köpeklerle komünikasyon(iletişim) şekillerinden biridir. Ayrıca tür dışı canlılara/olaylara karşı duygu durum ve tepkilerini ifade etme biçimleridir.
Köpeklerde havlamanın şekli, frekansı, süresi ve yüksekliği farklı anlamları, durumları işaret edebilir. Örneğin ortak atadan köken aldıkları yakın akrabaları olan kurtlar gibi köpekler de davranışıyla sürüyü biraraya toplama çabalarını sergilerler. Bir sürü hayvanı olan köpekler de yaşantılarında evde yalnız kaldıklarında uluyarak yalnızlıklarını paylaşmak hedefli olarak bizi çağırabilirler.
* * *
Köpekler için normal bir iletişim ve ifade biçimi olan havlama davranışı, şehir hayatı içinde evlerimizde ve bahçelerimizde bizlerle olan ortak yaşantıları esnasında bazı köpek sahipleri ve mahalle sakinleri için problem haline gelebilmekte ya da doğru tabiriyle getirilebilmektedir.
Örneğin, apartman dairesinde yaşayan; egzersiz, ilgi ve beslenme gibi temel ihtiyaçları doğru ve yeterli şekilde karşılanmayan; uzun saatler boyunca yalnız bırakılan bir köpeğin sahibine duyduğu özlem çağrısı olan havlama ve uluma seslerinin şikâyet konusu olması ne kadar köpeğin suçudur?!
* * *
Biz insan olarak duygu, düşünce ve isteklerimizi nasıl konuşarak dile getiriyorsak, köpekler de kendilerine özgü seslerle duygularını belirtirler. Bir evin bahçesinde beslenen bir köpeğin bahçe sınırının dışından geçen başka insan ya da canlıya havlayarak tepki vermesi, alanını korumak, sahibine haber vermek ve potansiyel tehlikeyi bertaraf etmek gibi son derece doğal bir köpek tepkisidir. Köpekten bekçilik beklentisi içerisinde olup da havlamalarından şikâyetçi olmak son derece manasız bir durum değil midir?
Mesela, zincirle bağlanmak bir köpek için ciddi kısıtlayıcı ve tansiyon oluşturan bir durumdur ve bu duruma köpeğin isyan ederek havlayarak reaksiyon vermesi çok doğal bir tepkidir. Hali hazırda bu durumda yaşamaya zorlanan birçok köpek olduğunu düşünerek olanların neden havladığını anlamak çok zor olmamalıdır.
* * *
Mahallemizde bizlerle yaşayan sokaktaki dostlarımız özellikle geceleri zaman zaman havlayarak bizi uykumuzdan uyandırabilirler. Bu durumlara reaksiyon verirken ve onlardan şikâyetçi olmadan önce dostlarımızın belki de mahalleyi tehdit edebilecek bir problemi püskürtmeye çalışıyor olma ihtimallerini göz ardı etmeyelim. Unutmayın, sokaklarda yaşamak tahmin edersiniz ki insan dahil hiçbir canlı için kolay ve güvenli değildir.
* * *
Köpekler insan merkezli ve insana bağımlı yaşayan canlılardır. İnsan eliyle seleksiyona tabi tutulup insan davranışlarına bağlı yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Hiç bilmedikleri ve tasarlayamadıkları yaşantılarında onları anlamaya çalışmak ve tepkilerinin altında yatan nedenleri kavramak konusunda özveride bulunabilirsek, bizler için istenmeyen davranış olan havlamanın köpekler için ne kadar doğal bir reaksiyon olduğunu kabul edebiliriz.