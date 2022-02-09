Köpeğim neden kötü kokuyor?

Ancak çoğunlukla kendilerinin tür dışı olan dostumuz köpekleri doğru tanıyamamak kaynaklı hataya düştüklerini fark etmezler. Köpeğinizi yaptığı hatalı davranışlardan yargılamadan önce şunları göz ardı etmeyin...
YÖNLENDİRİLMELERİ GEREKİYOR
*Köpeğim eve tuvaletini kaçırıyor: Özellikle yavru köpekler, gün içerisinde defalarca tuvalet ihtiyacı hissederler. Bebeklik dönemlerinde aşı programları tamamlanmadan önce eğer köpeğinizin alanını sınırlamaz ve istediğiniz bölgeye yönlendirmezseniz tabiki evin her yerini tuvalet ihtiyacı için kullanacaktır. Ayrıca yavru köpeklerin tıpkı bebekler gibi bilişsel algıları sınırlı ve kısıtlıdır. Öğretileri ve yönlendirmeleri kavramaları zaman, yardım ve toleranslı olmanızı gerektirir. Eğer yetişkin olan köpeğiniz hâlâ eve tuvaletini kaçırıyorsa; yeterli sıklıkta dışarı çıkıp çıkmadığı, yeterli süre gezip gelmediği ve mama düzeni konusunda hata yapıp yapmadığınız sorularını kendinize sorun.
Her ne kadar köpeklerimiz karda gezmek ve oynamaktan keyif alsa da tatsız olaylar yaşamamak adına onlar için dikkat etmemiz gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz...
PATİDEKİ BUZLAR TEMİZLENMELİ
- Karlı günlerde dostunuzla yapacağınız sabahın erken saatleri ve akşam gün batımı sonrası gezintilerinde üşütme riskine karşı özellikle kısa tüylü köpekleri soğuk havanın etkilerinden koruyacak kıyafetler giydirmeniz gerekli olacaktır.
Çoğunlukla köpeğin yavruluktan itibaren yetiştirildiğinde sahibine bağlı olabileceği yanılgısıyla birçok yavru köpek sahiplenenler bu sorumluluğu kaldıramayacaklarının farkına varmazlar. Yavru bir köpeğe bakmak tıpkı bir bir bebeği büyütmek gibidir. Tüm bu sebeplerden dolayı bir yavru köpeği sahiplenmeden önce bazı konuları dikkate almanızı öneririm...
SIK SIK BESLENME İHTİYACI VAR
- Yavru köpekler sık beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Onları günde 4-5 defa besleyebilecek bir mesai programına sahip olup olmadığınızı gözden geçirin.
Genelge ile farklı uygulama ve sorumlulukları gerektiren ‘tehlikeli ırklar’ konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Bu ırkların mensuplarına ya da melezlerine sahip olan ve besleyenlerin kafaları oldukça karışık... Aldığım duyumlar ile gözlemlerime göre, genelgenin uygulayıcıları, otör kabul edilen yetkili mercilerin ve bazı idari personellerinin de uygulamalarda farklı yaklaşımlarda, yorumlarda bulunması bu durumun algılanmasını daha da zorlaştırmaktadır. Genelgenin dikkat çeken bölümlerine göz atmakta fayda var:
“Bu genelge ile söz konusu hayvanların, 7332 sayılı kanun gereğince 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olmaları ve 14.01.2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkân sağlanacak. Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak sahipli American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de söz konusu tarihe kadar veteriner kliniklerinde kısırlaştırılmaları, mikroçip ile işaretlenmeleri, sahiplerince kısırlaştırıldıklarına dair belge ile birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu hayvan sahiplerine 28. maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanacaktır. Yine kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı, genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanacaktır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, 11 bin TL idarî para cezası verilecektir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilecek ve hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir. Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin TL idarî para cezası verilecektir. Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.”
AKILLARDA SORU İŞARETLERİ
YAVRU VE YAŞLILAR SOĞUĞA DAYANIKSIZDIR
- Chihuahua, Dogo Argentino gibi ana vatanı sıcak ülkeler olan köpekler, soğuk havanın etkilerinden daha çabuk ve daha çok etkilenirler.
- Alt tüy yapısı kalın ve sağlam olan ırklara göre kısa ve tek katman tüy yapısına sahip olan köpekler daha kolay üşürler.
- Yavru ve yaşlı olan köpekler, genç ve olgun olanlara göre soğuğa daha dayanıksızdır.
AZ BESLENENLER DAHA ÇOK ÜŞÜR
Genelgede yer alan, “Belediyelerimizin sahipsiz hayvan toplama ekibinin çalışması veya herhangi bir ihbar sonucu sahipsiz hayvanların tespiti halinde bu hayvanların barınaklara götürülmesi” maddesi üzerine belediyeler sokak hayvanlarını toplamaya başladı. Gerçek anlamda refah ve modern geçici rehabilitasyon merkezleri kurulmadıkça daha önce de kaleme aldığım bu yazı maalesef geçerli kalacaktır. İşte barınak gerçeği...
Şehir merkezlerinde, ‘aslında bizler gibi yaşadığımız mahallenin sakinleri sayılması gereken köpeklerin sayısı biraz arttığında’ hemen homurdanmalar başlar:
Belediyeyi arayalım...
* Toplatalım...
* Barınağa gönderelim...
Çünkü uygulama için “bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı” belirtilmişti. Oldukça kısa bir sürede yapılması zorunlu kılınan bu uygulama, hayvan sahiplerinde doğal olarak telaşa sebebiyet verdi. Bu uygulamaya vaktinde katılmayan hayvan sahiplerinin de cezai işleme tabi tutulacağı bilgisi, durumu daha da karmaşık hale getirdi.
Aynı zamanda veteriner kliniklerinin, bağlı bulundukları veteriner hekimler odalarından temin edecekleri pasaport ve mikroçiplerin tükenmesi ve teminde yaşanılan aksaklıklar, halihazırda geçmişte mikroçip takılmış olan hayvanların kayıt sistemine nasıl katılacağı sorusu ise kafaları daha da karıştırdı.
Geçen günlerde, “yeni uygulamanın uyum süresinin 2022 yılının sonuna kadar uzatılması” kararının açıklanmasıyla hem veteriner hekimler hem de hayvan sahipleri zaman kazanmış oldu. Böylece yeni uygulamanın daha nitelikli ve fonksiyonel bir şekilde uygulanabilmesi söz konusu olacak. Önceden çiplenmiş olan kedi ve köpeklerin de bu yılın sonuna kadar bağlı bulundukları veteriner kliniklerine başvurarak sisteme kayıtlarının yaptırması gerekmekte.
Göçebe hayattan yerleşik düzene geçiş ve şehirleşme ile hayvan besleme kültürü şekil değiştirmiş, günümüzdeki duruma evrilmiştir. Peki Türkiye’de hayvan besleme kültürü hangi noktaya geldi?
Madde madde bir göz atalım:
- Hayvan hakları, olması gereken refah seviyesine ulaşamamıştır. Yıllarca hukuk nezdinde “mal kapsamında” ele alınan dostlarımız, yeni yasalarla bu kapsamdan çıkmış gibi görünse de cezayı gerektiren durumlarda hâlâ adaletli bir dağılıma sahip değil.
- Sokak hayvanları ve muhtaç hayvanlar için kurulması elzem olan rehabilitasyon merkezleri yetersiz sayıda, birçok konuda donanımsız ve konforsuz.
- Evcil hayvan besleyen ya da edinmeyi düşünen birçok insan bu hayvanların sorumluluğunu alabilecek bilgi ve donanıma sahip değil, bu konuda kanunen herhangi bir sınırlama yok.
Son dönemlerde artan dolar ve euro kuruna bağlı olarak, başta ithal kedi- köpek mamaları olmak üzere ham maddelerinin birçoğu yurt dışından satın alınan yerli mamalarda da fiyat artışına gidilmesi tüm kedi-köpek besleyenleri zor duruma düşürdü. Ayrıca lüks tüketim sınıflandırılmasına bağlı olarak kedi-köpek mamalarına uygulanan yüzde 18 KDV oranı da hayvanseverler olarak belimizi daha çok büküyor.
Pırlanta taş ya da bir tekne satın almak istediğinizde yüzde 1 oranında KDV öderken, can yoldaşınızı doyurmak için yüzde 18 KDV ödemek çok da adil olmasa gerek...
Ayrıca balık ve kuş yemlerinde KDV oranının çok daha düşük olup, kedi-köpek mamalarındaki KDV oranının yüksekliği anlaşılabilir değil.
Artan mama fiyatları birçok hayvan sahibini, dostunun sağlığını ve gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek ucuz ve kalitesiz ürünlere ya da evde hazırlanmaya çalışılan yetersiz rasyonlara yönelmeye itiyor. Ayrıca sokaktaki dostlarımızın doyurulması için zar zor bütçe ayırmaya çalışan hayvanseverler de çıkmaza girmiş durumda...
Sosyal medyada başlatılan “kedi-köpek mamalarındaki KDV oranının düşürülmesi” hedefli kampanyaların ilgili kurumlarca dikkate alınarak yeni düzenlemelerin getirileceğini tüm hayvanseverler olarak umut ediyoruz.
Özellikle sokaklarda yaşamak zorunda olan ve kış aylarında soğukla mücadelede doyurulmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan dostlarımızı açlıkla sınamayalım.
Onlarda da erken tanı birçok hastalığın olumsuz seyrini engellemekte ve erken müdahale imkânı tanımaktadır. Özellikle kanser gibi sinsi ve yavaş yavaş ilerleyebilen ve bazen son ana kadar hiç bulgu vermeyen hastalıklardan tutun da, kronik yada semptom göstermeyen gizli hastalıkların da dostumuzun sağlığını tehdit etmesi söz konusu olabilir. Köpeklerimizin sağlıklı olduğundan emin olabilmek için sadece gözlem yapmak ve basit fiziksel muayeneler yeterli olmayabilir. Özellikle gizli seyirli bazı hastalıklar birtakım laboratuvar tetkikleri, biyokimyasal analizler ve ileri görüntüleme yöntemlerini gerektirmektedir.
GENÇLİK DÖNEMİNDE SENEDE 1 DEFA
Küçük ırklar şehir hayatına olan entegrasyonlarının kolaylığı, ev ve apartman hayatına çabuk adapte olmaları, seyahatlerde kolay taşınabilir olmaları, egzersiz ihtiyaçlarının büyük ve orta ırklara göre daha az olması gibi kavramlardan dolayı günümüzde metropollerde daha fazla tercih edilir ırklar haline gelmiştir. Küçük ırkların popülasyonu arttıkça bir moda akımına dönüşüyor olmaları insanların anlık hevesleri ile ani kararlar vermesi ve hüsranla sonuçlanarak yaşanılan ayrılıklar, bu köpeklerin bir nevi suistimale uğramasına neden olmaktadır. Ayrıca bu pazarı fırsat bilen merdiven altı üreticilerin talebe bağlı olarak yaptıkları kontrolsüz üretimler suistimalin boyutlarını olumsuz yönde arttırmakta ve küçük ırklara ciddi zararlar vermektedir.
Küçük ırk köpek sahiplenmeye karar verenler aşağıda sıralayacağım uyarı ve tavsiyeleri göz ardı etmemeliler.
CİDDİ SORUMLULUĞU VARDIR
Soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak hedefli olarak deri ve tüylerinin daha güçlü, dirençli olmasını sağlamak gerekir. Dostumuzun daha sağlıklı bir deri yapısına ve daha kuvvetli bir kürke sahip olması için yapmamız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
TÜYLER DÜZENLİ TARANMALI
-Özellikle derideki kan akımını hızlandırmak ve dolaylı olarak da tüylerin beslenmesini sağlamak hedefli olarak oldukça önemlidir. Köpeğimizi düzenli tımarlayarak ölü tüyleri uzaklaştırmak, çok daha kuvvetli bir kürkün oluşmasına sebep olacaktır.
Bu sayede hedeflenen kedi ve köpeklerin kaybolma durumlarında mikroçip yardımı ile sahiplerinin ve adreslerinin tespit edilebilmesi, hastane ve klinik ziyaretlerinde sağlık geçmişleri hakkındaki datalara ulaşılabilmesi, ortak iletişim ağı çerçevesinde ilgili kurumlarda yapılacak işlemler sırasında kolaylık ve netlik sağlanması, yurtdışı çıkış işlemlerinde kolaylık ve uygunluk oluşturma, ilgili kurumlarca istatistik oluşturabilmek hedefleniyor.
ENJEKTÖR İLE YERLEŞTİRİLİR
Özellikle sabahın erken saatlerindeki serinlik ve akşam güneş battıktan sonraki ciddi ısı düşüşü sonbahar için tipik olgulardır. Tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de mevsim geçişlerinde uyum süreci esnasında bağışıklık sisteminin adaptasyonda güçlük çekmesi ve zayıf düşmesi söz konusu olabilmektedir. Serin ve yağış geçişli olan sonbaharda dostlarımızda rastlanabilecek hastalıkları şu şekilde sıralamak mümkündür:
- Kusma ve ishal: Sabah erken ve akşam güneşin etkisi geçtikten sonraki gezintileri esnasında köpeklerimizin mide, bağırsak sistemini üşütme ihtimali sonbaharda her zaman mümkündür. Bu olgu akut başlayan kusma ve şiddetli ishalle karakterize olabilir. İshal ve kusma sonucunda köpeğin vücudunun elektrolit dengesi bozulacağı için halsizlik iştah kaybı ve hareket isteğinde azalma gözlenebilir. Ayrıca sabah soğuğu ile çiğ düşmüş çim ya da otların dostumuz tarafından yenmesi yağmur sonrasında da görülebileceği üzere sindirim sisteminde bakteri ve tek hücreli parazitlerin artışına neden olabilir. Bu da tıpkı üşütmede olduğu gibi ishal ve kusmayla sonuçlanabilir. Her iki durum için de veteriner hekiminizle kontağa geçmeniz köpeğinizin sağlığı için en doğrusu olacaktır.
-Gaz birikmesi-gaz sancısı: Islak ot yeme ile alınabilecek olan bakteri ve parazitlerle sindirim sisteminin üşütülmesi soncunda bağırsaklarda şiddetli gaz birikmesi şekillenebilir. Bu olguda halsizlik, durgunluk, karın bölgesinde gerginlik, iştahsızlık, harekette isteksizlik ve hatta ağrıya bağlı topallık gözlemlenebilir. Yine dostumuzun onu rahatsız eden gazdan ve ağrıdan kurtarmak hedefli veteriner kliniğine başvurmak elzem olacaktır.
-Mide dönmesi: Her ne kadar sebebi bilinmeyen hastalık olarak tanımlansa da bu çok tehlikeli ve ölümcül olabilen olgu istatistiki olarak köpeklerde en çok sonbahar aylarında gözlemlenmektedir. Üşütme ya da çim yemeye bağlı olarak midede biriken gaz midenin kendi etrafında çeşitli derecelerde dönüp burkulmasına sebep olabilmektedir. Aşırı salyalanma, inleme, hareket ermeye direnç, yüksek seviye halsizlik, karın bölgesinde ciddi şişkinlik, gerginlik ve kambur duruşla karakterize olan bu olgu acil müdahale hedefli hayvan hastanelerine ulaşmayı gerektirir.
Bu eğitimin kurgusu, sahibin planlama ve takibi olmaksızın oluşturulabilecek bir durum değildir. Birçok köpek kurgunun doğru planlanamaması ve yönetilememesi sonucunda koşulsuz sevdiği sahibinden ayrılma dramıyla yüzleşmek zorunda kalır. Aslında biraz çaba ve doğru yönlendirmelerle kazandırılabilecek olan tuvalet alışkanlığı büyük oranda köpek sahiplerinin hataları yüzünden başarısız olur.
Peki yapılan bu hatalar nelerdir:
Bu ırklar orijini ve anavatanı Türkiye olmasına istinaden milli değer olarak öngörülmüş olup koruma altına alınmıştır. Bu olgu yasayla net olup, ırkların saflığının korunması ve genetik yapılanmalarının bozulmaması hedefli olarak oluşturulmuştur. Yasa çıkarılmadan önce Anadolu’ya has olan birçok kedi ve köpek başta Avrupa, Amerika ve Kanada olmak üzere dünyanın birçok ülkesine götürülmüş, buralarda kontrolsüz ve takipsiz bir şekilde üretime tabi tutularak karakteristik özelliklerini yitirdiklerine şahit olunmuştur. Yurt dışına çıkışı sınırlı ve yasak olan köpek ile kedileri şöyle sıralayabiliriz:
KÖPEKLER
-Kangal: Anadolu’da Sivas ve civarından köken alan milli gururumuz kangal köpeği, tüm dünyada büyükbaş ve küçükbaş hayvan sürülerini başta kurtlar olmak üzere birçok yırtıcıya karşı amansızca koruyabilen tek ırk olması sebebiyle değerli ve rakipsizdir. Bu ırkın mensupları ve yüksek oranlı melezleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın özel izni olmadan ve ülkeler arası anlaşma sağlanmadan yurt dışına çıkışı kesinlikle yasaklıdır.
Sevdiğimiz arkadaşlarımız, vakit geçirmekten keyif aldığımız aile üyelerimizle nasıl zaman zaman dışarıda birşeyler yapmaktan zevk alıyorsak köpeklerimizle de bir kafeye gidip kahvemizi içebilir, bir restoranda yemek yerken yanımızda olmalarından memnun olabiliriz. Dostumuzla planlayacağımız bu tür bir etkinlik için nasıl bir hazırlık yapmalı ve nelere dikkat etmeliyiz? İşte cevabı...
TUVALET İHTİYACI KARŞILANMALI
-Bir restoran ya da kafeye köpeğimizle gitmeden önce onun tuvalet ihtiyacını önceden karşılamış olduğundan emin olalım. Aksi takdirde oturulan yerlerde dostumuz stresli vakit geçirmek zorunda kalacaktır.
- Her hayvan, doğasına uygun alanlarda yaşama hakkına sahip olmalıdır. Bu sebeple, doğasından koparılıp sınırlandırılmış alanlarda yaşamaya zorlanan hayvanların biriktirildiği hayvanat bahçeleri kapatılmalıdır.
- İnsan eğlencesine yönelik esaret altında tutularak çeşitli numaralar yapmaya zorlanan yunus ve katil balinaların hapsedildiği su parkları kapatılmalıdır.
- İnsanlık yararına, bahanesine sığınarak birçok acıya ve ölüme mahkum edilen deney hayvanları özgür bırakılmalıdır.
- Küçük yaşlardan itibaren çocuklara okul müfredatlarında hayvan sevgisi ve hayvan hakları konularında eğitimler planlanmalıdır.
- Sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanların refahı için iyileştirilmiş yasalar düzenlenmelidir.
İnsan eliyle yapılan suni seleksiyon sonucunda birbirinden çok farklı fiziksel ve kütlesel değişiklik gösteren köpek ırkları mevcuttur. Bu farklılıklar köpek ırklarını sınıflandırmada bir kıstas olmuş ve “küçük ırklar”, “orta boy ırklar”, “büyük ırklar” ve “dev ırklar” şeklinde belirlenmiştir. Fiziksel kütle farklılığından doğan bu sınıflandırmayla köpeğin boyutu bazı genellemeler için kıstas olmaktadır.
KÜÇÜK IRKLAR
- Küçük ırk sahiplenenler genellikle köpeklerinin gezinti ve egzersiz programlarına çok fazla dikkat etmeyerek daha çok evde vakit geçirmelerini sağlarlar. Köpeğin küçük ırk olması köpek olduğu gerçeğini değiştirmez. Küçük ırklar da düzenli gezmeye ve egzersize edilmeye ihtiyaç duyarlar.
- Az dışarıya çıkış ve izolasyon küçük ırklarda türdeşleri ve tür dışı canlılara karşı sosyal algı bozukluklarına sebep olur.
- En çok küçük ırk sahiplerinde gözlemlenen insanlaştırmaya yönelik manüplasyonlar bir çok davranış probleminin tetikleyicisi olmaktadır.
- Küçük ırklarda gözlemlenen fiziksel egzersiz eksiklikleri ve genetik nedenler bu ırklarda diz kapağı çıkması, çapraz bağ lezyonları gibi problemleri tetikler.
Köpeğim neden kötü kokuyor?
Köpek sahiplerinin birçoğu, köpeklerinin zaman zaman kötü kokmasından şikâyetçi olurlar. Tüm memeli canlıların türe özel kokuları olmakla birlikte bu kokuların yoğunluğu ve niteliği, hem bireysel hem de çevresel faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Köpeğinizin ağır ya da kötü koktuğundan şikâyetçiyseniz göz ardı etmemeniz gereken konular şunlar:
* Bireysel duyarlılık: Bazı insanlar kokulara karşı diğer bireylere göre daha hassas ve duyarlı olabilir. Köpeklerin türe özgü olan normal kokuları bile bu tip insanları rahatsız edebilir.
* Cinsiyet farklılığı: Tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de erkek bireyler testosteron hormonunun aktivitesine bağlı olarak daha yoğun kokabilirler. Erken dönemde yapılacak olan kısırlaştırma müdahalesi bu duruma engel olabilir.
* Tüy yapısı: Alt tüy yapısı yoğun olan Alman çoban köpeği, Sibirya kurdu (Siberian husky), Kangal gibi köpekler türdeşlerine göre daha yoğun bir kokuya sahip olabilirler.
* Islanmak: Yağmurlu bir havada köpeğinizle yaptığınız gezintide tüyleri ıslanan köpeğinizin ağır kokusunu kapalı bir mekânda ağır hissedersiniz. Köpeğinizin ıslanarak nemlenen tüylerinin üzerinde bulunan mikroorganizmalar nemle birlikte aktive olarak bu kokunun oluşmasına neden olurlar.
* Beslenme: Beslenmede kullanılacak olan gıdaların niteliği bizlerde olduğu gibi köpeklerin de vücut kokularını etkiler. Yoğun miktarda kırmızı et ya da balık içeren rasyonlarla beslenen köpekler daha ağır bir kokuya sahip olurlar.
* Yetersiz tüy bakımı: Zaman zaman yıkanmayan, fırçalanmayan kıtıklaşmış tüyleri açılmamış ve kötü ve pis ortamlarda muhafaza edilen köpekler doğal olarak kötü kokarlar.
* Deri hastalıkları: Özellikle mantar, uyuz, piyoderma gibi deri hastalıkları ve derinin açık ve enfekte olmuş yaralanma durumlarında köpeklerde ağır ve yoğun kötü koku ciddi seviyelerde artabilir.
* Kötü kokuların üzerinde yuvarlanma: Köpekler av dürtüsüyle kamufle olabilmek hedefli kedi dışkısı, hayvan leşleri ve çürümüş yiyecek atıklarının üzerinde yuvarlanmayı severler. Üstlerine bulaşan bu kötü kokular da onların kötü kokmalarına neden olacaktır.
* Bazı hormonal ve metabolik hastalıklar: Köpeklerde hormonal sistemi veya endokrin sistemini etkileyecek ya da işleyişi bozacak birtakım hastalıklar onların farklı kokmalarına sebep olabilmektedir.
* Çiftleşme dönemi: Üreme dönemlerinde erkek ve dişi köpeklerin hormonal aktivasyonun artışına bağlı olarak yoğun kokmaları söz konusu olabilir.