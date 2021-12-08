Kedi-köpek doyurmak lüks tüketim mi?

Onlarda da erken tanı birçok hastalığın olumsuz seyrini engellemekte ve erken müdahale imkânı tanımaktadır. Özellikle kanser gibi sinsi ve yavaş yavaş ilerleyebilen ve bazen son ana kadar hiç bulgu vermeyen hastalıklardan tutun da, kronik yada semptom göstermeyen gizli hastalıkların da dostumuzun sağlığını tehdit etmesi söz konusu olabilir. Köpeklerimizin sağlıklı olduğundan emin olabilmek için sadece gözlem yapmak ve basit fiziksel muayeneler yeterli olmayabilir. Özellikle gizli seyirli bazı hastalıklar birtakım laboratuvar tetkikleri, biyokimyasal analizler ve ileri görüntüleme yöntemlerini gerektirmektedir.
GENÇLİK DÖNEMİNDE SENEDE 1 DEFA
Küçük ırklar şehir hayatına olan entegrasyonlarının kolaylığı, ev ve apartman hayatına çabuk adapte olmaları, seyahatlerde kolay taşınabilir olmaları, egzersiz ihtiyaçlarının büyük ve orta ırklara göre daha az olması gibi kavramlardan dolayı günümüzde metropollerde daha fazla tercih edilir ırklar haline gelmiştir. Küçük ırkların popülasyonu arttıkça bir moda akımına dönüşüyor olmaları insanların anlık hevesleri ile ani kararlar vermesi ve hüsranla sonuçlanarak yaşanılan ayrılıklar, bu köpeklerin bir nevi suistimale uğramasına neden olmaktadır. Ayrıca bu pazarı fırsat bilen merdiven altı üreticilerin talebe bağlı olarak yaptıkları kontrolsüz üretimler suistimalin boyutlarını olumsuz yönde arttırmakta ve küçük ırklara ciddi zararlar vermektedir.
Küçük ırk köpek sahiplenmeye karar verenler aşağıda sıralayacağım uyarı ve tavsiyeleri göz ardı etmemeliler.
CİDDİ SORUMLULUĞU VARDIR
Soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak hedefli olarak deri ve tüylerinin daha güçlü, dirençli olmasını sağlamak gerekir. Dostumuzun daha sağlıklı bir deri yapısına ve daha kuvvetli bir kürke sahip olması için yapmamız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
TÜYLER DÜZENLİ TARANMALI
-Özellikle derideki kan akımını hızlandırmak ve dolaylı olarak da tüylerin beslenmesini sağlamak hedefli olarak oldukça önemlidir. Köpeğimizi düzenli tımarlayarak ölü tüyleri uzaklaştırmak, çok daha kuvvetli bir kürkün oluşmasına sebep olacaktır.
Bu sayede hedeflenen kedi ve köpeklerin kaybolma durumlarında mikroçip yardımı ile sahiplerinin ve adreslerinin tespit edilebilmesi, hastane ve klinik ziyaretlerinde sağlık geçmişleri hakkındaki datalara ulaşılabilmesi, ortak iletişim ağı çerçevesinde ilgili kurumlarda yapılacak işlemler sırasında kolaylık ve netlik sağlanması, yurtdışı çıkış işlemlerinde kolaylık ve uygunluk oluşturma, ilgili kurumlarca istatistik oluşturabilmek hedefleniyor.
ENJEKTÖR İLE YERLEŞTİRİLİR
Özellikle sabahın erken saatlerindeki serinlik ve akşam güneş battıktan sonraki ciddi ısı düşüşü sonbahar için tipik olgulardır. Tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de mevsim geçişlerinde uyum süreci esnasında bağışıklık sisteminin adaptasyonda güçlük çekmesi ve zayıf düşmesi söz konusu olabilmektedir. Serin ve yağış geçişli olan sonbaharda dostlarımızda rastlanabilecek hastalıkları şu şekilde sıralamak mümkündür:
- Kusma ve ishal: Sabah erken ve akşam güneşin etkisi geçtikten sonraki gezintileri esnasında köpeklerimizin mide, bağırsak sistemini üşütme ihtimali sonbaharda her zaman mümkündür. Bu olgu akut başlayan kusma ve şiddetli ishalle karakterize olabilir. İshal ve kusma sonucunda köpeğin vücudunun elektrolit dengesi bozulacağı için halsizlik iştah kaybı ve hareket isteğinde azalma gözlenebilir. Ayrıca sabah soğuğu ile çiğ düşmüş çim ya da otların dostumuz tarafından yenmesi yağmur sonrasında da görülebileceği üzere sindirim sisteminde bakteri ve tek hücreli parazitlerin artışına neden olabilir. Bu da tıpkı üşütmede olduğu gibi ishal ve kusmayla sonuçlanabilir. Her iki durum için de veteriner hekiminizle kontağa geçmeniz köpeğinizin sağlığı için en doğrusu olacaktır.
-Gaz birikmesi-gaz sancısı: Islak ot yeme ile alınabilecek olan bakteri ve parazitlerle sindirim sisteminin üşütülmesi soncunda bağırsaklarda şiddetli gaz birikmesi şekillenebilir. Bu olguda halsizlik, durgunluk, karın bölgesinde gerginlik, iştahsızlık, harekette isteksizlik ve hatta ağrıya bağlı topallık gözlemlenebilir. Yine dostumuzun onu rahatsız eden gazdan ve ağrıdan kurtarmak hedefli veteriner kliniğine başvurmak elzem olacaktır.
-Mide dönmesi: Her ne kadar sebebi bilinmeyen hastalık olarak tanımlansa da bu çok tehlikeli ve ölümcül olabilen olgu istatistiki olarak köpeklerde en çok sonbahar aylarında gözlemlenmektedir. Üşütme ya da çim yemeye bağlı olarak midede biriken gaz midenin kendi etrafında çeşitli derecelerde dönüp burkulmasına sebep olabilmektedir. Aşırı salyalanma, inleme, hareket ermeye direnç, yüksek seviye halsizlik, karın bölgesinde ciddi şişkinlik, gerginlik ve kambur duruşla karakterize olan bu olgu acil müdahale hedefli hayvan hastanelerine ulaşmayı gerektirir.
Bu eğitimin kurgusu, sahibin planlama ve takibi olmaksızın oluşturulabilecek bir durum değildir. Birçok köpek kurgunun doğru planlanamaması ve yönetilememesi sonucunda koşulsuz sevdiği sahibinden ayrılma dramıyla yüzleşmek zorunda kalır. Aslında biraz çaba ve doğru yönlendirmelerle kazandırılabilecek olan tuvalet alışkanlığı büyük oranda köpek sahiplerinin hataları yüzünden başarısız olur.
Peki yapılan bu hatalar nelerdir:
Bu ırklar orijini ve anavatanı Türkiye olmasına istinaden milli değer olarak öngörülmüş olup koruma altına alınmıştır. Bu olgu yasayla net olup, ırkların saflığının korunması ve genetik yapılanmalarının bozulmaması hedefli olarak oluşturulmuştur. Yasa çıkarılmadan önce Anadolu’ya has olan birçok kedi ve köpek başta Avrupa, Amerika ve Kanada olmak üzere dünyanın birçok ülkesine götürülmüş, buralarda kontrolsüz ve takipsiz bir şekilde üretime tabi tutularak karakteristik özelliklerini yitirdiklerine şahit olunmuştur. Yurt dışına çıkışı sınırlı ve yasak olan köpek ile kedileri şöyle sıralayabiliriz:
KÖPEKLER
-Kangal: Anadolu’da Sivas ve civarından köken alan milli gururumuz kangal köpeği, tüm dünyada büyükbaş ve küçükbaş hayvan sürülerini başta kurtlar olmak üzere birçok yırtıcıya karşı amansızca koruyabilen tek ırk olması sebebiyle değerli ve rakipsizdir. Bu ırkın mensupları ve yüksek oranlı melezleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın özel izni olmadan ve ülkeler arası anlaşma sağlanmadan yurt dışına çıkışı kesinlikle yasaklıdır.
Sevdiğimiz arkadaşlarımız, vakit geçirmekten keyif aldığımız aile üyelerimizle nasıl zaman zaman dışarıda birşeyler yapmaktan zevk alıyorsak köpeklerimizle de bir kafeye gidip kahvemizi içebilir, bir restoranda yemek yerken yanımızda olmalarından memnun olabiliriz. Dostumuzla planlayacağımız bu tür bir etkinlik için nasıl bir hazırlık yapmalı ve nelere dikkat etmeliyiz? İşte cevabı...
TUVALET İHTİYACI KARŞILANMALI
-Bir restoran ya da kafeye köpeğimizle gitmeden önce onun tuvalet ihtiyacını önceden karşılamış olduğundan emin olalım. Aksi takdirde oturulan yerlerde dostumuz stresli vakit geçirmek zorunda kalacaktır.
- Her hayvan, doğasına uygun alanlarda yaşama hakkına sahip olmalıdır. Bu sebeple, doğasından koparılıp sınırlandırılmış alanlarda yaşamaya zorlanan hayvanların biriktirildiği hayvanat bahçeleri kapatılmalıdır.
- İnsan eğlencesine yönelik esaret altında tutularak çeşitli numaralar yapmaya zorlanan yunus ve katil balinaların hapsedildiği su parkları kapatılmalıdır.
- İnsanlık yararına, bahanesine sığınarak birçok acıya ve ölüme mahkum edilen deney hayvanları özgür bırakılmalıdır.
- Küçük yaşlardan itibaren çocuklara okul müfredatlarında hayvan sevgisi ve hayvan hakları konularında eğitimler planlanmalıdır.
- Sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanların refahı için iyileştirilmiş yasalar düzenlenmelidir.
İnsan eliyle yapılan suni seleksiyon sonucunda birbirinden çok farklı fiziksel ve kütlesel değişiklik gösteren köpek ırkları mevcuttur. Bu farklılıklar köpek ırklarını sınıflandırmada bir kıstas olmuş ve “küçük ırklar”, “orta boy ırklar”, “büyük ırklar” ve “dev ırklar” şeklinde belirlenmiştir. Fiziksel kütle farklılığından doğan bu sınıflandırmayla köpeğin boyutu bazı genellemeler için kıstas olmaktadır.
KÜÇÜK IRKLAR
- Küçük ırk sahiplenenler genellikle köpeklerinin gezinti ve egzersiz programlarına çok fazla dikkat etmeyerek daha çok evde vakit geçirmelerini sağlarlar. Köpeğin küçük ırk olması köpek olduğu gerçeğini değiştirmez. Küçük ırklar da düzenli gezmeye ve egzersize edilmeye ihtiyaç duyarlar.
- Az dışarıya çıkış ve izolasyon küçük ırklarda türdeşleri ve tür dışı canlılara karşı sosyal algı bozukluklarına sebep olur.
- En çok küçük ırk sahiplerinde gözlemlenen insanlaştırmaya yönelik manüplasyonlar bir çok davranış probleminin tetikleyicisi olmaktadır.
- Küçük ırklarda gözlemlenen fiziksel egzersiz eksiklikleri ve genetik nedenler bu ırklarda diz kapağı çıkması, çapraz bağ lezyonları gibi problemleri tetikler.
Yavru köpeğin hormonal aktivitesinin başlaması ve artışıyla karakterize olan süreç gençlik dönemine kadar uzayabilmektedir. Küçük ırk köpekler ergenlik sürecine, orta ve büyük ırklara göre daha erken girerler. 5 aylık civarı başlayan bu süreç küçük ırklarda 12 aylık olana kadar devam edebilmektedir. Orta ve büyük ırklarda ise 7 aylık civarında başlayan bu dönem, 18 aylık olana kadar sürebilmektedir. Ergenlik süreci ile birlikte hormonal aktiviteler yoğunlaşır ve buna paralel olarak da kas gelişimi ile büyüme ivmelenir. Seksüel gelişim dönemlerinden biri olan ergenlik, dişi ve erkek köpeklerde benzer değişimlere sebep olabildiği gibi, her iki cinsiyette de fiziksel ve davranışsal anlamda farklı etkiler oluşturabilir.
DIŞ DÜNYAYI KEŞFETMEYE MERAKLI OLURLAR
Köpeklerimiz her ne kadar bizlerle konuşamasalar da iyi bir gözlemle onları anlayabilmek ve çözümlemek mümkündür. Onların sağlık açısından ne durumda olduklarını anlayabilmek ve yardımcı olabilmek için dikkat edeceğimiz bulguları şöyle sıralayabiliriz:
-Köpeğimizin davranış rutininde genel bir canlılığı ve neşesi olmalıdır. Eve geldiğimizde sevinmesi, birlikte gezmeye çıkmaktaki hevesi ve isteği bu durumun göstergesidir. Eğer dostumuzun her zamankinden daha az enerjik ve heyecan duyduğu şeylere karşı isteksiz olduğunu fark ediyorsak bir şeylerin onun açısından ters gittiğini düşünmeliyiz.
-Köpeğimizin yemeğe karşı olan isteği ve iştahı sağlıklı olup olmadığı konusunda dikkat edeceğimiz donelerden biridir. Yemeğe karşı olan ilginin azalması yada iştahın kesilmesi onun bir problemi olduğunu işaret edebilir.
Eski kanunda, en tartışmalı ve problemli maddelerinden biri yasaklı ırklar ve melezleri ile ilgili olandı. Eski kanunda yer alan pitbull, dogo argentino, tosa inu, fila ırkı köpeklerin ve melezlerinin beslenmesi, sergilenmesi, üretilmesi ve reklam amacı olarak kullanılması tamamen yasak ve işleme tabi idi. Bu ırklara ait köpekleri ya da melezlerini besleyenlerin köpeklerine, herhangi bir sebeple şikâyet söz konusu olduğunda el konuluyordu. Sahiplerinden ayrılarak barınaklara gönderilen köpekler, bir daha sahiplendirilmemek üzere hapsediliyorlardı. Ayrıca sahipleri için de yüklü bir para cezası yükümlülüğü söz konusu oluyordu.
Yeni düzenleme ile ‘Yasaklı ırklar ve melezleri’ başlığı, ‘Tehlikeli ırklar ve melezleri’ şeklinde değiştirilerek kanunlaştırıldı. Bu yeni düzenlemenin, bu ırklara mensup köpeklerin ve melezlerinin sahiplerine ne gibi yükümlülükler getirdiğini şöyle sıralayabiliriz:
En başta takviye ürünleri kullanmak için bir ya da birkaç sebebin olması gerekiyor. Köpeklerde yaşa ve hayat dönemlerine göre kullanımı değişebilen bu ürünlerin kullanılmalarını gerekli kılan durumları şöyle sıralayabiliriz:
- Yetersiz anne sütü almış olma ya da erken sütten kesilme.
- Yavruluk döneminde karşılaşılan gelişim geriliği ya da bozuklukları.
- Aşırı paraziter enfestasyona bağlı büyüme gerilikleri.
- Besinlerden yararlanımı engelleyen intolerans ve enzim yetmezlikleri.
- Raşitizm gibi kemik çatı bozuklukları ve deformasyonlar.
Dostumuzun kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olabilmesi, hastalıklarla mücadele edebilmesi, uzun ve kaliteli yaşaması için iyi beslenmesi gerekmektedir. Güçlü fiziksel ve mental gelişim beslenme ile doğru orantılıdır.
Biz insanlar için nasıl nitelikli beslenme kaynakları mevcutsa, ailemizin bireyleri olan köpekler için de aynı durum geçerlidir. Köpeklerimizi beslerken yapılan hatalar ve yanlış bilinenleri şu şekilde sıralayabiliriz...
BİREYSEL FARKLILIKLARA DİKKAT
Beslenmek ve doyurmak birbirinden farklı kavramlardır. Tokluk oluşturmak beslemek anlamına gelmez. Doğru, yeterli beslenme nitelikli ve metabolizmanın işleyişine uygun besin maddelerinin doğru oranlarda bir araya getirilmesiyle olur.
Dostumuzu doyana kadar değil ihtiyacı olduğu kadar beslemek uygun olandır.
Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında öncelikle baş boyun bölgesi olmak üzere vücudun tüyle kaplı bölgelerinde kuru ya da akıntılı ıslak formda gözlemlenen lezyonlar çoğunlukla egzama olarak adlandırılır. Bu pembe kızarık formda derinin erozyona uğramış kısımları çoğunlukla kaşıntılı ve acı verici olabildiğinden köpeğin ulaşabildiği bölgelerde olduğu taktirde egzamalı bölgeyi ısrarla yalaması veya kaşıması lezyonların daha da büyük enfekte forma dönüşmesine neden olabilir. Egzama yaralı bölgelerin tüylerinin dökülmesi tipiktir. Köpeklerde egzamanın oluşmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
* Ani iklim ve klima değişiklikleri.
* Aşırı sıcak ve neme maruz kalma.
* Kene, pire, sinek, böcek ısırıkları.
* Strese bağlı psikolojik bozukluklar.
* Deri bütünlüğünü bozabilen bakteriyel, viral, mantar enfeksiyonları ve neoplastik oluşumlar.
* Kimyasal kökenli şampuanlarla sık yıkama.
Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında öncelikle baş boyun bölgesi olmak üzere vücudun tüyle kaplı bölgelerinde kuru ya da akıntılı ıslak formda gözlemlenen lezyonlar çoğunlukla egzama olarak adlandırılır. Bu pembe kızarık formda derinin erozyona uğramış kısımları çoğunlukla kaşıntılı ve acı verici olabildiğinden köpeğin ulaşabildiği bölgelerde olduğu taktirde egzamalı bölgeyi ısrarla yalaması veya kaşıması lezyonların daha da büyük enfekte forma dönüşmesine neden olabilir. Egzama yaralı bölgelerin tüylerinin dökülmesi tipiktir.
Köpeklerde egzamanın oluşmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
* Ani iklim ve klima değişiklikleri.
* Aşırı sıcak ve neme maruz kalma.
* Kene, pire, sinek, böcek ısırıkları.
* Strese bağlı psikolojik bozukluklar.
Köpekler, suya bizlerden çok daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bunun sebebi terleme mekanizmalarının vücuden değil, soluk alıp verme yani ventilasyon yöntemiyle şekillenmesiyle bağlantılıdır.
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Sıcakta vücutlarının regulasyon amaçlı olarak sık soluma davranışıyla soğutmaya yönelik bir adaptasyonu olur. Bunun sonucunda çabuk ve kısa sürede vücutları su kaybeder. Bu durum sıcak havalarda su ihtiyaçlarının sıklığı ve miktarının arttığı anlamına gelir. Su tıpkı bizler için olduğu gibi, köpekler içinde tüm besin kaynaklarının en önemlisidir. Protein, karbonhidrat yada yağların yoksunluğuna günlerce dayanabilen köpekler, suyun eksikliğine bu kadar tolerasyonlu değillerdir. Bir köpek vücudundaki su miktarının yüzde 10-15’i kadar ölçüde kayıp yaşarsa ciddi organizma problemleri başlayabilir. Yetişkin bir köpeğin vücut ağırlığının yüzde 60-65’ini su ve su bileşenleri, yavru köpeklerin ise vücutlarının yüzde 80-85’i gibi bir miktarı sudan oluşmaktadır. Köpeklerde günlük su ihtiyaçlarını belirleyen ve miktarın değişmesine sebep olan birçok faktör vardır:
* Egzersiz
* Hava sıcaklığı
Bu kahraman köpeklerin üstün yetenekleri sayesinde patlayıcı maddelerin tespiti, sınır bölgelerinde mayınların işaretlenmesi, kayıp insanların bulunması gibi ülke güvenliği ve yararına birçok görev başarıya ulaşmaktadır. Onlarca kolda görev yapan bu sadık dostlarımızın bir grubu da uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlarda başrolü oynamaktadırlar. Eşsiz koku alma yetenekleriyle narkotik maddeleri kolaylıkla tespit ederek zehir tacirlerine aman vermemektedirler.
Her yıl tonlarca uyuşturucu maddenin yakalanmasını sağlayan bu köpekler halk arasında uyuşturucu bağımlısı yapılmak kaydıyla bu görevlere yetiştirildiği konusundaki şehir efsanesine maruz kalırlar. Peki gerçekte bu üstün yetenekli köpekler uyuşturucu tespit etmeleri konusunda nasıl yetiştiriliyorlar?
Kedi-köpek doyurmak lüks tüketim mi?
Ülkemizde birçok kedi-köpek sahibi, dostlarını “paketlenmiş kuru mamalar” ya da “konserve mamalar” ile besliyor.
Son dönemlerde artan dolar ve euro kuruna bağlı olarak, başta ithal kedi- köpek mamaları olmak üzere ham maddelerinin birçoğu yurt dışından satın alınan yerli mamalarda da fiyat artışına gidilmesi tüm kedi-köpek besleyenleri zor duruma düşürdü. Ayrıca lüks tüketim sınıflandırılmasına bağlı olarak kedi-köpek mamalarına uygulanan yüzde 18 KDV oranı da hayvanseverler olarak belimizi daha çok büküyor.
Pırlanta taş ya da bir tekne satın almak istediğinizde yüzde 1 oranında KDV öderken, can yoldaşınızı doyurmak için yüzde 18 KDV ödemek çok da adil olmasa gerek...
Ayrıca balık ve kuş yemlerinde KDV oranının çok daha düşük olup, kedi-köpek mamalarındaki KDV oranının yüksekliği anlaşılabilir değil.
Artan mama fiyatları birçok hayvan sahibini, dostunun sağlığını ve gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek ucuz ve kalitesiz ürünlere ya da evde hazırlanmaya çalışılan yetersiz rasyonlara yönelmeye itiyor. Ayrıca sokaktaki dostlarımızın doyurulması için zar zor bütçe ayırmaya çalışan hayvanseverler de çıkmaza girmiş durumda...
Sosyal medyada başlatılan “kedi-köpek mamalarındaki KDV oranının düşürülmesi” hedefli kampanyaların ilgili kurumlarca dikkate alınarak yeni düzenlemelerin getirileceğini tüm hayvanseverler olarak umut ediyoruz.
Özellikle sokaklarda yaşamak zorunda olan ve kış aylarında soğukla mücadelede doyurulmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan dostlarımızı açlıkla sınamayalım.
Açlığın ve yetersiz gıdanın özellikle sürü halinde yaşamayı tercih eden köpeklerde sürü davranış ve dinamiklerini olumsuz etkileyeceğini ve onlarla birlikte yaşamı paylaşan bizlere de sirayet edeceğini unutmayalım.