Karlı havalarda gereken önlemler

Özellikle kış aylarında birçok köpek sahibinin aklını en çok kurcalayan, ‘soğuklardan dostunun ne kadar etkilendiği, üşüyüp üşümediği’ sorusudur. Çok merak edilen sorunun cevabı ise ‘köpeklerin de tıpkı bizler gibi üşüyebildikleri’ gerçeğidir. Dostlarımızın bu soğuk havalarda üşümelerinin sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

YAVRU VE YAŞLILAR SOĞUĞA DAYANIKSIZDIR



- Chihuahua, Dogo Argentino gibi ana vatanı sıcak ülkeler olan köpekler, soğuk havanın etkilerinden daha çabuk ve daha çok etkilenirler.

- Alt tüy yapısı kalın ve sağlam olan ırklara göre kısa ve tek katman tüy yapısına sahip olan köpekler daha kolay üşürler.

- Yavru ve yaşlı olan köpekler, genç ve olgun olanlara göre soğuğa daha dayanıksızdır.



AZ BESLENENLER DAHA ÇOK ÜŞÜR

