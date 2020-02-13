İnsanlık için çalışan görev köpekleri

Evcilleşme sürecinin en üst basamağında insana en yakın olan canlı köpektir.
İnsan ve köpeğin aralarında başlayan ilişkinin ilk gününden itibaren köpek, insan için hep bir şeyler yapmaya programlanmıştır. Avı bulmasına-yakalamasına yardım etmiş, tehlikelere karşı insanı uyarıp korumuştur.
Bu ilişki günümüzde de insanlık yararına birçok görevi köpeklerin üzerine almasıyla devam etmektedir. Bizden çok daha üstün koku alma, işitme, fiziksel üstünlük ve hissetme duyularını hiç düşünmeden insanlık için kullanmaya hep hazır olmuştur köpek...
Bunun en yakın örneğini Van-Erciş ve Elazığ depremlerinde enkaz altında kalan insanları tespit etme ve canlı olarak çıkarılmalarına yardım etmeleriyle arama-kurtarma köpeklerinde bizzat yaşadık.
* * *
İnsanlık için birçok konuda üstün becerilerini ortaya koyan görev köpeklerini şöyle sıralayabiliriz:
* DEDEKTÖR KÖPEKLER: İnanılmaz koku alma kabiliyetlerinden yararlanarak eğitilen bu köpekler sınır bölgelerinde mayınların tespiti derece önemli görevleri asker ve emniyet birimleri ile başarıyla gerçekleştirmektedir.
Ayrıca uyuşturucu maddelerin bulunması, kaçak ve sahte ürünlerin tespiti hatta sahte para ayırt edebilen köpeklerin eğitilmesiyle daha pek çok alanda varlık göstermektedirler.
* ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ: Doğal afetlerde ve doğada kaybolma olgularında havayı koklayarak canlı insanların bulunmasına yardım eden köpeklerdir. Günümüz teknolojisinde köpeklerin bu özelliğinin yerine görev alabilecek hiçbir makina ve alet yapılamamaktadır.
* İZ TAKİP KÖPEKLERİ: Kaybolan insanların kaçak ve firarilerin bulunmasında izlerini takip ederek tespit edilmesini sağlayan köpeklerdir.
* ASAYİŞ VE KORUMA KÖPEKLERİ: Toplumsal ve münferit olaylarda asayişi sağlamak üzere güvenlik birimlerinde saldırgan ve tehlikeli insanları etkisiz hale getirme hedefli kullanılan köpeklerdir. Askeriyenin bünyesinde de özellikle sınır bölgelerinde güvenlik be bekçilik hedefli kullanılmaktadırlar.
* KANSER TESPİT EDEN KÖPEKLER: Yine inanılmaz koku alma becerilerini kullanarak insan vücudundaki kanserli dokuları neredeyse yüzde 98 ortalama ile tespit edebilen köpeklerdir. Özellikle deri ve akciğer kanserlerinde ve idrar kesesi tümörlerinin tespitinde oldukça başarılıdırlar.
* TERAPİ KÖPEKLERİ: Çocukların ve yaşlı insanların duygu durumlarını pozitif yönde iyileştirme hedefli çalışan köpeklerdir.
* REFAKATÇİ KÖPEKLER: Tüm dünyada özellikle görme engelli insanlar başta olmak üzere çok zorlu eğitim programlarından geçerek yetiştirilen refakat ettiği insanın hayatı boyunca gözü kulağı olarak kılavuzluk yapan köpeklerdir.
* KADAVRA KÖPEKLERİ: Adli vakalarda cansız insanları tespit ederek emniyet birimlerine yardımcı olan köpeklerdir. Yine bu işi yaparlarken koku alma duyularını kullanırlar.
* * *
Yukarıda saydığım görevlerin haricinde de birçok görevi insanlık adına hiçbir karşılık beklemeden yapan köpekler için kendilerini insanlığa adadıklarını söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Yeri geldiğinde maalesef insanoğlu diğer bir insan için bu kadar fedakar olamayabilir. Bunların ışığında sokakta aç üşümüş ya da yardıma muhtaç bir köpeği görmemezlikten gelmeden önce bir kez daha düşünün...
Ankara İtfaiyesi arama kurtarma köpekleri Dora, EX ve Boomer, Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında büyük bir kahramanlık göstererek itfaiyecilerin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmalarını sağladı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin bir parçası olan Eros, Olgun, Pati ve Atom ile kadavra köpeği Mavi, Elazığ’da görev yaptı. Ekip daha sonra, çığ felaketinin yaşandığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.
İnsanlık için çalışan görev köpekleri
Evcilleşme sürecinin en üst basamağında insana en yakın olan canlı köpektir.
İnsan ve köpeğin aralarında başlayan ilişkinin ilk gününden itibaren köpek, insan için hep bir şeyler yapmaya programlanmıştır. Avı bulmasına-yakalamasına yardım etmiş, tehlikelere karşı insanı uyarıp korumuştur.
Bu ilişki günümüzde de insanlık yararına birçok görevi köpeklerin üzerine almasıyla devam etmektedir. Bizden çok daha üstün koku alma, işitme, fiziksel üstünlük ve hissetme duyularını hiç düşünmeden insanlık için kullanmaya hep hazır olmuştur köpek...
Bunun en yakın örneğini Van-Erciş ve Elazığ depremlerinde enkaz altında kalan insanları tespit etme ve canlı olarak çıkarılmalarına yardım etmeleriyle arama-kurtarma köpeklerinde bizzat yaşadık.
* * *
İnsanlık için birçok konuda üstün becerilerini ortaya koyan görev köpeklerini şöyle sıralayabiliriz:
* DEDEKTÖR KÖPEKLER: İnanılmaz koku alma kabiliyetlerinden yararlanarak eğitilen bu köpekler sınır bölgelerinde mayınların tespiti derece önemli görevleri asker ve emniyet birimleri ile başarıyla gerçekleştirmektedir.
Ayrıca uyuşturucu maddelerin bulunması, kaçak ve sahte ürünlerin tespiti hatta sahte para ayırt edebilen köpeklerin eğitilmesiyle daha pek çok alanda varlık göstermektedirler.
* ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ: Doğal afetlerde ve doğada kaybolma olgularında havayı koklayarak canlı insanların bulunmasına yardım eden köpeklerdir. Günümüz teknolojisinde köpeklerin bu özelliğinin yerine görev alabilecek hiçbir makina ve alet yapılamamaktadır.
* İZ TAKİP KÖPEKLERİ: Kaybolan insanların kaçak ve firarilerin bulunmasında izlerini takip ederek tespit edilmesini sağlayan köpeklerdir.
* ASAYİŞ VE KORUMA KÖPEKLERİ: Toplumsal ve münferit olaylarda asayişi sağlamak üzere güvenlik birimlerinde saldırgan ve tehlikeli insanları etkisiz hale getirme hedefli kullanılan köpeklerdir. Askeriyenin bünyesinde de özellikle sınır bölgelerinde güvenlik be bekçilik hedefli kullanılmaktadırlar.
* KANSER TESPİT EDEN KÖPEKLER: Yine inanılmaz koku alma becerilerini kullanarak insan vücudundaki kanserli dokuları neredeyse yüzde 98 ortalama ile tespit edebilen köpeklerdir. Özellikle deri ve akciğer kanserlerinde ve idrar kesesi tümörlerinin tespitinde oldukça başarılıdırlar.
* TERAPİ KÖPEKLERİ: Çocukların ve yaşlı insanların duygu durumlarını pozitif yönde iyileştirme hedefli çalışan köpeklerdir.
* REFAKATÇİ KÖPEKLER: Tüm dünyada özellikle görme engelli insanlar başta olmak üzere çok zorlu eğitim programlarından geçerek yetiştirilen refakat ettiği insanın hayatı boyunca gözü kulağı olarak kılavuzluk yapan köpeklerdir.
* KADAVRA KÖPEKLERİ: Adli vakalarda cansız insanları tespit ederek emniyet birimlerine yardımcı olan köpeklerdir. Yine bu işi yaparlarken koku alma duyularını kullanırlar.
* * *
Yukarıda saydığım görevlerin haricinde de birçok görevi insanlık adına hiçbir karşılık beklemeden yapan köpekler için kendilerini insanlığa adadıklarını söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Yeri geldiğinde maalesef insanoğlu diğer bir insan için bu kadar fedakar olamayabilir. Bunların ışığında sokakta aç üşümüş ya da yardıma muhtaç bir köpeği görmemezlikten gelmeden önce bir kez daha düşünün...
Ankara İtfaiyesi arama kurtarma köpekleri Dora, EX ve Boomer, Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında büyük bir kahramanlık göstererek itfaiyecilerin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmalarını sağladı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin bir parçası olan Eros, Olgun, Pati ve Atom ile kadavra köpeği Mavi, Elazığ’da görev yaptı. Ekip daha sonra, çığ felaketinin yaşandığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.