Haklarını koruyamadık

Şehir yaşantısı içerisinde birçok köpek apartman dairelerinde ve ev içerisinde ailenin bir parçası olarak yaşamaktadır. Evde yaşamak bizler için nasıl belli kural ve düzen gerektiriyorsa, bizlerle birlikte yuvalarımızı paylaştığımız dostlarımız da ev içerisinde aynı şekilde belli kurallara uyarak yaşamalıdır.





Apartman dairelerinde kendi doğal yaşantı modellerinden uzak ve insanla bir arada yaşamak tahmin edileceği üzere bir köpek için çok da kolay değildir. Bu sebeple ev yaşantısı kurallarını sevgili dostumuza öğretmek ve bizlerle birlikte yaşama alışkanlıklarını edinmede onlara klavuzluk etmek tamamen bizlerin sorumluluğu olmalıdır. İşte evlerimizde bizlerle birlikte yaşayan köpek dostlarımıza öğretmemiz gereken belli başlı kuralları şöyle sıralayabiliriz:



TUVALET ALIŞKANLIĞI: Aşı programı tamamlanmış olan köpeğin mutlak surette düzenli bir gezinti programının olması gerekir. Bu program esnasında dostumuzun ihtiyacını dışarıya yönlendirmeyi öğretmemiz elzemdir. Ev içerisinde tuvalet ihtiyacını gidermesi yaşanabilecek kazalar ve sağlık açısından çok doğru olmayacaktır.

BESLENME DÜZENİ: Dostumuzun beslenme saatini organize etmeliyiz. Özellikle bizim yemek saatlerimizde bizimle birlikte masadan beslenmemesi hem onun sağlığı ve kilo kontrolü için hem de ileride bizim yemek masamızı kendi beslenme alanı olarak görerek rahatsızlık vermemesi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple dostumuzun beslenme bölgesini yemek masamızdan farklı bir yere planlamalıyız.

EVDE OYUN YÖNETİMİ: Köpeğimizle ev içerisinde oynayacağımız oyunları doğru planlamalıyız. Özellikle at getir ve yoğun hareket içeren çekiştirme oyunları, köpeğin avcılık dürtüsünü harekete geçirip aşırı aktive olmasını tetikleyebilir. Evde rahatsız edici olabilecek bu aşırı hareketlilik içeren oyunları dışarıda planlamak ve ev içerisinde daha çok sakla bul gibi sakinlik içeren oyunları tercih etmek doğru olacaktır.

