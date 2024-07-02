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Tarkan Özvardar
Tarkan Özvardar
Tarkan ÖzvardarYazarın Tüm Yazıları

Dostunuzun sağlığı için bunları günlük takip edin

#TARKAN ÖZVARDAR#Can Dostlar#Ankara

Köpekler, sıkıntılarını ve rahatsızlıklarını konuşarak dile getiremeyen canlılardır. Onların dile getirmek istediklerini bizler takip ederek, izleyerek anlayabiliriz.

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Sorumluluğumuz altında bizlerle birlikte yaşayan köpeklerimizin vücut dillerini okumak, davranışlarını anlamak tamamen bizimle bağlantılıdır. Dostunuzun sağlıklı olup olmadığını, herhangi bir sıkıntısının var olup olmadığını anlamak için günlük rutinde bunlara dikkat etmek gerekir: 

Dostunuzun sağlığı için bunları günlük takip edin

-Vücut dili ve hareketleri normal mi aktarımı düzenli ve harmonik mi izlemek gerekir.

-Topallama, aksama ya da kısa adımlarla yavaş yürüme ortopedik birtakım sıkıntıların habercisi olabilir.

-Gözlerde çapaklanma, akıntı gibi oluşumlar ve kızarıklıklar günlük kontrol edilmelidir.

Dostunuzun sağlığı için bunları günlük takip edin

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-Sarkıt kulaklı bir köpekse kulakların açılıp görsel olarak kontrol edilmesi herhangi bir kötü kokunun varlığının tespit edilmesi önemlidir.

-Vücuduna dokunarak deri bütünlüğünün olup olmadığı, deri üzerinde herhangi bir oluşumun var olup olmadığının günlük kontrol edilmesi gerekir.

Dostunuzun sağlığı için bunları günlük takip edin
-Özellikle yaz aylarında parmak araları ve genital bölgenin pisi pisi otlarına karşı kontrol edilmesi oluşabilecek apse riskini elimine etmek açısından önemlidir.

-Günlük rutinde köpeğin dışkısının şekli ve kıvamı kontrol edilmelidir, dışkı birçok hastalık açısından önemli bir datadır.

-Günlük rutinde tüylerinin fırçalaması esnasında tüy ve deri bütünlüğünün kontrol edilmesi ayrıca pire, kene gibi parazitler açısından da kontrol oluşturulması önemlidir.

-Köpeğin uyku düzeni ve alışkanlıklarının değişimleri de bazı rahatsızlıkların habercisi olabilir.

Dostunuzun sağlığı için bunları günlük takip edin

#TARKAN ÖZVARDAR#Can Dostlar#Ankara
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