Dişi köpeklerde kızgınlık (kızan)

Köpekler bizlere bağlı olarak yaşayan canlılardır. Onların ihtiyaçlarını ve rutinlerini programlamak ve uygulamak bizim sorumluluğumuzdadır. Dostumuzun en az stresle güzel ve verimli bir gün geçirmesi için nasıl bir program yapmamız gerektiğine bir göz atalım.

SABAH GEZİNTİSİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR



Evlerimizde bizlerle yaşayan dostumuz biyolojik saatini bize endeksler. Sabah saatlerinde uyanmamızla birlikte biz nasıl temel ihtiyaçlarımızı karşılamak hedefli tuvalete gidiyorsak onun da ilk iş olarak bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Yanımıza alacağımız lezzetli ödüllerle birlikte ilk iş onunla gezintiye çıkmak olmalıdır. Gece boyunca dinlenmiş ve enerjisini toplamış olan dostumuz için sabah gezintisi oldukça önemlidir. Köpekler başka köpeklerin de sık ziyaret ettiği park ve yeşil alanları gezmeyi severler. Evimize en yakın parka giderek öncelikle dostumuzun tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağlamalıyız.







ARKADAŞIYLA OYNAMASINA İZİN VERİLMELİ

