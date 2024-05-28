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Tarkan Özvardar
Tarkan Özvardar
Tarkan ÖzvardarYazarın Tüm Yazıları

Böyle çözüm olmaz...

#Tarkan Özvardar#Ankara#Sahipsiz Sokak Hayvanları

Son günlerde basın ve medya vasıtası ile yetkin olan ağızlardan sokak hayvanları popülasyonunun azaltılması hedefli olarak barınaklara toplama ve sonrasında 30 gün içerisinde sahiplenilmediği takdirde uyutulma planı yapıldığı konusunda endişe verici duyumlar almaktayız.

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Bu kararın asla kabul edilemeyeceği ve kesinlikle çözüm olmayacağını şu alt başlıklarla ortaya koyalım.

-Bizim de kabul etmiş olduğumuz Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre her canlı eşit yaşam haklarıyla dünyaya gelir.

-Hiç kimsenin başka bir canlının hayatına son verme kararı alma hakkı yoktur.

-Bu tip kararlar hayvansever ve vicdanı olan insanları infiale sürükleyecektir.

-Benzer kararların alınması toplum içinde kutuplaşma ve tartışmaları alevlendirecektir.

-Sokak hayvanlarının tamamının toplanıp konulabileceği kadar barınağın olmadığı net bir gerçektir.

-Barınaklar zorlama birliktelik olduğu, çok sert dinamiklerin yaşandığı toplama kamplarıdır.

Böyle çözüm olmaz...

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-Alınması düşünülen bu karar mevcut yasaya aykırıdır.

-Toplama çalışmaları esnasında yaşanılacak sürek av görüntüleri birçok çocuk ve insan için travmatik olacaktır.

-Uyutulmak kelimesi öldürülme kelimesinin örtülü halidir.

-Yemin etmiş hiçbir veteriner hekim bu kararın uygulanmasına iştirak etmek istemeyecektir.

-Böyle bir kararın uygulanması günlük hayatı ve gündemi kaosa sürükleyecektir.

 Böyle çözüm olmaz...

PEKİ ÇÖZÜM NEDİR?

-Hummalı bir şekilde topyekûn kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları ivedi olarak başlatılmalıdır.

-Halk, sokak hayvanlarıyla birlikte yaşam konusunda bilinçlendirilmelidir.

-Barınak sadece muhtaç hayvanların ikamet ettiği geçici bakım evlerine dönüştürülmelidir.

-Sokak hayvanı popülasyonunun artışını en çok tetikleyen üretim merkezleri hızlı bir şekilde kapatılmalıdır.

-Evcil hayvanını terk eden insanlara ciddi caydırıcı cezalar verilmelidir.

-Bu planlamalar, konusunda yetkin ve liyakat sahibi insanlarla planlanıp uygulanmalıdır.

-Sloganımız ‘Kısırlaştır, aşılat, yaşat’ olmalıdır.

#Tarkan Özvardar#Ankara#Sahipsiz Sokak Hayvanları
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