 Böyle çözüm olmaz...

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Bu kararın asla kabul edilemeyeceği ve kesinlikle çözüm olmayacağını şu alt başlıklarla ortaya koyalım.

-Bizim de kabul etmiş olduğumuz Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre her canlı eşit yaşam haklarıyla dünyaya gelir.

-Hiç kimsenin başka bir canlının hayatına son verme kararı alma hakkı yoktur.

-Bu tip kararlar hayvansever ve vicdanı olan insanları infiale sürükleyecektir.

-Benzer kararların alınması toplum içinde kutuplaşma ve tartışmaları alevlendirecektir.

-Sokak hayvanlarının tamamının toplanıp konulabileceği kadar barınağın olmadığı net bir gerçektir.

-Barınaklar zorlama birliktelik olduğu, çok sert dinamiklerin yaşandığı toplama kamplarıdır.

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-Alınması düşünülen bu karar mevcut yasaya aykırıdır.

-Toplama çalışmaları esnasında yaşanılacak sürek av görüntüleri birçok çocuk ve insan için travmatik olacaktır.

-Uyutulmak kelimesi öldürülme kelimesinin örtülü halidir.

-Yemin etmiş hiçbir veteriner hekim bu kararın uygulanmasına iştirak etmek istemeyecektir.

-Böyle bir kararın uygulanması günlük hayatı ve gündemi kaosa sürükleyecektir.

PEKİ ÇÖZÜM NEDİR?

-Hummalı bir şekilde topyekûn kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları ivedi olarak başlatılmalıdır.

-Halk, sokak hayvanlarıyla birlikte yaşam konusunda bilinçlendirilmelidir.

-Barınak sadece muhtaç hayvanların ikamet ettiği geçici bakım evlerine dönüştürülmelidir.

-Sokak hayvanı popülasyonunun artışını en çok tetikleyen üretim merkezleri hızlı bir şekilde kapatılmalıdır.

-Evcil hayvanını terk eden insanlara ciddi caydırıcı cezalar verilmelidir.

-Bu planlamalar, konusunda yetkin ve liyakat sahibi insanlarla planlanıp uygulanmalıdır.

-Sloganımız ‘Kısırlaştır, aşılat, yaşat’ olmalıdır.