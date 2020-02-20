Bilinçli köpek sahibi olmak

Günümüzde köpek dostlarımız, eskisinden çok farklı bir konumda şehir hayatının bir parçası, ailemizin bir bireyi ve hatta apartman dairelerimizde yalnızlığımızı paylaştığımız ev arkadaşlarıdırlar. Tüm bu insanla iç içe yaşantı bizlerin kılavuzluğu ve sorumluluğunda olan dostlarımız için bilinçlenmeyi gerektirmektedir.
Birlikte yaşamanın gerekliliği olan kurallara uymak çevre ve toplum sağlığına dikkat etmek başka insan ve canlıların yaşam hakları ve sınırlarına saygılı olmak bu birlikteliğin sonucundaki bir gerekliliktir.
Tüm bunların ışığında köpek sahibi olmuş yada olmayı planlayanların özellikle bilinçlenmesi gerekli olan konuları şöyle sıralamak mümkündür:
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- Arz talep dengesini tetiklememek adına sahipleneceğimiz köpeği merdiven altı üreticilerden değil barınaklar, hayvansever sivil toplum örgütleri yada bilinçli belgeli üreticilerden almalıyız.
- Köpek almaya karar verirken 10-15 yıl sürecek serüvene hazır olup olmadığımıza emin olmalıyız.
- Oturduğumuz site yada apartmanlarda köpek beslemeye uygun olmayan bir madde olup olmadığından emin olmalıyız.
- Diğer köpeklerin sağlığı için toplum sağlığı için periyodik paraziter mücadele ve aşı programlarına özen göstermeliyiz.
- Toplumsal ortamlarda çevreye rahatsızlık vermeyecek ve uyumlu olacağı şekilde köpeğimizi eğitmeliyiz.
- Köpeğimiz için gerekli olan günlük gezinti ve egzersiz programlarına dikkat etmeliyiz.
- Aslında bir sürü hayvanı olan köpeğimizi uzun süreler evde yalnız bırakmamalıyız onları en çok strese sokan şeyin yalnız kalmak olduğunu unutmamalıyız.
- Köpeklerimizin gezintileri esnasında ziyaret ettiğimiz parkların kurallarına uymalı özellikle de dışkılarını toplamaya özen göstermeliyiz.
- İnsan topluluklarına ait olan ve trafik içeren bölgelerde köpeklerimizi serbest gezdirmemeliyiz.
- Onları doğru ve dengeli beslemeye dikkat etmeliyiz.
- Başkalarının köpekleri ve sokak hayvanlarına karşı saygılı olmalıyız.
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Unutmayalım çocuk sahibi olmak nasıl sorumluluk ve süreklilik gerektiren bir kararsa köpek sahibi olmak da aynı sorumluluk bilincini gerektirir.
Bilinçli köpek sahibi olmak
Günümüzde köpek dostlarımız, eskisinden çok farklı bir konumda şehir hayatının bir parçası, ailemizin bir bireyi ve hatta apartman dairelerimizde yalnızlığımızı paylaştığımız ev arkadaşlarıdırlar. Tüm bu insanla iç içe yaşantı bizlerin kılavuzluğu ve sorumluluğunda olan dostlarımız için bilinçlenmeyi gerektirmektedir.
Birlikte yaşamanın gerekliliği olan kurallara uymak çevre ve toplum sağlığına dikkat etmek başka insan ve canlıların yaşam hakları ve sınırlarına saygılı olmak bu birlikteliğin sonucundaki bir gerekliliktir.
Tüm bunların ışığında köpek sahibi olmuş yada olmayı planlayanların özellikle bilinçlenmesi gerekli olan konuları şöyle sıralamak mümkündür:
* * *
- Arz talep dengesini tetiklememek adına sahipleneceğimiz köpeği merdiven altı üreticilerden değil barınaklar, hayvansever sivil toplum örgütleri yada bilinçli belgeli üreticilerden almalıyız.
- Köpek almaya karar verirken 10-15 yıl sürecek serüvene hazır olup olmadığımıza emin olmalıyız.
- Oturduğumuz site yada apartmanlarda köpek beslemeye uygun olmayan bir madde olup olmadığından emin olmalıyız.
- Diğer köpeklerin sağlığı için toplum sağlığı için periyodik paraziter mücadele ve aşı programlarına özen göstermeliyiz.
- Toplumsal ortamlarda çevreye rahatsızlık vermeyecek ve uyumlu olacağı şekilde köpeğimizi eğitmeliyiz.
- Köpeğimiz için gerekli olan günlük gezinti ve egzersiz programlarına dikkat etmeliyiz.
- Aslında bir sürü hayvanı olan köpeğimizi uzun süreler evde yalnız bırakmamalıyız onları en çok strese sokan şeyin yalnız kalmak olduğunu unutmamalıyız.
- Köpeklerimizin gezintileri esnasında ziyaret ettiğimiz parkların kurallarına uymalı özellikle de dışkılarını toplamaya özen göstermeliyiz.
- İnsan topluluklarına ait olan ve trafik içeren bölgelerde köpeklerimizi serbest gezdirmemeliyiz.
- Onları doğru ve dengeli beslemeye dikkat etmeliyiz.
- Başkalarının köpekleri ve sokak hayvanlarına karşı saygılı olmalıyız.
* * *
Unutmayalım çocuk sahibi olmak nasıl sorumluluk ve süreklilik gerektiren bir kararsa köpek sahibi olmak da aynı sorumluluk bilincini gerektirir.