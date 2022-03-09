Bazı popüler köpek ırklarının ana vatanları

Dünya üzerinde ilk evcilleşen, birbirinden son derece farklı fiziksel çeşitliliğe sahip olan, insana en yakın canlılar köpeklerdir.
İlkel dönemlerde korunma ve avcılık hedefli olarak insan tarafından yetiştirilen köpekler, günümüzde daha çok dostluk merkezli olarak bizlerle hayatı paylaşmaktadırlar. Tüm dünyada insanlığın refah düzeyinin artması, değişik bölgelerde birbirinden farklı kültür ve beğenilere sahip olan toplulukların yapay seleksiyonla bambaşka fiziksel özelliklere, yeteneklere sahip köpeklerin üretilmesine neden olmuştur.
Günümüzde birçok köpekseverin aşina olduğu popüler köpek ırklarının ana vatanlarının hangileri olduğu ve hangi ülkelerin bu muhteşem köpeklere ev sahipliği yaptığına bir göz atalım...
*ALMANYA: Tüm dünyaya mâl olmuş birçok köpek ırkını seleksiyonla insanlığa kazandıran ülkedir. Orijini Almanya olan bazı popüler köpek ırklarını örnek vermek gerekirse;
. Alman çoban köpeği(German shepherd)
. Dobermann
. Rottweiler
. German Pointer(Kurtzhaar, Drahthaar)
. Danua(Greatdane)
. Schnauzer
*FRANSA: Avrupa ülkeleri içinde köpek ırklarının çeşitliliğine en çok katkısı bulunan ülkelerden biridir. Ayrıca köpek besleme oranının neredeyse en fazla olan Avrupa ülkesidir. Bu ülkeye ait başlıca ırklar;
. Fransız Buldoğu(French Bulldog)
. Fransız Mastifi(French Mastif)
. Basethount
. Brittany
. Poodle
*BELÇİKA: Bu Avrupa ülkesi de günümüzde polis, asker gibi emniyet güçlerinin birçok alanda kullandığı iş köpeklerinin yetiştirilmesine öncülük etmiştir.
. Belgian Shepherd(Malinois, laekenois, groenenndael, tervuren)
*TÜRKİYE: Özellikle tüm dünyadaki sürü koruma hedefli en cesur ve korkusuz çoban köpeklerinin anavatanıdır. Ayrıca av köpekleri içerisinde eşi benzeri bulunmayan bir köpeğe de ev sahipliği yapar.
. Kangal
. Akbaş
. Tarsus Çatalburun
*AFRİKA: Bu ülke farklı kıta özelliğine bağlı olarak kendine has ırklara anavatanı olmuştur.
. Rodesian Ridgeback
. Basenji
. Boerboel
*ÇİN: Bu Asya ülkesi birçok enteresan fiziksel özelliğe sahip köpek ırkının doğuşuna ev sahipliği yapmıştır. Bu ırkların popüler olanları;
. Shar-pei
. Chow-chow
. Pug(Mops)
. Pekingese
. Shih-tzu
*RUSYA: Köpek kültürünün oldukça gelişkin olduğu bu ülke tüm dünyaca tanınan bazı ırkların anavatanıdır.
. Kafkas çoban köpeği
. Samoyed
. Siberian Husky
. Borzoi
*BİRLEŞİK KRALLIK: Birbirinden güzel ve yaygın beslenen köpek ırklarının doğuşuna şahitlik etmiş olan ülkenin başlıca popüler ırkları;
. Border Collie
. Rough Collie
. Cavallier King Charles Spaniel
. Labrador Retriever
. Golden Retriever
. Greyhound
. İngiliz Bulldog
. İngiliz Cocker Spaniel
. Old English Sheepdog (Bobtail)
*MISIR: Tarihin en eski ırklarının anavatanıdır.
. Basenji
. Saluki
. İbizan Hound
*AMERİKA: Amerika kıtası da kısa tarihinde yeni köpek ırklarının doğuşuna ev sahipliği yapmıştır.
. Pittbull
. American Bully
. Alaskan Malamute
. American Cocker Spaniel
. Boston Terrier
***
Tüm bunların yanısıra Afganistan’a ait ‘Afgan tazısı’ , İtalya’ya ait olan ‘Cane Corso’, Arjantin’e has ‘Dogo Argentino’, dünyadaki popüler köpek ırklarındandır.
Bazı popüler köpek ırklarının ana vatanları
Dünya üzerinde ilk evcilleşen, birbirinden son derece farklı fiziksel çeşitliliğe sahip olan, insana en yakın canlılar köpeklerdir.
İlkel dönemlerde korunma ve avcılık hedefli olarak insan tarafından yetiştirilen köpekler, günümüzde daha çok dostluk merkezli olarak bizlerle hayatı paylaşmaktadırlar. Tüm dünyada insanlığın refah düzeyinin artması, değişik bölgelerde birbirinden farklı kültür ve beğenilere sahip olan toplulukların yapay seleksiyonla bambaşka fiziksel özelliklere, yeteneklere sahip köpeklerin üretilmesine neden olmuştur.
Günümüzde birçok köpekseverin aşina olduğu popüler köpek ırklarının ana vatanlarının hangileri olduğu ve hangi ülkelerin bu muhteşem köpeklere ev sahipliği yaptığına bir göz atalım...
*ALMANYA: Tüm dünyaya mâl olmuş birçok köpek ırkını seleksiyonla insanlığa kazandıran ülkedir. Orijini Almanya olan bazı popüler köpek ırklarını örnek vermek gerekirse;
. Alman çoban köpeği(German shepherd)
. Dobermann
. Rottweiler
. German Pointer(Kurtzhaar, Drahthaar)
. Danua(Greatdane)
. Schnauzer
*FRANSA: Avrupa ülkeleri içinde köpek ırklarının çeşitliliğine en çok katkısı bulunan ülkelerden biridir. Ayrıca köpek besleme oranının neredeyse en fazla olan Avrupa ülkesidir. Bu ülkeye ait başlıca ırklar;
. Fransız Buldoğu(French Bulldog)
. Fransız Mastifi(French Mastif)
. Basethount
. Brittany
. Poodle
*BELÇİKA: Bu Avrupa ülkesi de günümüzde polis, asker gibi emniyet güçlerinin birçok alanda kullandığı iş köpeklerinin yetiştirilmesine öncülük etmiştir.
. Belgian Shepherd(Malinois, laekenois, groenenndael, tervuren)
*TÜRKİYE: Özellikle tüm dünyadaki sürü koruma hedefli en cesur ve korkusuz çoban köpeklerinin anavatanıdır. Ayrıca av köpekleri içerisinde eşi benzeri bulunmayan bir köpeğe de ev sahipliği yapar.
. Kangal
. Akbaş
. Tarsus Çatalburun
*AFRİKA: Bu ülke farklı kıta özelliğine bağlı olarak kendine has ırklara anavatanı olmuştur.
. Rodesian Ridgeback
. Basenji
. Boerboel
*ÇİN: Bu Asya ülkesi birçok enteresan fiziksel özelliğe sahip köpek ırkının doğuşuna ev sahipliği yapmıştır. Bu ırkların popüler olanları;
. Shar-pei
. Chow-chow
. Pug(Mops)
. Pekingese
. Shih-tzu
*RUSYA: Köpek kültürünün oldukça gelişkin olduğu bu ülke tüm dünyaca tanınan bazı ırkların anavatanıdır.
. Kafkas çoban köpeği
. Samoyed
. Siberian Husky
. Borzoi
*BİRLEŞİK KRALLIK: Birbirinden güzel ve yaygın beslenen köpek ırklarının doğuşuna şahitlik etmiş olan ülkenin başlıca popüler ırkları;
. Border Collie
. Rough Collie
. Cavallier King Charles Spaniel
. Labrador Retriever
. Golden Retriever
. Greyhound
. İngiliz Bulldog
. İngiliz Cocker Spaniel
. Old English Sheepdog (Bobtail)
*MISIR: Tarihin en eski ırklarının anavatanıdır.
. Basenji
. Saluki
. İbizan Hound
*AMERİKA: Amerika kıtası da kısa tarihinde yeni köpek ırklarının doğuşuna ev sahipliği yapmıştır.
. Pittbull
. American Bully
. Alaskan Malamute
. American Cocker Spaniel
. Boston Terrier
***
Tüm bunların yanısıra Afganistan’a ait ‘Afgan tazısı’ , İtalya’ya ait olan ‘Cane Corso’, Arjantin’e has ‘Dogo Argentino’, dünyadaki popüler köpek ırklarındandır.