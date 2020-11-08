Bakım zamanı Suna DUMANKAYA Doğal malzemelerle hazırlayacağınız bakım kremleriyle cildiniz ve saçlarınız çok daha doğal ve sağlıklı görünecektir... Koyu saçlar için besleyici bakım

Malzemeler

· 1 adet muz

· 2 çorba kaşığı çörek otu

· 1 çorba kaşığı çörek otu yağı

· 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı

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Pratik bakım tarifleri Suna DUMANKAYA Evinizdeki malzemelerle bakımınızı en doğal şekilde yapabilirsiniz. İşte vücut sağlığınız için doğal ve pratik çözümler... Dinlendirici ayak banyosu

Malzemeler

· 1 yemek kaşığı nane yaprağı

· 1 yemek kaşığı kekik

· 2 yemek kaşığı deniz tuzu

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir tülbendin içine koyup kaynamış suda demleyin. Bitkilerin özü suya çıktığında bir kaba alın. Ayaklarınızı bu hazırladığınız suyun içinde bekletin.

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Doğal bakım Suna DUMANKAYA Yaz tatili sonrası bakım zamanı... Mutfağınızdaki malzemelerle deniz ve güneşin bıraktığı izlerden kurtulabilirsiniz. Denizden etkilenen saçlar Malzemeler ◊ 1 limonun suyu

◊ 5 tatlı kaşığı sabun otu

◊ 5 tatlı kaşığı limon yağı

◊ 2 yumurtanın sarısı

◊ Yarım litre su YAPILIŞI Yazının Devamını Oku

Evde bakım Suna DUMANKAYA Evinizdeki doğal malzemelerle bakım kremlerinizi hazırlayarak sonbahar için yenilenmiş bir cilde sahip olabilirsiniz. Cilt nemlendirici krem Malzemeler · 2 havuç

· 1 kaşık hindistancevizi yağı

· 1 kaşık shea yağı

· 3 damla lavanta YAPILIŞI Havucu rendeleyip bir tavaya alın. Shea ve hindistancevizi yağını benmari usulü eritin. Havucu da ekleyip karıştırın ve tülbent yardımı ile süzün. Karışımı bir cam şişeye koyup üzerine lavanta yağı ekleyin. Şişede donmasını bekleyin. Ardından sabah akşam cildinize sürün. Yazının Devamını Oku

Doğal güzellik Suna DUMANKAYA Sonbahara girmeden önce doğal bakım malzemelerle vücudunuzu yenilemeniz mümkün... Yağlı cilt maskesi MALZEMELER · 1 çorba kaşığı bal

· 1 çorba kaşığı kil

· 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli

· 4 damla çay ağacı yağı

· Bir tutam biberiye

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Cildiniz tazelensin Suna DUMANKAYA Evinizdeki malzemeler ile cildinizi adeta yenileyebilirsiniz. İşte cilt sorunlarınız için doğal ve pratik çözümler... KIRIŞIKLIK GİDEREN MASKE Malzemeler · 1 armut

· 5-6 adet üzüm

· 1 salatalık

· 2 kayısı

· 2 bardak süt

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Cildim gerginliğini tamamen kaybetti Suna DUMANKAYA Merhaba Suna Hanım, benim sorunum cildim. Son bir yılda bütün gerginliğini yitirdi. Pul pulmuş gibi duruyor. Yaşım 21 olmasına rağmen daha yaşlı görünüyorum. Makyaj yaptığımda kırışıklıklar daha da belirginleşiyor, kozmetik ürünler toz gibi kalıyor. Son bir yılda üzücü olaylar yaşadığım için bunun strese bağlı olabileceğini düşünüyorum. Ağladığım zaman da cildim çok kızarıyor ve yanıyor zaten. Bana yardım ederseniz sevinirim. á Gül D.



Öncelikle bir cilt uzmanına görünmenizi öneririm. Benim tavsiyem ise şu: Küçük bir tencereye su koyup kaynatın, altını kapattıktan sonra içine bir tutam papatya koyup çay gibi demleyin. Yüzünüzü 5 dakika kadar bu papatyalı suyun buharına tutun. Ardından bir yumurta sarısı, bir çay kaşığı zeytinyağı, çeyrek limon suyunu karıştırıp yüzünüze sürün. Kurudukça tekrarlayın. Göz çevresine de içtiğiniz çayla kompres uygulayabilirsiniz.



Saçlarım döküldü, yeniden çıkmıyor



Benim yaşım henüz 25, ancak saçlarım inanılmaz dökülüyor. Yan taraflarda açılmalar bile oldu. Yaklaşık iki senedir durum böyle... Dökülen yerlerde yeni saç da çıkmadı. Kapalı bir kadınım ve bu durumdan dolayı eve geldiğimde bile başımı açmak istemiyorum. Lütfen yardım edin. á Semra



Henüz çok gençsiniz, bu sorun yüzünden çok stres yapmayın, çünkü stres saç dökülmesini artırır. Öncelikle size Cerrahpaşa Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Oya Hanım’ı ziyaret etmenizi öneriyorum. Ayrıca saç diplerinin hava alması çok önemlidir, başınızı evde açık tutun. Bir de eski tarif vereyim: 200 gr. böbrek yağı, 1,5 ceviz içi ve birkaç tane fındığı kısık ateşte eritin, rengi kahverengi oluncaya kadar ateşte tutun. Sonra bu karışımı ince bir süzgeçten geçirin ve ılık haldeyken saç diplerinize sürün. Streç filmle sarıp iki saat kadar beklettikten sonra kaliteli, saçınıza uygun bir şampuanla yıkayın. Aynı gün yarım litre kaynar suya bir tutam ısırgan otu atıp çay gibi demleyin ve durulama suyu olarak da bunu kullanın. Uygulamayı haftada bir tekrarlayın. Yazının Devamını Oku

Saçlarım düğüne kadar canlanır mı Suna DUMANKAYA Merhabalar... Öncelikle size böyle bir köşe ile sorunlarımızı çözmemize yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Benim derdim, saç ve kaşlarımın cansız olması, saçlarımın bir türlü uzamaması... 2 ay sonra evleneceğim ve nikahımda saçlarımın da çok hoş görünmesini istiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? á Ö. B



Sizi şimdiden kutlarım. Saçlarınız eğer dökülüyorsa, bu sıkıntı beslenme hatalarıyla ya da yaklaşan düğün yüzünden yaşadığınız stresle alakalı olabilir. Uzman bir doktora görünmenizde fayda var. Benim sana tavsiyeme gelince: Bir kahve fincanı ılık zeytinyağına, ezip un haline getirdiğin bir tatlı kaşığı maydanoz tohumunu, bir çay kaşığı kuru mayayı karıştırın. Bu karışımı saç diplerine sürüp iki saat kadar bekletin. Ardından saç cinsine uygun bir şampuanla yıkayın. Ayrıca ayda bir, saçlarının uçlarından bir santim kadar kestirerek cansız bölümlerden kurtulmanı öneririm.



Bakım ürünleri satışa sunuluyor



Suna Dumankaya’nın Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin desteğiyle hazırladığı doğal kozmetik ürün-leri sonunda satışa çıkarılıyor. Her cilt tipine uygun cilt temizleme ve bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, banyo ürünleri, vücut bakım ürünleri ve masaj yağlarını kapsayan geniş ürün yelpazesine pazartesi gününden itibaren www.yeditepemarket.com adresinden sipariş vererek ulaşmak mümkün... Ürünler yakında piyasada da satışa sunulacak.



Yüzüm çok kuruyor



Suna Abla, ben 19 yaşındayım. Zaman zaman, özellikle soğuk havalarda cildimde aşırı kuruluk oluyor. Banyodan sonra bu daha da artıyor. Kuruluk yüzünden yüzümde kırmızılıklar da oluşuyor. Buna karşın alın ve burun bölgem nispeten yağlı... Bana ne önerebilirsiniz? á D.A.



Yazdıklarınızdan cildinizin karma olduğu anlaşılıyor. Öncelikle en azından 20 koruma faktörlü bir krem edinmeniz iyi olacaktır. Size tavsiyem; yarım litre kaynamış suya birer tutam ebegümeci, nane ve birkaç gül yaprağı atın. Bunlar çay gibi demlensin. Süzdükten sonra her gün bunlarla cildinizi silin. Yazının Devamını Oku

Saçlarım tutam tutam dökülüyor Suna DUMANKAYA Suna Hanım, ben 33 yaşında, Hollanda’da yaşayan bir kadınım. Aşırı derecede saç dökülme problemim var. Sorunum geçen mayıs ayında başladı. Doktora gittim. Doktor, bunun o dönemlerde normal olduğunu söyledi, fakat maalesef dökülme durmadı. Banyoda tutam tutam saç geliyor elime. Bir de ayaklarım çok sert, parmak aralarım da çatlıyor. Bunun yanı sıra kaşıntı da oluyor. Geçen yılın sonlarında baş parmağımın tırnağında da kireç gibi beyazlıklar belirdi, tırnağım kalınlaştı. Önerebileceğiniz bir çözüm yolu var mı? l Nurten Yağmur



Eşit miktarda zeytinyağı, ardıç yağı, ısırgan yağı, papatya yağı ve bir tatlı kaşığı öğütülmüş mayayı karıştırıp saç diplerine sürün. Ardından saçlarınızı streç filmle sarın. Üzerine de sıcak havlu sarıp iki saat bekletin ve yıkayın.



Ayaklarınızda egzama veya mantar olabilir. Evde ise şunu uygulayabilirsiniz: Önce ayaklarınızı deniz suyunda bekletin. İki diş sarmısağı ezin, bir çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp parmaklarınızın arasına sürün. Ayağınızı sarın ve bir gece bekletin. Ertesi gün yıkayın, kurulayıp doktorunuzun verdiği kremi sürün.



Kirpikler için özel krem



Suna Hanım, kirpiklerimin dipleri kuruyor ve pul pul oluyor. Bu da kirpiklerimin dökülmesine yol açıyor. Ne yaptıysam sonuç alamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. l Ülkü P.



Dermatoloğa görünürseniz iyi olacak. Benim size vereceğim reçete ise; bir çorba kaşığı vazelin, bir tatlı kaşığı badem yağı, bir tatlı kaşığı lanolin, üç adet ceviz içi ve üç adet fındığı karıştırıp kısık ateşte eritin. Daha sonra süzüp, bir cam şişeye koyun ve donmasını bekleyin. Önce temiz çay suyu ile kirpiklerinizi silin, sonra kulak çubuğunu bu kreme batırıp gözünüze kaçırmadan kaş ve kirpiklerinize gün aşırı sürün. Yazının Devamını Oku

Terleme sorunum var Suna DUMANKAYA Sabah duş alıp çıksam bile bir-iki saat içinde terlemeye başlıyorum. Deodorant kullanmama rağmen koku oluşuyor. 85 kiloyum ve terlemenin bundan olduğunu sanıyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. á Hatice Ö.



Tabii ki öncelikle kilo vermenizi önereceğim. Ayrıca baharatlı yemekler yemeyin, sentetik giysiler giymeyin. Haftada bir gün de kese olun. Kol altlarınıza limon sürün ve kuruyunca kaliteli bir pudra ile pudralayın. Bunun faydasını görürsünüz.



Saç dökülmesi için ürünlerimiz çıkıyor



Suna Hanım, ben saç dökülmesi sorunu yaşayan bir erkeğim. Piyasaya süreceğiniz ürünler içinde saç dökülmesine karşı bir ürün de olacak mı? á T.T



Tabii olacak. Size tavsiyem saç dökülmesini engelleyen şampuan ve saç losyonumuzdan kullanmanız. Önümüzdeki günlerde



www.yeditepemarket.com adresinden sipariş verebilirsiniz. Ayrıca yakında piyasada da satışa sunulacak. Suna Abla, ben 21 yaşındayım ve aşırı terleme problemim var.Tabii ki öncelikle kilo vermenizi önereceğim. Ayrıca baharatlı yemekler yemeyin, sentetik giysiler giymeyin. Haftada bir gün de kese olun. Kol altlarınıza limon sürün ve kuruyunca kaliteli bir pudra ile pudralayın. Bunun faydasını görürsünüz. Yazının Devamını Oku

Saçlarım dökülüyor Suna DUMANKAYA Suna Hanım, ben 22 yaşındayım ve saçlarımın dökülmesinden şikayetçiyim. Yeniden gürleşmesi, bir daha dökülmemesi için ne yapmalıyım? Hande A. Bir kahve fincanı iyi zeytin yağına bir çorba kaşığı bira mayası, bir çay kaşığı biberiye yağı, yarım çay kaşığı kekik yağı karıştırıp bunu saç diplerinize sürün. En az iki saat bekletip yıkayın. Uygulamayı haftada bir tekrarlayın. Ayrıca bir su bardağı kaynar suda tere otunu demleyip, bununla her gün saç diplerinize masaj yapmanın da yararını görürsünüz.



Sarkan cilde özel maske



Suna Hanım, 32 yaşındayım ve önceki yıllara göre cildimde ciddi bir elastikiyet kaybı, sarkma söz konusu... Bir arkadaşım yumurta akı ile şekeri çırpıp sürmemi önerdi. Siz ne tavsiye edersiniz? n Özlem



Adaçayını demleyip yüzünüzü bu suyla silin. Yuvarlak hareketlerle yukarı doğru masaj yapın. Maden suyuna yarım limon sıkıp buzlukta dondurun. Bu buz küplerinden birini her gün yüzünüzde dolaştırın. Bir elma suyu, yarım yumurta akı, bir tatlı kaşığı bal, çeyrek limon suyunu karıştırıp cildinize sürün, kurudukça yenileyerek akşamları bir saat kadar bekletin.



Çatlaklar, varisler ve yok olmayan göbek



Merhabalar Suna Hanım, benim sizinle paylaşmak istediğim iki sorunum var. İlki bacaklarımdaki çatlaklar ve varisler, ikincisi de 1.58 boyunda, 49 kiloda bir genç kız olmama rağmen eritemediğim göbeğim... Göbeğim boy ve kilomla çok orantısız duruyor. Bana bu konularda yardımcı olursanız sevinirim. n Fatma



Çatlakların oluştuktan sonra yok edilmesi çok zordur, ama cildi güzelleştirmek elinizde... Peeling yapın, kese olun ve sonra da limon suyu sürün. Varis için mutlaka doktora görünmeniz gerek; ayrıca ayakta fazla kalmayın, aşırı sıcak ve soğuk suyla banyo yapmamaya dikkat edin. Aktarlarda satılan at kestanesi losyonlarından sürmeniz de iyi olur. Göbek konusuna gelince; boy ve kilonuz normal, buna karşın göbeğiniz olması bir rahatsızlığın işareti olabilir. Bir doktora görünün. Eğer sağlık sorununuz yoksa bir kahve fincanı susam yağına bir tatlı kaşığı biberiye yağı, bir çay kaşığı kekik yağı, bir limon suyu karıştırıp bu karışımla her gün masaj yapın. Ardından streç filmle sarıp iki saat bekletin ve sonra duş alın. Yazının Devamını Oku

Kuru cilde bal ve süt Suna DUMANKAYA Suna Hanım, ben 48 yaşında bir kadınım. Cildim aşırı derecede kuru. Bana ne önerebilirsiniz? l Selma Y.



Bir kahve fincanı ılık süte bir tatlı kaşığı badem yağı karıştırın, cildinizi bu karışımla silin. Ayrıca bir yumurta sarısına bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı gliserin ekleyip cildinize sürün ve 20 dakika bekletin. Yararını görürsünüz.



Sivilce düşmanı; marul suyu



Suna Hanım, ben 23 yaşında bir bayanım. Sorunum yanak bölgemdeki sivilceler ve görüntüyü bozan kırmızı lekeler... Bunlardan nasıl kurtulabilirim? l Naz D.



Marul suyunu sıkıp suyunu çıkarın. Çıkan su kadar çiğ süt karıştırıp, bununla cildinizi silin. Cildiniz hassas değilse bir de maske tarifi vereceğim: Bir tatlı kaşığı yoğurda bir tatlı kaşığı kil karıştırın ve karışımı yüzünüzde 20 dakika bekletin. Maskeyi haftada bir ya da iki kez uygulayın. Yazının Devamını Oku

Cilt kusurlarına mayalı maske Suna DUMANKAYA Merhaba Suna Hanım, ben 21 yaşındayım ve yüzümde, özellikle yanak bölgemde bulunan ufak oyuklardan rahatsızım. Sanırım ergenlik döneminde çıkan sivilcelerimi çok sıktığım için oluştular. Aslında bu sorun babamda da var. Bendeki oyuklar fazla büyük sayılmaz, ama giderek arttıklarını fark ediyorum. Yaptığım peeling’lerin de pek faydasını görmedim. Sizin bana bir tavsiyeniz olabilir mi? A.F



Cildinizle oynamayın, fazla yağlı yiyecekler yemeyin, kuruyemiş ve asitli içeceklerden uzak durun. Cildinizi kekik çayı ile silin. Peeling’i ise haftada bir yapın, çünkü fazlası zararlı olabilir. Vereceğim doğal tarife gelince; bir çay kaşığı un haline getirilmiş kuru maya, bir dövülmüş aspirin ve bir tatlı kaşığı oksijenli suyu karıştırıp yüzünüze sürün. 20 dakika beklettikten sonra yıkayarak temizleyin. Gece yatmadan önce de avucunuza bir miktar limon sıkıp yüzünüze sürün. Bunu 5 gün boyunca tekrarlayın.



Yağlı saçlara son



Suna Hanım, benim derdim saçlarımla... 24 yaşında bir bayanım ve saçlarım çok yağlı. Şampuanımı değiştirdim, jöle, köpük gibi farklı ürünler kullandım, yine de saçlarımı yıkadığımın ikinci günü sanki bir haftadır yıkanmamış gibi duruyorlar. Bana ne önerirsiniz? Selma



Bir kahve fincanı elma sirkesi, bir tatlı kaşığı kekik suyu, bir çay kaşığı tuz, bir su bardağı suyu karıştırın ve karışımı saç diplerine sürerek friksiyon yapın. Ardından nemli sıcak havluya sarıp iki saat bekletin. İşlemin sonunda, eczacınıza danışarak alabileceğiniz yağlı saçlara özel bir şampuanla yıkayarak temizleyin. Bu saç maskesini haftada bir tekrarlayın. Yazının Devamını Oku

Karın bölgemdeki yağı eritemiyorum Suna DUMANKAYA Ben 32 yaşındayım. Karın çevremde çok yağlanma var. Yememe dikkat etmeye çalışıyorum, mekik hareketi yapıyorum, ama bunlar da işe yaramıyor. Önerebileceğiniz bir karışım var mı? Bir de boynumda oluşan çizgileri gidermem için ne tavsiye edersiniz? l Aysun S.



Her gün düzenli olarak spor yapın, hatta mümkünse bir spor hocasından yardım alın. Benim önerim ise birer çorba kaşığı limon suyu, susam yağı, biberiye yağı ve okaliptüs yağını karıştırıp sorunlu bölgeye dairesel hareketlerle masaj yapmanız... Boyundaki çizgilere gelince; eşit miktarda limon ve greyfurt suyuna batırılmış pamukla kompres yapın, yarım saat bekletip silin. Bir de buğdayözü yağı ile masaj yapmanın faydasını görürsünüz.



Cilt kuruluğuna bitkisel karışım



Suna Hanım, üç ay önce 6 aylık roaccutane tedavim bitti. Ama şu an cildim pürüzlü, mat ve çukurlar oluşmuş durumda. Ayrıca vücudum da çok kurudu. Parlak ve daha canlı bir cilt için ne uygulamamı önerirsiniz? l Eda G.



Birer tatlı kaşığı havuç, salatalık ve limon suyu ile badem yağını karıştırın ve yüzünüze yedirin. Dışarı çıkarken de mutlaka 20 koruma faktörlü bir krem kullanın. Yazının Devamını Oku

Esmerliğim beni rahatsız ediyor Suna DUMANKAYA Ben 21 yaşındayım. Uzun zamandır çare aradığım, fakat bir türlü bulamadığım bir sorunum var. Ten rengim çok koyu ve bundan çok rahatsız oluyorum. Sizden bu konuda bir öneri istiyorum. á T.H



Esmer olmak kötü bir şey değil, öncelikle bunu söyleyeyim. Tavsiyeye gelince... Bir tatlı kaşığı lanolin ile bir çorba kaşığı vazelini benmari usulü eritin, içine bir çorba kaşığı portakal suyu, bir tatlı kaşığı taze elma suyu, bir çorba kaşığı beyaz kili ekleyin. Karışımı bir cam şişede, soğuk yerde muhafaza edin. Evde olduğunuz zaman bu karışımı yüzünüze sürün, kalabildiği kadar kalsın, ardından yıkayın. Maskeyi haftada 3 gün tekrarlayın. Dışarı çıkarken de en az 20 koruma faktörlü bir krem kullanın.



Nefrit yüzünden gözlerim şişti



Suna Hanım, ben 40 yaşındayım ve 2 yıldır nefrit tedavisi görüyorum. Hastalığın etkisiyle göz kapaklarım şişti. Sizin tavsiye edebileceğiniz doğal bir formül var mı? á H. A.



Geçmiş olsun... Bir su bardağı kaynar suya bir tutam kuşburnu, biraz papatya atıp 10 dakika demleyin. Ilık hale geldiğinde bu suya bir pamuk batırarak gözlerinize kompres yapın. Zaman zaman çay gibi demlediğiniz ebegümecinin suyuyla da kompres yapabilirsiniz.



Seramiğe hayat verenler



Arzu Efe ve Hülya Günel, yeni sergilerini 6 Ocak’ta Bakraç Sanat Galerisi’nde açtı.



Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik/Cam Anasanat Dalı mezunları Arzu Efe ve Hülya Günel, yeni sergileri ile sanatseverlere ulaştı. Seramik, porselen ve cam kullanan, yardımcı malzeme olarak demiri tercih eden Efe ile klasik formları modern bir şekilde yorumlamasıyla bilinen, seramiklerinde kıvrak, dinamik çizgiler öne çıkan Günel, çalışmalarını 6 Ocak’tan beri Bakraç Sanat Galerisi’nde sergiliyor. Eserler, 2 Şubat akşamına kadar, Sinan Ercan Sok. No: 38 Öztor Sitesi B Blok Kozyatağı-İstanbul adresindeki Bakraç’ta sergilenmeye devam edecek.



Fizik kanunlarını unutun!



Yer çekimine meydan okuyan, fizik kanunlarını yerle bir eden, uluslararası 18 altın madalya sahibi Çin Ulusal Akrobasi Sirki, dört gösteri için İstanbul’a geliyor.



1950’de kurulan, kuruluşundan bugüne 80’in üzerinde ülkede binlerce gösteri yapan Çin Ulusal Akrobasi Sirki, dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Grup, "China Soul" (Çin’in Ruhu) adlı şovlarıyla, 1-4 Şubat tarihleri arasında TİM-Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da olacak.



Ses ve ışık kompozisyonları, özgün sahne tasarımı ve farklı hanedanlara ait renkli kostümleriyle izleyicilere Çin tarihinin hanedanlarının farklı sanat tarzlarını sunan "China Soul"un gösterileri, 1, 2, 3 Şubat günleri saat 21:00’de, 4 Şubat günü ise saat 15:00’te başlayacak. Yazının Devamını Oku

Göz çevrem şimdiden kırıştı Suna DUMANKAYA Merhaba Suna Hanım, benim sorunum göz kenarımdaki mimik çizgileri... Henüz 19 yaşındayım ve yaşım nedeniyle şimdiden kırışıklık kremi kullanmaya başlamamı tavsiye etmiyorlar. Siz bana yardımcı olabilir misiniz? l Burak Y.



Evet, daha çok gençsin... Tıraştan sonra cildine sürdüğün kremi göz çevrende de dolaştır hafifçe... Ayrıca akşamları badem yağı ile yavaş yavaş masaj yapabilir, bazen de elma suyu sürebilirsin. Faydalarını göreceksin.



Kılcal damar çatlamasına karşı at kestanesi kürü



Suna Hanım; benim yanaklarımda ve burun kanatlarımda kılcal damar çatlamaları var. Çok krem kullandım ama geçmedi. Doktorlar lazer dışında kesin tedavisinin olmadığını söylüyorlar. Bir de cildim çok kuru... Sürekli nemlendirici kullanıyorum. Ayrıca ayva çekirdeklerini yarım bardak suda bekletiyorum, jel halini alıyor, onu sürüyorum kırışıklıklar için... Sizin tavsiyeniz ne olur? l Sibel B.



Anladığım kadarıyla cildiniz çok hassas, o yüzden de hava değişiminden, soğuktan etkileniyor. Dışarı çıkarken mutlaka koruma faktörlü krem kullanın. Ayrıca 4 adet at kestanesini soyup rendeleyin, üzerine çıkacak kadar susam yağı koyup güneş alan bir yerde iki hafta bekletin. Süzdükten sonra bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyip bu karışımı cam şişede saklayın. Her akşam kılcal damar şikayeti olan bölgelere sürün. Yazının Devamını Oku

Erkeklerde saç dökülmesi Suna DUMANKAYA Suna Hanım, ben de saç dökülmesi sorunu yaşayan bir beyim... Birçok losyon denedim ama faydasını görmedim. Bana öneriniz nedir? n A.L. Soyulmuş yarım avokadoyu iyice ezin. İçine 2 adet bıldırcın yumurtası, bir çorba kaşığı susamyağı koyup karıştırın ve saç diplerinize sürün. Streç filmle sarıp iki saat bekletin. Ardından saç tipinize uygun bir şampuanla yıkayın. Bu kürü haftada bir tekrarlayın.



Kırışıklığa elma suyu



Merhaba Suna Hanım, benim cildim çok kuru. Bu nedenle göz kenarlarında kırışıklıklar oluşmaya başladı. Ayrıca ellerimdeki kuruluğu da gideremiyorum, tırnaklarımın kenarları hep yarılıyor ve canım yanıyor. Bana ne önerebilirsiniz? n Tuğçe Ö.



Haftada bir gün elma suyu ile tüm yüzünüze kompres yapın ve yüzünüzü yıkamadan yatın. Elma suyunu ertesi sabaha kadar cildinizde bekletin. Elleriniz için de şunu öneririm: Eşit miktarda buğday özü yağı, jojoba yağı ve avokado yağını karıştırıp ellerinize sürün ve bekletin. Tırnaklarınıza badem yağı sürmenizin de faydasını görürsünüz.



Formüllerim hazır olarak satılacak



Suna Hanım, verdiğiniz formülleri hazırlamak zahmetli olabileceği için ürünlerinizi hazır halde satmaya başlayacağınızı duydum. Ne zamandan itibaren ve nerede satılacağını öğrenebilir miyim? n Hande Ü.



Evet, ürünlerim yakında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi desteğiyle piyasada olacak. Ben bunların ekonomik, kaliteli ve yararlı olacaklarını düşünüyorum. Umarım siz de memnun kalırsınız. 10 gün içinde detayları yine bu köşede yazacağım.



Saçkırandan kurtuluş var



Suna abla, benim uzun zamandır saçkıran sorunum var. Sarmısak ve tuzlu formülü denedim ama sonuç alamadım. Uzman bir doktara gittim, iğne yaptı, o da kár etmedi. Bana siz yardımcı olabilir misiniz? n D. Şahin



100 gram domuz yağını eritip süzün. Elde ettiğiniz sıvı haldeki yağa iyice ezilmiş sarmısak ve 15 damla defne yağı karıştırın. Bunu saç diplerinize masaj yaparak yedirin, ardından streç filmle sararak üç saat kadar bekletin. Uygulamayı haftada bir tekrarlayın. Yazının Devamını Oku

Güneş lekelerinden nasıl kurtulurum Suna DUMANKAYA Sevgili Suna Hanım, verdiğiniz bilgiler çok değerli... Umarım benden de yardımlarınızı esirgemezsiniz. Ben 36 yaşında, beyaz tenli bir kadınım. Yaklaşık 8-10 senedir cildimde güneş lekeleri var. 60 koruma faktörlü krem kullanıyorum, güneşte fazla kalmamaya dikkat ediyorum, cildimin temizliğine dikkat ediyor ve haftada bir peeling yapıyorum. Ama nafile... Akşamları renk açıcı krem de kullanmama rağmen bu sorundan bir türlü kurtulamıyorum. Bu lekeler bende takıntı halini aldı, son çarem sizsiniz. Yardımlarınızı rica ediyorum. l Nilay A.



Eski lekeleri gidermek için epey sabır ve çaba göstermeniz gerekecek, öncelikle bunu belirteyim... Tavsiyem ise şu: Bir çorba kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı yulaf unu, çeyrek limon suyu ve bir tatlı kaşığı elma suyunu karıştırıp cildinize sürün. 30 dakika kadar sonra hafifçe ovarak çıkarın. Ardından koruma faktörlü kreminizi sürün. Bu maskeyi haftada bir tekrarlayın.



Göz çevremde egzama var



Suna Hanım, benim sorunum göz çevremde çıkan yağlı egzamalar... Birkaç doktora gitmeme rağmen, hiçbiri bir yıldır buna çözüm bulamadı. Cildim aşırı hassas, kılcal damarlarım hep ortaya çıkıyor. Bana doğal bir bakım önerebilir misiniz? Şimdiden çok teşekkürler... l A. Davaz



Nane ve papatya yapraklarını birlikte demleyin. Daha sonra süzüp bu suyla o bölgeye kompres yapın. Ayrıca rendelenmiş bir havuç ve bir çay kaşığı badem yağını gazlı bezin arasına koyup, bunu sorunlu bölgelerde 15 dakika kadar bekletin. Kılcal damarlara ise at kestanesi losyonu sürün. At kestanesi losyonu aktarlarda satılıyor. Yazının Devamını Oku