Doğal güzellik

Sonbahara girmeden önce doğal bakım malzemelerle vücudunuzu yenilemeniz mümkün...
Yağlı cilt maskesi
MALZEMELER
· 1 çorba kaşığı bal
· 1 çorba kaşığı kil
· 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli
· 4 damla çay ağacı yağı
· Bir tutam biberiye
· Bir tutam yeşil çay
YAPILIŞI
Yeşil çay ve biberiye hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Yeşil çay ve biberiyeyi suda kaynatın. Bir havluyu demlenmiş suyun buharına tutun. Havluyla yüzünüzü temizledikten sonra maskeyi sürün. 20 dakika beklettikten sonra yıkayın. Haftada bir gün yapabilirsiniz.
Yağlı saçlar için maske
MALZEMELER
· 1 demet taze nane
· 1 şişe elma sirkesi
Yapılışı
Tüm malzemeleri blendırdan geçirip saç diplerinize sürün. 30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu karışımı haftada bir kez uygulayabilirsiniz.
Cilt arındırıcı peelIng
MALZEMELER
· 2 yemek kaşığı nohut unu
· 1 yemek kaşığı kaymak
· 1 yemek kaşığı bal
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri karıştırıp cildinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra parmak uçlarınızla hafif dairesel hareketler yaparak ovun ve daha sonra yıkayın. Bu hem cildi hem besler hem de arındırır.
Kuru ve hassas ciltler için maske
MALZEMELER
· 1 kahve fincanı keten tohumu
· 1 çorba kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı
· 1 tatlı kaşığı gül suyu
YAPILIŞI
1 çay bardağı suda keten tohumunu 8 dakika kaynatın. 5 dakika ılıttıktan sonra diğer malzemelerle karıştırın. Gazlı bez üzerine döküp cildinize sürün. 15 dakika bekletin, cildin emmesini sağlayın. Haftada 2 gün uygulayın.
El leke giderici
MALZEMELER
· 1 çorba kaşığı zeytin yağı
· 1 çay kaşığı karbonat tozu
· 1 tatlı kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri karıştırıp ellerinize sürüp bekletin. 30 dakika sonra ovarak temizleyin. Ellerinizi de her gün limonla ovun.
Metabolizma hızlandırıcı içecek
MALZEMELER
· Yarım ananas
· 1 çubuk tarçın
· 1 tatlı kaşığı karanfil
YAPILIŞI
Ananasları küp halinde doğrayın. 2 buçuk litre suda diğer malzemelerle beraber 10 dakika kaynatın. Bir sürahide gün boyu nane yapraklarıyla süsleyip içebilirsiniz.
Gözaltı şişkinlikleri ve morluklarına çözüm
MALZEMELER
· 2 çorba kaşığı kahve
· 2 çorba kaşığı krem peynir
· 1 çay kaşığı limon suyu
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri karıştın ve göz çevrenize sürün. 20 dakika bekletin. Yıkadıktan sonra gözaltı kremlerinizi masaj yaparak uygulayın.
Doğal güzellik
Sonbahara girmeden önce doğal bakım malzemelerle vücudunuzu yenilemeniz mümkün...
Yağlı cilt maskesi
MALZEMELER
· 1 çorba kaşığı bal
· 1 çorba kaşığı kil
· 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli
· 4 damla çay ağacı yağı
· Bir tutam biberiye
· Bir tutam yeşil çay
YAPILIŞI
Yeşil çay ve biberiye hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Yeşil çay ve biberiyeyi suda kaynatın. Bir havluyu demlenmiş suyun buharına tutun. Havluyla yüzünüzü temizledikten sonra maskeyi sürün. 20 dakika beklettikten sonra yıkayın. Haftada bir gün yapabilirsiniz.
Yağlı saçlar için maske
MALZEMELER
· 1 demet taze nane
· 1 şişe elma sirkesi
Yapılışı
Tüm malzemeleri blendırdan geçirip saç diplerinize sürün. 30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu karışımı haftada bir kez uygulayabilirsiniz.
Cilt arındırıcı peelIng
MALZEMELER
· 2 yemek kaşığı nohut unu
· 1 yemek kaşığı kaymak
· 1 yemek kaşığı bal
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri karıştırıp cildinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra parmak uçlarınızla hafif dairesel hareketler yaparak ovun ve daha sonra yıkayın. Bu hem cildi hem besler hem de arındırır.
Kuru ve hassas ciltler için maske
MALZEMELER
· 1 kahve fincanı keten tohumu
· 1 çorba kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı
· 1 tatlı kaşığı gül suyu
YAPILIŞI
1 çay bardağı suda keten tohumunu 8 dakika kaynatın. 5 dakika ılıttıktan sonra diğer malzemelerle karıştırın. Gazlı bez üzerine döküp cildinize sürün. 15 dakika bekletin, cildin emmesini sağlayın. Haftada 2 gün uygulayın.
El leke giderici
MALZEMELER
· 1 çorba kaşığı zeytin yağı
· 1 çay kaşığı karbonat tozu
· 1 tatlı kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri karıştırıp ellerinize sürüp bekletin. 30 dakika sonra ovarak temizleyin. Ellerinizi de her gün limonla ovun.
Metabolizma hızlandırıcı içecek
MALZEMELER
· Yarım ananas
· 1 çubuk tarçın
· 1 tatlı kaşığı karanfil
YAPILIŞI
Ananasları küp halinde doğrayın. 2 buçuk litre suda diğer malzemelerle beraber 10 dakika kaynatın. Bir sürahide gün boyu nane yapraklarıyla süsleyip içebilirsiniz.
Gözaltı şişkinlikleri ve morluklarına çözüm
MALZEMELER
· 2 çorba kaşığı kahve
· 2 çorba kaşığı krem peynir
· 1 çay kaşığı limon suyu
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri karıştın ve göz çevrenize sürün. 20 dakika bekletin. Yıkadıktan sonra gözaltı kremlerinizi masaj yaparak uygulayın.