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Suna Dumankaya

Doğal güzellik

30 Ağustos 2020

Sonbahara girmeden önce doğal bakım malzemelerle vücudunuzu yenilemeniz mümkün...

Yağlı cilt maskesi

MALZEMELER

· 1 çorba kaşığı bal
· 1 çorba kaşığı kil
· 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli
· 4 damla çay ağacı yağı
· Bir tutam biberiye
· Bir tutam yeşil çay

YAPILIŞI

Yeşil çay ve biberiye hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Yeşil çay ve biberiyeyi suda kaynatın. Bir havluyu demlenmiş suyun buharına tutun. Havluyla yüzünüzü temizledikten sonra maskeyi sürün. 20 dakika beklettikten sonra yıkayın. Haftada bir gün yapabilirsiniz.

Yağlı saçlar için maske

MALZEMELER

· 1 demet taze nane
· 1 şişe elma sirkesi

Yapılışı

Tüm malzemeleri blendırdan geçirip saç diplerinize sürün. 30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu karışımı haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Cilt arındırıcı peelIng

MALZEMELER

· 2 yemek kaşığı nohut unu
· 1 yemek kaşığı kaymak
· 1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp cildinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra parmak uçlarınızla hafif dairesel hareketler yaparak ovun ve daha sonra yıkayın. Bu hem cildi hem besler hem de arındırır.

Kuru ve hassas ciltler için maske

MALZEMELER

· 1 kahve fincanı keten tohumu
· 1 çorba kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı
· 1 tatlı kaşığı gül suyu

YAPILIŞI

1 çay bardağı suda keten tohumunu 8 dakika kaynatın. 5 dakika ılıttıktan sonra diğer malzemelerle karıştırın. Gazlı bez üzerine döküp cildinize sürün. 15 dakika bekletin, cildin emmesini sağlayın. Haftada 2 gün uygulayın.

El leke giderici

MALZEMELER

· 1 çorba kaşığı zeytin yağı
· 1 çay kaşığı karbonat tozu
· 1 tatlı kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp ellerinize sürüp bekletin. 30 dakika sonra ovarak temizleyin. Ellerinizi de her gün limonla ovun.

Metabolizma hızlandırıcı içecek

MALZEMELER

· Yarım ananas
· 1 çubuk tarçın
· 1 tatlı kaşığı karanfil

YAPILIŞI

Ananasları küp halinde doğrayın. 2 buçuk litre suda diğer malzemelerle beraber 10 dakika kaynatın. Bir sürahide gün boyu nane yapraklarıyla süsleyip içebilirsiniz.

Gözaltı şişkinlikleri ve morluklarına çözüm

MALZEMELER

· 2 çorba kaşığı kahve
· 2 çorba kaşığı krem peynir
· 1 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştın ve göz çevrenize sürün. 20 dakika bekletin. Yıkadıktan sonra gözaltı kremlerinizi masaj yaparak uygulayın.

 

 

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