Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Suna DUMANKAYA>Doğal bakım
Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Suna Dumankaya

Doğal bakım

13 Eylül 2020

Yaz tatili sonrası bakım zamanı... Mutfağınızdaki malzemelerle deniz ve güneşin bıraktığı izlerden kurtulabilirsiniz.

Denizden etkilenen saçlar

Malzemeler

◊ 1 limonun suyu
◊ 5 tatlı kaşığı sabun otu
◊ 5 tatlı kaşığı limon yağı
◊ 2 yumurtanın sarısı
◊ Yarım litre su

YAPILIŞI

Sabun otunu kaynatın. Soğutup bir kaba süzün. Limon suyu, yağı ve yumurtaların sarısını suyun içine katıp blendırdan geçirin. Karışımı saçınıza sürüp 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.

Hassas ciltler için peeling

Malzemeler

 ◊ 1 kase esmer şeker
◊ 1 çorba kaşığı tarçın
◊ Alabildiği kadar ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Ardından cildinize peeling yaparak uygulayın. Son olarak da ılık suyla cildinizi durulayın.

Cilt rengi düzenleyici

Malzemeler

◊ 2 yemek kaşığı bal
◊ 1 çay kaşığı elma sirkesi
◊ 4 damla badem yağı

YAPILIŞI

Balı yumuşaması için biraz ısıtın. Ardından diğer malzemelerle birlikte karıştırın. Bu özel karışımı yüzünüze sürün. 15 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın.

Toksinlerden arınmak

Malzemeler

◊ 2 adet yeşil elma
◊ 1 adet havuç
◊ 1 limon
◊ 1 portakal
◊ 1 çay kaşığı kabak çekirdeği yağı

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Ardından içine kabak çekirdeği yağını da ekleyin. Her akşam yatmadan önce bir bardak için.

Canlandırıcı maske

Malzemeler

◊ 15 gram öğütülmüş polen
◊ 15 gram kil
◊ 20 gram süt
◊ 1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp cildinize uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

Kuru ve çatlayan ellere

Malzemeler

◊ 1 adet limonun suyu
◊ 10 gram gliserin
◊ 10 gram badem yağı
◊ 1 tatlı kaşığı pudra

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp bir kutuya krem kutusuna koyun. Her gün ellerinize uygulayın.

Dekolte maskesi

Malzemeler

◊ 2 adet patates
◊ 1 yumurtanın akı
◊ 1 limonun suyu
◊ 1 çorba kaşığı yulaf unu

YAPILIŞI

Patatesi rendeleyin. Sonrasında diğer malzemelerle karıştırıp gazlı bezin üzerine sürün ve dekolte bölgenize yerleştirin.
2 saat bekletip cildinizi yıkayın. Haftada 2 kez uygulayın.

 

X
Doğal bakımSuna DUMANKAYATüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Toplumsal Cinsiyet EşitliğiAyşegül DOMANİÇ YELÇEToplumsal Cinsiyet Eşitliği13.09.2020
Özgür müzik özgün müzik yarattıDeniz SİPAHİÖzgür müzik özgün müzik yarattı13.09.2020
Alternatifin kadar güçlüsünUğur MELEKEAlternatifin kadar güçlüsün13.09.2020
Bu umursamazlık getirdi kararlarıOrkun ÜnBu umursamazlık getirdi kararları13.09.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.