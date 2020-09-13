Doğal bakım

Yaz tatili sonrası bakım zamanı... Mutfağınızdaki malzemelerle deniz ve güneşin bıraktığı izlerden kurtulabilirsiniz.
Denizden etkilenen saçlar
Malzemeler
◊ 1 limonun suyu
◊ 5 tatlı kaşığı sabun otu
◊ 5 tatlı kaşığı limon yağı
◊ 2 yumurtanın sarısı
◊ Yarım litre su
YAPILIŞI
Sabun otunu kaynatın. Soğutup bir kaba süzün. Limon suyu, yağı ve yumurtaların sarısını suyun içine katıp blendırdan geçirin. Karışımı saçınıza sürüp 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.
Hassas ciltler için peeling
Malzemeler
◊ 1 kase esmer şeker
◊ 1 çorba kaşığı tarçın
◊ Alabildiği kadar ayçiçek yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Ardından cildinize peeling yaparak uygulayın. Son olarak da ılık suyla cildinizi durulayın.
Cilt rengi düzenleyici
Malzemeler
◊ 2 yemek kaşığı bal
◊ 1 çay kaşığı elma sirkesi
◊ 4 damla badem yağı
YAPILIŞI
Balı yumuşaması için biraz ısıtın. Ardından diğer malzemelerle birlikte karıştırın. Bu özel karışımı yüzünüze sürün. 15 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın.
Toksinlerden arınmak
Malzemeler
◊ 2 adet yeşil elma
◊ 1 adet havuç
◊ 1 limon
◊ 1 portakal
◊ 1 çay kaşığı kabak çekirdeği yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Ardından içine kabak çekirdeği yağını da ekleyin. Her akşam yatmadan önce bir bardak için.
Canlandırıcı maske
Malzemeler
◊ 15 gram öğütülmüş polen
◊ 15 gram kil
◊ 20 gram süt
◊ 1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp cildinize uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
Kuru ve çatlayan ellere
Malzemeler
◊ 1 adet limonun suyu
◊ 10 gram gliserin
◊ 10 gram badem yağı
◊ 1 tatlı kaşığı pudra
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri karıştırıp bir kutuya krem kutusuna koyun. Her gün ellerinize uygulayın.
Dekolte maskesi
Malzemeler
◊ 2 adet patates
◊ 1 yumurtanın akı
◊ 1 limonun suyu
◊ 1 çorba kaşığı yulaf unu
YAPILIŞI
Patatesi rendeleyin. Sonrasında diğer malzemelerle karıştırıp gazlı bezin üzerine sürün ve dekolte bölgenize yerleştirin.
2 saat bekletip cildinizi yıkayın. Haftada 2 kez uygulayın.
Doğal bakım
Yaz tatili sonrası bakım zamanı... Mutfağınızdaki malzemelerle deniz ve güneşin bıraktığı izlerden kurtulabilirsiniz.
Denizden etkilenen saçlar
Malzemeler
◊ 1 limonun suyu
◊ 5 tatlı kaşığı sabun otu
◊ 5 tatlı kaşığı limon yağı
◊ 2 yumurtanın sarısı
◊ Yarım litre su
YAPILIŞI
Sabun otunu kaynatın. Soğutup bir kaba süzün. Limon suyu, yağı ve yumurtaların sarısını suyun içine katıp blendırdan geçirin. Karışımı saçınıza sürüp 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.
Hassas ciltler için peeling
Malzemeler
◊ 1 kase esmer şeker
◊ 1 çorba kaşığı tarçın
◊ Alabildiği kadar ayçiçek yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Ardından cildinize peeling yaparak uygulayın. Son olarak da ılık suyla cildinizi durulayın.
Cilt rengi düzenleyici
Malzemeler
◊ 2 yemek kaşığı bal
◊ 1 çay kaşığı elma sirkesi
◊ 4 damla badem yağı
YAPILIŞI
Balı yumuşaması için biraz ısıtın. Ardından diğer malzemelerle birlikte karıştırın. Bu özel karışımı yüzünüze sürün. 15 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın.
Toksinlerden arınmak
Malzemeler
◊ 2 adet yeşil elma
◊ 1 adet havuç
◊ 1 limon
◊ 1 portakal
◊ 1 çay kaşığı kabak çekirdeği yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Ardından içine kabak çekirdeği yağını da ekleyin. Her akşam yatmadan önce bir bardak için.
Canlandırıcı maske
Malzemeler
◊ 15 gram öğütülmüş polen
◊ 15 gram kil
◊ 20 gram süt
◊ 1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp cildinize uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
Kuru ve çatlayan ellere
Malzemeler
◊ 1 adet limonun suyu
◊ 10 gram gliserin
◊ 10 gram badem yağı
◊ 1 tatlı kaşığı pudra
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri karıştırıp bir kutuya krem kutusuna koyun. Her gün ellerinize uygulayın.
Dekolte maskesi
Malzemeler
◊ 2 adet patates
◊ 1 yumurtanın akı
◊ 1 limonun suyu
◊ 1 çorba kaşığı yulaf unu
YAPILIŞI
Patatesi rendeleyin. Sonrasında diğer malzemelerle karıştırıp gazlı bezin üzerine sürün ve dekolte bölgenize yerleştirin.
2 saat bekletip cildinizi yıkayın. Haftada 2 kez uygulayın.