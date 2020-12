BAKIM ZAMANI

Merhabalar... Öncelikle size böyle bir köşe ile sorunlarımızı çözmemize yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Benim derdim, saç ve kaşlarımın cansız olması, saçlarımın bir türlü uzamaması... 2 ay sonra evleneceğim ve nikahımda saçlarımın da çok hoş görünmesini istiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? á Ö. B Sizi şimdiden kutlarım. Saçlarınız eğer dökülüyorsa, bu sıkıntı beslenme hatalarıyla ya da yaklaşan düğün yüzünden yaşadığınız stresle alakalı olabilir. Uzman bir doktora görünmenizde fayda var. Benim sana tavsiyeme gelince: Bir kahve fincanı ılık zeytinyağına, ezip un haline getirdiğin bir tatlı kaşığı maydanoz tohumunu, bir çay kaşığı kuru mayayı karıştırın. Bu karışımı saç diplerine sürüp iki saat kadar bekletin. Ardından saç cinsine uygun bir şampuanla yıkayın. Ayrıca ayda bir, saçlarının uçlarından bir santim kadar kestirerek cansız bölümlerden kurtulmanı öneririm. Bakım ürünleri satışa sunuluyor Suna Dumankaya’nın Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin desteğiyle hazırladığı doğal kozmetik ürün-leri sonunda satışa çıkarılıyor. Her cilt tipine uygun cilt temizleme ve bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, banyo ürünleri, vücut bakım ürünleri ve masaj yağlarını kapsayan geniş ürün yelpazesine pazartesi gününden itibaren www.yeditepemarket.com adresinden sipariş vererek ulaşmak mümkün... Ürünler yakında piyasada da satışa sunulacak. Yüzüm çok kuruyor Suna Abla, ben 19 yaşındayım. Zaman zaman, özellikle soğuk havalarda cildimde aşırı kuruluk oluyor. Banyodan sonra bu daha da artıyor. Kuruluk yüzünden yüzümde kırmızılıklar da oluşuyor. Buna karşın alın ve burun bölgem nispeten yağlı... Bana ne önerebilirsiniz? á D.A. Yazdıklarınızdan cildinizin karma olduğu anlaşılıyor. Öncelikle en azından 20 koruma faktörlü bir krem edinmeniz iyi olacaktır. Size tavsiyem; yarım litre kaynamış suya birer tutam ebegümeci, nane ve birkaç gül yaprağı atın. Bunlar çay gibi demlensin. Süzdükten sonra her gün bunlarla cildinizi silin.

Suna Hanım, ben 22 yaşındayım ve saçlarımın dökülmesinden şikayetçiyim. Yeniden gürleşmesi, bir daha dökülmemesi için ne yapmalıyım? Hande A. Bir kahve fincanı iyi zeytin yağına bir çorba kaşığı bira mayası, bir çay kaşığı biberiye yağı, yarım çay kaşığı kekik yağı karıştırıp bunu saç diplerinize sürün. En az iki saat bekletip yıkayın. Uygulamayı haftada bir tekrarlayın. Ayrıca bir su bardağı kaynar suda tere otunu demleyip, bununla her gün saç diplerinize masaj yapmanın da yararını görürsünüz.



Sarkan cilde özel maske



Suna Hanım, 32 yaşındayım ve önceki yıllara göre cildimde ciddi bir elastikiyet kaybı, sarkma söz konusu... Bir arkadaşım yumurta akı ile şekeri çırpıp sürmemi önerdi. Siz ne tavsiye edersiniz? n Özlem



Adaçayını demleyip yüzünüzü bu suyla silin. Yuvarlak hareketlerle yukarı doğru masaj yapın. Maden suyuna yarım limon sıkıp buzlukta dondurun. Bu buz küplerinden birini her gün yüzünüzde dolaştırın. Bir elma suyu, yarım yumurta akı, bir tatlı kaşığı bal, çeyrek limon suyunu karıştırıp cildinize sürün, kurudukça yenileyerek akşamları bir saat kadar bekletin.



Çatlaklar, varisler ve yok olmayan göbek



Merhabalar Suna Hanım, benim sizinle paylaşmak istediğim iki sorunum var. İlki bacaklarımdaki çatlaklar ve varisler, ikincisi de 1.58 boyunda, 49 kiloda bir genç kız olmama rağmen eritemediğim göbeğim... Göbeğim boy ve kilomla çok orantısız duruyor. Bana bu konularda yardımcı olursanız sevinirim. n Fatma



Çatlakların oluştuktan sonra yok edilmesi çok zordur, ama cildi güzelleştirmek elinizde... Peeling yapın, kese olun ve sonra da limon suyu sürün. Varis için mutlaka doktora görünmeniz gerek; ayrıca ayakta fazla kalmayın, aşırı sıcak ve soğuk suyla banyo yapmamaya dikkat edin. Aktarlarda satılan at kestanesi losyonlarından sürmeniz de iyi olur. Göbek konusuna gelince; boy ve kilonuz normal, buna karşın göbeğiniz olması bir rahatsızlığın işareti olabilir. Bir doktora görünün. Eğer sağlık sorununuz yoksa bir kahve fincanı susam yağına bir tatlı kaşığı biberiye yağı, bir çay kaşığı kekik yağı, bir limon suyu karıştırıp bu karışımla her gün masaj yapın. Ardından streç filmle sarıp iki saat bekletin ve sonra duş alın.