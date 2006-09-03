4/a’lı mı b’li mi yoksa c’li misiniz?

BİLİN bakalım hangisindensiniz?
4/a’nın, b’nin ya da c’nin çok önemli anlamı var.
Siz de 4/a’lı ya da 4/b’lisiniz. İkisinden de değilseniz, o zaman 4/c’lisiniz...
NEDİR BU 4/a?
Daha fazla meraklandırmadan açıklayalım.
4/a: Yıllardır SSK’lı olarak adlandırılan kesimin yani bir işverene bağlı olarak çalışan kişilerin yeni adı!..
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun "sigortalı sayılanlar" başlıklı 4. maddesine göre; "Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar", 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren, "SSK’lı" olarak değil "4/a’lı" olarak adlandırılacaklar.
Daha açık bir anlatımla, milyonlarca işçi, "SSK’lıyım" demek yerine "4/a’lıyım" diyecekler.
PEKİ 4/B VE 4/C NE?
Yeni düzenlemeye göre 4/b’liler; daha önce Bağ-Kur’lu olanları ifade ediyor.
Kendi adına bağımsız çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı, bundan böyle, "Bağ-Kur’luyum" demek yerine "4/b’liyim" diyecekler.
4/c’yi artık tahmin ediyorsunuz; onlar da TC Emekli Sandığı’na bağlı, devlet memurları... Bunlar da, kendi sigortalılık durumlarını ifade ederken "4/c’liyim" diyecekler.
Başlığı okuduğunuzda, çoğunuz olayın farkında değildiniz. Artık 4/a’lı mı veya b’li mi yoksa c’li mi olduğunuzu öğrendiniz.
Hadi bakalım, çevrenizdekilere sorun; 4/a’lı mı yoksa b ya da c’li mi?
Bilmiyorlarsa, hangisinden olduklarını söyleyin...
BİRLERİ BİRBİRİYLE ÇARPINCA BAKIN NE OLUYOR?
111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321
BAKIN KİMLER NELER SÖYLEMİŞ...
"Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi."
(Charles H. Duell - Amerikan Patent Dairesi Başkanı - 1899)
"Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir."
(Henry Ford’un kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz veren bir banka müdürü - 1903)
"Uçaklar hoş oyuncaklar. Ama askeri bir değerleri yok." (Mareşal Ferdinand Foch)
"Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemezler." (Daryik F. Zanuck - Twenty Century Fox’un Başkanı - 1944)
İtalyan müteahhidin borcu
BİR Türk firması veya İtalyan firması ya da Fransız firmasının, Türkiye’deki bir ihaleye girebilmesi için, yeterlik kurallarına sahip olması gerekiyor.
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre; Türkiye’de ve kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borcu olan firmalar, kamu ihalelerine katılamıyorlar.
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bir firmanın vergi ya da sosyal güvenlik borcu olup olmadığını tespit etmek zor bir olay.
Türkiye’ye gelince "vergi borcu" denilmiş ama hangi vergi borcu olduğu belirtilmemiş. Buna göre, emlak vergisi ya da motorlu taşıtlar vergisi borcu olan bir firmanın dahi ihaleye girememesi gerekiyor.
Yasa böyle ama uygulama bu yönde değil!..
Üç sarışın
ÜÇ sarışın, dedektif olmak üzere polis teşkilatına müracaat etmişler. Sözlü sınavda, Komiser Kázım birinci kıza dosyadan çıkarttığı bir resmi göstermiş ve;
- Söyle kızım, bu bir suçlunun resmi, bu adamın ne özelliği var? Bunu ileride nasıl tanırsın?
- Çok kolay adam tek gözlü.
Komiser Kázım resme bakmış ve;
- Kızım bu resim profilden, yani yandan çekilmiş, tabii tek göz göreceksin.
Aynı resmi ikinci kıza gösterip sormuş ve;
"Bana bak" diye ilave etmiş, "Doğru dürüst bir cevap ver."
İkinci kız;
- Bu adamı tanımak çok kolay çünkü adamın tek kulağı var.
Komiser Kázım "kızım" diye bağırmış.
- Bu resim profilden dedik ya adamın suratının öbür yanını göremiyoruz. Onun için kaç gözü, kaç kulağı olduğunu bilemeyiz.
Kázım üçüncü kıza;
- Kızım lütfen akıllı bir cevap vermeye çalış, beni çıldırtma, bu adamın bariz özelliği nedir, bu adamı ileride nasıl tanırsın? diye sormuş. Kız;
- Bu adam lens takıyor
diye cevap vermiş.
Komiser Kázım şaşkın şaşkın resme bakmış, ama adamın lens takıp takmadığını bir türlü anlayamamış. Merak etmiş, adamın dosyasını açıp okumuş, dosyadaki bilgiye göre hakikaten adam lens takıyormuş. Komiser Kázım üçüncü kıza hayranlık içinde;
- Aferin be kızım doğru bilmişsin, şimdi söyle bakalım, bu adamın lens taktığını resimden nasıl anlayabildin?
Kız;
- Çok kolay, tek gözlü, tek kulaklı bir adamın gözlük takacak hali yok ya...
ERKEKLER...
Erkekler enerji tasarrufuna nasıl katkıda bulunurlar?
Eve gelip hiçbir iş yapmamakla.
Erkekler uzun bir hikayeyi nasıl kısaltırlar?
Sözünüzü keserek...
Bilim adamlarına göre erkeklerin size dikkatlerini verebilecekleri en uygun zaman hangisidir?
Devre arası...
Bir erkeğin yatak toplanmasına yardım etmekten anladığı nedir?
Yataktan çıkmak...
Günün sözü
Yolunu kaybetmiş birine yön sorulmaz...
Emerson
4/a’lı mı b’li mi yoksa c’li misiniz?
BİLİN bakalım hangisindensiniz?
4/a’nın, b’nin ya da c’nin çok önemli anlamı var.
Siz de 4/a’lı ya da 4/b’lisiniz. İkisinden de değilseniz, o zaman 4/c’lisiniz...
NEDİR BU 4/a?
Daha fazla meraklandırmadan açıklayalım.
4/a: Yıllardır SSK’lı olarak adlandırılan kesimin yani bir işverene bağlı olarak çalışan kişilerin yeni adı!..
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun "sigortalı sayılanlar" başlıklı 4. maddesine göre; "Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar", 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren, "SSK’lı" olarak değil "4/a’lı" olarak adlandırılacaklar.
Daha açık bir anlatımla, milyonlarca işçi, "SSK’lıyım" demek yerine "4/a’lıyım" diyecekler.
PEKİ 4/B VE 4/C NE?
Yeni düzenlemeye göre 4/b’liler; daha önce Bağ-Kur’lu olanları ifade ediyor.
Kendi adına bağımsız çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı, bundan böyle, "Bağ-Kur’luyum" demek yerine "4/b’liyim" diyecekler.
4/c’yi artık tahmin ediyorsunuz; onlar da TC Emekli Sandığı’na bağlı, devlet memurları... Bunlar da, kendi sigortalılık durumlarını ifade ederken "4/c’liyim" diyecekler.
Başlığı okuduğunuzda, çoğunuz olayın farkında değildiniz. Artık 4/a’lı mı veya b’li mi yoksa c’li mi olduğunuzu öğrendiniz.
Hadi bakalım, çevrenizdekilere sorun; 4/a’lı mı yoksa b ya da c’li mi?
Bilmiyorlarsa, hangisinden olduklarını söyleyin...
BİRLERİ BİRBİRİYLE ÇARPINCA BAKIN NE OLUYOR?
111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321
BAKIN KİMLER NELER SÖYLEMİŞ...
"Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi."
(Charles H. Duell - Amerikan Patent Dairesi Başkanı - 1899)
"Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir."
(Henry Ford’un kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz veren bir banka müdürü - 1903)
"Uçaklar hoş oyuncaklar. Ama askeri bir değerleri yok." (Mareşal Ferdinand Foch)
"Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemezler." (Daryik F. Zanuck - Twenty Century Fox’un Başkanı - 1944)
İtalyan müteahhidin borcu
BİR Türk firması veya İtalyan firması ya da Fransız firmasının, Türkiye’deki bir ihaleye girebilmesi için, yeterlik kurallarına sahip olması gerekiyor.
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre; Türkiye’de ve kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borcu olan firmalar, kamu ihalelerine katılamıyorlar.
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bir firmanın vergi ya da sosyal güvenlik borcu olup olmadığını tespit etmek zor bir olay.
Türkiye’ye gelince "vergi borcu" denilmiş ama hangi vergi borcu olduğu belirtilmemiş. Buna göre, emlak vergisi ya da motorlu taşıtlar vergisi borcu olan bir firmanın dahi ihaleye girememesi gerekiyor.
Yasa böyle ama uygulama bu yönde değil!..
Üç sarışın
ÜÇ sarışın, dedektif olmak üzere polis teşkilatına müracaat etmişler. Sözlü sınavda, Komiser Kázım birinci kıza dosyadan çıkarttığı bir resmi göstermiş ve;
- Söyle kızım, bu bir suçlunun resmi, bu adamın ne özelliği var? Bunu ileride nasıl tanırsın?
- Çok kolay adam tek gözlü.
Komiser Kázım resme bakmış ve;
- Kızım bu resim profilden, yani yandan çekilmiş, tabii tek göz göreceksin.
Aynı resmi ikinci kıza gösterip sormuş ve;
"Bana bak" diye ilave etmiş, "Doğru dürüst bir cevap ver."
İkinci kız;
- Bu adamı tanımak çok kolay çünkü adamın tek kulağı var.
Komiser Kázım "kızım" diye bağırmış.
- Bu resim profilden dedik ya adamın suratının öbür yanını göremiyoruz. Onun için kaç gözü, kaç kulağı olduğunu bilemeyiz.
Kázım üçüncü kıza;
- Kızım lütfen akıllı bir cevap vermeye çalış, beni çıldırtma, bu adamın bariz özelliği nedir, bu adamı ileride nasıl tanırsın? diye sormuş. Kız;
- Bu adam lens takıyor
diye cevap vermiş.
Komiser Kázım şaşkın şaşkın resme bakmış, ama adamın lens takıp takmadığını bir türlü anlayamamış. Merak etmiş, adamın dosyasını açıp okumuş, dosyadaki bilgiye göre hakikaten adam lens takıyormuş. Komiser Kázım üçüncü kıza hayranlık içinde;
- Aferin be kızım doğru bilmişsin, şimdi söyle bakalım, bu adamın lens taktığını resimden nasıl anlayabildin?
Kız;
- Çok kolay, tek gözlü, tek kulaklı bir adamın gözlük takacak hali yok ya...
ERKEKLER...
Erkekler enerji tasarrufuna nasıl katkıda bulunurlar?
Eve gelip hiçbir iş yapmamakla.
Erkekler uzun bir hikayeyi nasıl kısaltırlar?
Sözünüzü keserek...
Bilim adamlarına göre erkeklerin size dikkatlerini verebilecekleri en uygun zaman hangisidir?
Devre arası...
Bir erkeğin yatak toplanmasına yardım etmekten anladığı nedir?
Yataktan çıkmak...
Günün sözü
Yolunu kaybetmiş birine yön sorulmaz...
Emerson