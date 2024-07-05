Yaz stilinizi gittiğiniz bölgeye göre planlayın

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Doğal güzellikleriyle, kültürel mirasıyla ve muhteşem koylarıyla tam bir turizm cenneti olan ülkemizde tatil yapmak gerçekten ayrı bir keyif. Özellikle temmuz ayıyla birlikte tatil beldeleri de dolup taşmaya başladı. Yaz tatilleri her ne kadar plaj stiliyle daha çok konuşulsa da aslında seçtiğiniz destinasyonların kendine özgü moda anlayışları ve sokak stilleri var. Özellikle Bodrum, Alaçatı ve Datça gibi popüler rotaları tercih ettiyseniz, o zaman sadece gündüz için değil her gece için de farklı kombinler hazırlamanız şart. Hadi gelin bugün muhteşem plajları, akşamüstü partileri ve gece eğlenceleriyle bizlere güzel bir tatil vadeden bu yerlerin moda dinamiklerine birlikte göz atalım.

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BODRUM İÇİN BÜYÜK BİR VALİZ ŞART





Son yıllarda uçuk fiyatları ve kalabalık olmasıyla gündeme gelen Bodrum’a gidiyorsanız, o zaman ilk önceliğiniz yanınıza büyük boy bir valiz almak olacak. Çünkü Türkiye’nin en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Bodrum’da bir yandan plaj partilerini takip edecek bir yandan da gece eğlencelerinde boy göstereceksiniz. Dünyaca ünlü restoranları, otelleri, barları ve plajlarıyla dikkat çeken Bodrum için yeni sezona ait tüm kombinlerinizi valinize koyabilirsiniz. Çünkü magazin muhabirlerinin kol gezdiği beach club’lara giderken, hem gösterişli ve şık olmak isteyecek hem de başkalarıyla pişti olmamak için çaba harcayacaksınız.

KALACAĞINIZ GÜN SAYISI KADAR MAYO GÖTÜRÜN





Yaz aylarında Bodrum’un gündüzü de gecesi de sıcak geçtiği için yaz kombinlerinizin hepsini rahatlıkla giyebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, yanınıza kalacağınız gün sayısı kadar bikini ve mayo almak olacak. Çünkü gündüz saatlerini çoğunlukla plajlarda geçireceğiniz için yedek mayonuz mutlaka yanınızda olmalı. Plaj stiliniz için küçük bir trend hatırlatması, Bodrum’da bikini ve mayodan çok, mayokiniler gözde. Mayonuzun rengine uyumlu tunik veya pareo almayı da unutmamalısınız. Plaj stilinin vazgeçilmezleri arasında yer alan hasır çanta ve şapkalara da ihtiyacınız olacak. Özellikle taş baskı desenli hasır çantalar, bu sezon oldukça popüler.

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GECELERİ İSTEDİĞİNİZ KADAR ŞIK OLABİLİRSİNİZ

Rahat ve şık denildiği zaman tam olarak Bodrum’un giyim tarzını tanımlamış olursunuz. Ancak sezon trendlerini takip eden bir moda anlayışı olduğunu da bilmek gerek. Gündüzleri gösterişli plaj stilinizi akşam eğlencelerinde biraz daha abartabilirsiniz. Çünkü topuklu şık ayakkabılar, zarif ama bir o kadar da şık kombinler, Bodrum gece stilinin olmazsa olmazları. Kısacası diğer tatil beldelerine inat, Bodrum’da iddialı parçalar serbest, hatta plaj stilinde bile bu durum geçerli.

SANDALETLERİN ŞIKLIK YARIŞI

Tatil destinasyonları arasında öne çıkan diğer bir rotamız ise Alaçatı. Arnavut kaldırımlarıyla güzelleşen bu tatil beldemizin de kendine özgü bir moda anlayışı var. Alaçatı, sörf turizmi açısından da geliştiği için dünyanın dört bir yanından sörf tutkunlarını da ağırlayan bir yer. Bu nedenle spor ve rahat giyim tarzı bu beldemizde oldukça popüler. Gelelim burada nasıl ayakkabılar giymeniz gerektiğine. Alaçatı’nın tam bir topuklu ayakkabı düşmanı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Arnavut kaldırımları, bu tarz ayakkabılarla yürümeyi neredeyse imkânsızlaştırıyor. Bu nedenle Alaçatı’da sandaletler, şıklık yarışına giriyor. Eksiksiz bir tatil için siz de yanınıza ister taşlı ister bilekten bağlamalı bir sandalet almayı ihmal etmeyin.

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GÖSTERİŞTEN UZAK AMA AYNI ZAMANDA ŞIK KOMBİNLER

Alaçatı’da plaj stilinizin de gösterişten uzak ve fazla süslü olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde spor şıklığın hâkim olduğu plajlarda kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Alaçatı geceleri içinse konforlu ve spor bir şıklık yakalayabileceğiniz kombinleri tercih etmelisiniz. Alaçatı’da mekânlar, çok büyük olmadığı için elinizde taşıyabileceğiniz clutch çantalar ya da çapraz asabileceğiniz küçük çanta modelleri uygun bir seçim olacaktır. Böylece rahatlıkla dans edebilir, içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Alaçatı’da gece kıyafetlerinize ise ayrı bir özen göstermeniz şart. Çünkü rahatlığı, şıklığı, farklılığı ve bohem tarzı bir arada kullanmak durumundasınız. Bu nedenle parıltılı, taşlı ve pullu parçalardan uzak durmanızı öneririm.

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HUZUR KELİMESİYLE BÜTÜNLEŞEN YER: DATÇA





Yılın tüm yorgunluğunu kalabalıktan uzak, sakin bir atmosferde doğayla iç içe geçirmek istiyorsanız, o zaman Datça, tam da size göre. ‘Acelen varsa ne işin var Datça’da’ sözünü belki duymuşsunuzdur. Datça, tam da bu sözün yaşandığı bir yer. Hayat burada adeta yavaşlıyor. Ancak huzur da bir o kadar içinize doluyor. Nefis bir doğanın hâkim olduğu Datça’nın moda anlayışı da neyle rahat ediyorsanız onu giyin tarzı diyebiliriz. Bunun için öncelikle parmak arası terliğinizi, gözlüğünüzü, şapkanızı ve hasır çantanızı bavulun baş köşesine yerleştirebilirsiniz. Burada ihtiyacınız olan kıyafetler ise şort, kot şort, kısa tulumlar, her boydan askılı çiçekli elbiseler ve tişörtler. Çünkü bu parçaları hem gündüz hem de gece rahatlıkla giyebilirsiniz.