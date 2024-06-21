Vücut tipine göre mayo ve bikini seçimi

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Vücut tipimize göre genel giyim tarzımızı oluşturmak oldukça önemlidir. Ancak söz konusu plaj kıyafetleri olduğu zaman, bu durum çok daha fazla önemli bir hale geliyor. Çünkü plaj kıyafetlerinde kusurları kapatmak pek mümkün olmuyor ve yanlış seçimler, hoşunuza gitmeyen görünümlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bunun da en önemli nedeni birçok kişinin vücut tipine göre mayo, bikini ve mayokini seçimi yapamaması.

VÜCUT TİPİNE GÖRE BİKİNİ VE MAYO SEÇİMİ

Armut vücut tipi: Toplumumuzda armut tipi vücut ile sıkça karşılaşırız. Üst kısımlarınız ince ve basenleriniz geniş ise armut tipi bir vücuda sahipsiniz demektir. Bu nedenle vücudunuzun üst kısmını hareketlendiren ancak basen bölgesine dikkat çekmeyen modellere yönelmeniz doğru bir seçim olacaktır. Mesela fırfırlı ve desenli bikini üstleri, sizler için oldukça uygundur. Bikini altını ise tek renk kullanmaya özen göstermelisiniz. Mayo tercih edecekseniz de üst kısmının daha renkli ve desenli olmasına dikkat edin. Ayrıca üst kısmı fırfır veya zincir gibi detaylarla hareketlendirilmiş modellere de yönelebilirsiniz. Ancak tek parça ürünler, bacak bölgenizin daha kısa ve geniş görünmesine neden olabilir. Bu yüzden tercihinizi bikiniden yana kullanmanızı öneririm.

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Elma vücut tipi: Elma vücut tipine sahip olan kişilerin plaj kıyafetleri tercihi yaparken daha dikkatli olmaları gerekir. Çünkü bu kişilerin omuz, karın ve göğüs bölgeleri geniş bir yapıdadır ve vücutlarını daha orantılı gösterecek modellere ihtiyaçları vardır. Bu nedenle V yaka bikini üstleri ile yüksek bel bikini altı giymek doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca birkaç yıldır popülerliğini koruyan crop tarzı ya da halter yaka modeller de bu kişiler için uygundur.

Dikdörtgen vücut tipi: Dikdörtgen vücut tipine sahip olanlar, belirgin kıvrımlara sahip olmayabilirler. Genellikle bel, göğüs ve kalça çevreleri hemen hemen aynı ölçülerdedir. Bu nedenle vücut hatlarını şekillendiren ve kıvrımları vurgulayan parçalar tercih edilmelidir. Mesela bu vücut tipine sahip olanlar için ideal seçim, kesinlikle mayokinidir. Ayrıca yüksek bel veya kemer detaylı mayolar da bel bölgenizin kıvrımlarını ortaya çıkarmanıza yardımcı olan parçalar arasındadır. Tercihinizi bikiniden yana kullanmak istiyorsanız da dolgu detaylı üstler, sizin için uygun olacaktır. Bikini altını da yine yüksek bel ve kemer detaylarıyla hareketlendirilmiş modellerden seçebilirsiniz.

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Kum saati vücut tipi: İnce bir bel, göğüs ve kalçaya sahip olan kum saati vücut tipi için seçenekler çok daha boldur. Kıvrımları belirgin bir vücut olduğu için bikini, mayo ve mayokini tercihlerini istedikleri modellerde seçebilirler. Ancak özellikle orta yükseklikteki bikini altları, bu kişiler için ideal modeldir. Böylece vücut kıvrımları daha net bir şekilde ortaya çıkar. Bardot tarzı bikini üstleri ise omuzları açıkta bırakarak, dengeleyici bir etki yaratır. Ayrıca V yakalı ya da kemerli mayolar da kum saati vücut tipi için uygun seçimler arasındadır.

Üçgen vücut tipi: Üst vücudun ince, kalça kısmının kalın olduğu bu vücut tipi için de dikkatli tercihler yapmak gerekir. Özellikle bikini altı seçiminde sade renkler tercih edilmelidir. Bikini üstünde ise hareketli ya da dekolteli seçimler, orantılı bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Öte yandan fırfırlı bikini üstleri de sizler için kullanışlı birer parçadır. Tercihinizi mayodan yana kullanmak istiyorsanız da alt kısmının dikkat çekmeyen bir tarz olmasına özen gösterin.

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TREND ALARMI!

Bu sezon plajlarda öne çıkan trendlere de biraz değinmeden bugünkü yazıyı bitirmek olmaz. Eğer henüz tatile çıkmadıysanız, bu bölümü okumadan geçmeyin.

-Sezona popülerliğini artırarak giriş yapan Gingham desenli mayo ve bikiniler, her yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle mavi, yeşil ve kırmızı renkli olanlar, adeta yazın enerjisini de yansıtıyor.

-Örgü bikiniler de bu sezonun gözde trendleri arasında.

-Leopar desenli mayo ve bikiniler, adeta 60’lı yıllardan günümüze ışınlandı. Ayrıca zebra ve yılan baskılı desenlerle tasarlanan bikini ve mayo modelleri plajlarda boy gösteriyor.