Süetin görkemli dönüşü

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1960 ve 70’li yılların özgür ruhunu yansıtan giyim ve aksesuarlarda sıkça kullanılan bu kumaş, yeni sezonda dünyaca ünlü markaların podyumlarında boy göstermeyi başardı. Cesur renkler ve yaratıcı tasarımlarla güncellenen süet, eteklerden elbiselere, pantolonlardan ceketlere ve botlardan çantalara kadar pek çok üründe karşımıza çıkıyor. Podyumlardan sonra sokak stiline de geçiş yapan bu retro kumaş, yumuşak dokusu, şık görünümü ve zarifliğiyle de her stile hitap etmeyi başarıyor. İnce yapısı nedeniyle genellikle sonbahar aylarında tercih edilen süet, bu sezon alışılmışın dışına çıkarak, kışın soğuk günlerinde de kombinlerimizin vazgeçilmez parçalarından biri olacak. Süetin bu sezon moda dünyasının yenilikçi ruhu sayesinde en yaratıcı, en özgür ve en renkli dönemini yaşadığını söyleyebiliriz.

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HİPPİLERİN VAZGEÇİLMEZ KUMAŞI

Zamansız bir kumaş olan süet, özellikle 1960 ve 70’li yıllarda çok popülerdi. Süet kumaş, aslında altın dönemini hippie ve bohem kültürünün yükselmesiyle yaşadı. Dönemin özgür ruhunu yansıtan kıyafet ve aksesuarların vazgeçilmez materyali olarak uzun yıllar modaya yön verdi. Şimdi ise doğal görünümü, yumuşak dokusu ve şık görünümüyle yeniden moda sahnesine döndü. Dünyaca ünlü moda markaları da bu muhteşem kumaşın cazibesine daha fazla kayıtsız kalamayarak, kış koleksiyonlarını süetten yapılan tasarımlarla donattı. Daha önce sadece ceket ve çizmelerde kullandığımız süet, yeni sezon ile birlikte tulumlarda, bomber ceketlerde, takım elbiselerde, eteklerde, elbiselerde, pantolonlarda, spor ayakkabılarda ve çantalarda hayat buldu. Üstelik modern tasarımlarla ve cesur renklerle yorumlanarak, her stile hitap edebiliyor. Zamansız güzelliği nedeniyle tasarımcıları hâlâ etkileyebilen süet, gündelik giyimden gece stiline kadar moda dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.

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CESUR VE CANLI RENKLER

Süet denildiği zaman akla ilk gelen renk kahverengi ve tonları olur. Ancak kış sezonu için süetin renk paleti dikkat çekici bir şekilde genişledi. Öyle ki, birçok marka mavi, pembe, kırmızı, turuncu ve açık sarı tonlarda tasarımlarla podyumlarını süsledi. Klasik kahverengi ise her zamanki gibi birçok parçada kullanıldı. Kahve tonlarının yanı sıra bu sezonun favori renklerinden olan yeşilin tonları da birçok tasarıma şıklık ve zarafet kattı. Siyah ve gri renkleri sevenleri de unutmayan tasarımcılar, ceket ve eteklerde sıkça bu tonları kullandı. Podyumlarda klasik süet ceketlere süet blazer ve bomber ceketlerin eşlik etmesi, kış ayları boyunca süetin hayatımızda olacağının bir başka göstergesi oldu. Soğuk günlerde jean ve kumaş pantolon giymekten sıkılanlar için de modacılar, sezonun imza parçalarından biri olmaya aday olan süet pantolonları alternatif olarak sundu. Hem günlük hem de gece stilinize şıklık katabilecek nitelikte olan bu pantolonlardan bu sezon almayı düşünebilirsiniz. Böylece gardırobunuza kaliteli ve zamansız bir parça eklemiş olursunuz.

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PODYUMDAN ESİNTİLER

Eğer süet kumaş giymeyi seviyorsanız, sizlere ünlü markaların podyumlarında kullandığı süet tasarımların bazılarından bahsetmek istiyorum. Böylece kış alışverişinizi yaparken, hangi parçaları alabileceğiniz konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Mesela Fransız lüks markası Jacquemus, alışılmışın dışına çıkarak, tasarımlarında pembe, sarı, yeşil ve kırmızı renk süete yer verdi. Özellikle şık yaka detaylı kırmızı elbisesi ve derin bir sırt dekoltesine sahip olan sarı elbise, modaseverlerden tam puan aldı. Koleksiyonunda klasik çizgilerden oluşan süet elbiselere, ceketlere, takım elbiselere, pantolonlara, ayakkabı ve çantalara yer veren Ralph Lauren ise renk paletinde ağırlıklı olarak kahverengi, siyah ve griyi tercih etti. Mui Mui markası ise süeti blazer ceketlerine taşıyarak, taşlarla hareketlendi. Marka ayrıca tasarladığı süet sneakerlarla da dikkat çekti. Gucci Resort Koleksiyonu’nda ise sonbaharın renkleri olan kahverengi ve bordo renk süetten tasarlanan blazer ceketlere, mini elbiselere ve kısa kollu takımlara yer verildi.

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