Su altı teraryumlara evinizde yer açın

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Eğer ev dekorasyonunuza küçük ama estetik bir dokunuş yapmak istiyorsanız, su altı teraryumlarına göz gezdirmenizi öneririm. Çünkü bu yıl her yerde karşımıza çıkacaklar... Ev dekorasyonunda değişiklikler yapmak isteyen birçok kişi sezonun trendlerine göz gezdirmeye başlamıştır. Yakın bir zamanda zaten evlerimizi sonbahar ve kışa hazırlayacağız. Bunu yapmadan önce ise size önerim yeni dekorasyon trendlerine bir göz gezdirmeniz. Çünkü bu sezon, evlerinizin ruhuna enerji ve canlılık katacak aquatecture teraryum trendi aniden yükselişe geçti. Pinterest Predicts raporuna göre su altı teraryumları yeni sezonda salonlarda, oturma odalarında, çalışma alanlarında hatta ofislerde bile karşımıza çıkacak.

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YARATICI TASARIM DİNLENDİRİCİ ORTAM

Cam bir kabın içine inşa edilen küçük bir bahçe olarak da tanımlayabileceğimiz teraryumlar, dönem dönem ev dekorasyonlarında sıkça kullanılıyor. Ancak bu sezon aquatecture teraryum diğer adıyla su altı peyzajı, yaşam alanlarınıza doğal ortamı taşımanıza yardım edecek. Minyatür objeler, dekoratif kayalar ve bitkiler kullanarak hazırlayacağınız su altı teraryumları sadece estetik bir dokunuş olarak düşünmeyin. Çünkü bu küçük bahçeler, evlerinize ferahlıkta getirebiliyor.

SU ALTI MANZARASINI KİM SEVMEZ Kİ?

Farklı boylardaki cam kaplarda hazırlanan teraryumlarda genellikle kum, toprak, bitki ve bitki lifleri kullanılarak, kara ortamı yaratılmaya çalışılır. Ancak bu sezon, bu objelerin yanına su, yosun, kaya ve taş gibi unsurları da eklememiz gerek. Çünkü artık su altı manzaralarını evlerimize getiriyoruz. Temel gereçlerin yanında su altı bahçenizi güzelleştirmek için ayrıca minyatür yapılar, küçük boyutta dekorasyon nesneleri ile biblolar da kullanabilirsiniz. Eğer bakımı zor gelmeyecekse içine balıklar veya kaplumbağalar bile koyabilirsiniz.

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MANZARANIZI BİTKİLERLE RENKLENDİRİN

Aquatecture teraryum hazırlayacağınız zaman, alacağınız bitkileri doğru seçmeye özen göstermelisiniz. Özellikle su altı manzarası yaratmak istiyorsanız hem dayanıklı hem de su altında yeşerebilen bitkilere yönelmelisiniz. Mesela, tatlı su teraryumlarında en çok kullanılan bitkilerin başında anubias gelir. Az bakım gerektiren ve dayanıklı bir bitki olması nedeniyle uzun süre teraryumunda yaşayabilir. En güzel özelliklerinden biri de otçul balıkların bu bitkileri yemiyor olması. Eğer balıklarla teraryumunuzu süslemeyi düşünüyorsanız, anubias, tam da aradığınız çözüm olabilir. Diğer bir dayanıklı ve az bakım gerektiren seçenek ise java eğreltiotlarıdır. Yavaş bir büyüme hızına sahip olan bu otlar, herhangi bir besine ihtiyaç duymazlar. Bu nedenle uzun süre zarar görmeden su altında yaşayabilirler.

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YOSUNSUZ SU MANZARASI OLMAZ

Su manzarası elbette ki yosunsuz olmaz. Yosunlarla yüzeyleri kaplayarak, güzel bir görünüm yaratabilirsiniz. Hızla büyüyen ve kolayca yayılan yosunların bakımı da kolaydır. Teraryumun içinde doğal bir filitre görevi yaparak, fazla besinleri emer ve faydalı bakterilerin kolonileşmesi için zemin de sağlar. Böylece suyun kalitesi de artar. Teraryumlarda yeşil zemin yaratmak için kullanabileceğiniz diğer bir bitki ise Utricularia Graminifolia’dır. Bu bitki de suda yaşayan organizmalarla beslendiği için suyun daha iyi durumda kalmasını sağlar. Bu nedenle sıkça tercih edilir.

DOĞALLIK VE SADELİK HÂLÂ POPÜLER

Yeni gelen trendlere baktığımız zaman bu yıl da tasarımcıların doğallıktan vazgeçmediğini ve yeşille odaklandığını görüyoruz. Ev ortamında canlı bitkilere yer verilmesi, masif ahşap, doğal taş, bambu ve keten gibi doğal malzemeler kullanılmasına ek olarak artık su altı teraryumlarını da listeye ekleyebiliriz. Çünkü samimi, dinlendirici, sade ama bir o kadar da estetik ortamlar yaratmanın modası, daha uzun süre hayatımızda olacak gibi.