Sonbahar dolaplarını planlamanın tam zamanı

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Siz de ‘bugünlerde kıyafetlerimden sıkıldım ve her türlü yeniliğe açığım’ diyenlerdenseniz, yeni trendlerin hükmünün başladığı bu aylarda dolaplarınızı güncelleyebilirsiniz. Üstelik yeni tarzınızı oluştururken, geçmiş sezonlardan kalan kıyafetlerinizi de değerlendirme lüksünüz var. Çünkü geçen yılda hayatımızda olan birçok trend, yeni sezonda var olmaya devam ediyor. Zarif ve feminenliğin ağır bastığı bir moda anlayışıyla gelen yeni sezonda kendi özel dokunuşunuzu taşıyan kıyafetler seçerek, tarzınızı baştan yaratabilirsiniz. Çünkü ekoselerden leopar desenlere, transparan görünümlerden deri kıyafetlere, suni kürklerden vahşi batının ruhunu taşıyan püsküllü detaylara kadar birçok zamansız parça, geri geldi.

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EKOSELERE MODERN DOKUNUŞ

90’ları etkisi altına alan ve uzun yıllar popülerliğini yitirmeyen ekose giyim, 2024-25 sonbahar ve kış sezonunda tekrar yüzünü gösterdi. Özellikle Burberry ve Loewe markaları, ekose desenleri yeniden podyumlara taşıyarak, bu desenin zamansız olduğunu bir kez daha gösterdi. Kadın gardıroplarının olmazsa olmazları arasında yer alan ekoseler, artık modern yorumlarıyla stilinize yeniden renk katmak için mağazalarda boy göstermeye başladı. Eteklerde, tek parça elbiselerde, şallarda, blazerlarda ve kabanlarda kullanabileceğiniz ekose desen, sezonun en güçlü dış giyim tarzı olmak için sahnelere geri dönüyor da diyebiliriz. Her ne kadar ekosenin klasik rengi kırmızı olsa da bu sezon mavi, yeşil, turuncu ve lacivert gibi tonları da öne çıkıyor. Ayrıca klasik kalem eteklerin de yükselişe geçtiği yeni sezonda ekose desen, özellikle ofis şıklığınızı yükseltebileceğiniz bir avantaj da sağlıyor. Mesela klasik kalem ekose eteklerinizi, boğazlı triko kazaklar ya da şık gömlekler ile kombinleyebilirsiniz. Sokak stilinizde de pileli mini ekose etekleri, yün, kaşmir ya da saf yün kazaklarla tamamlayabilirsiniz.

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SAHTE KÜRKLERİN ZAFERİ

Hem çevre dostu hem de şık alternatifler olarak yıllardır kullandığımız sahte kürkler de podyumların gözde parçaları arasındaydı. Soğuk kış günlerinde bizi sımsıcak tutan büyük ve hacimli tüylü kürkleri, sezon sonuna kadar her yerde göreceğimiz kesin. Havalar iyice soğuduğunda sevimli bir dış giyim parçası olarak kullanacağımız suni kürkler, daha uzun yıllar cazibesini kaybetmeyecek gibi görünüyor. Geçmiş sezonlardan kalan suni kürklerinizi ve kürk detaylı parçalarınızı şimdiden dolaplarınızın en ön kısmına yerleştirmenizi öneririm. Çünkü bu parçalar, en basit görünümü bile yükseltebilecek ve stilinizi güçlendirebilecek bir duruşa sahip. Yeni sezonda tasarımcılar, ayrıca içimizi ısıtan kalın ve tüylü kürklere inat, defilelerinde file ve transparan detaylara da yer verdi. Cesaret dozu yüksek parçaları giymeyi ve sıra dışı olmayı sevenlerin favorileri arasında yer alan transparan tasarımlar, bu sezon da zarif görünümleriyle bizleri büyülüyor.

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DERİNİN MODASI HİÇ GEÇMİYOR

Gardıroplarımızın olmazsa olmaz parçalarından biri olan deri tasarımların, moda dünyası üstündeki güçlü etkisi devam ediyor. Modası hemen hemen hiç geçmeyen ve zamansız görünümler arasında ilk sıraya oturan deri parçalardan anlaşılan hiçbirimiz sıkılmıyoruz. Tasarımcılar da öyle düşünüyor olmalı ki, eteklerden elbiselere, ceketlerden kabanlara, gömleklerden pantolonlara kadar birçok parçada deri kumaşı kullanmaktan vazgeçmediler. Podyumlarda daha çok siyah ağırlıklı tasarımlar boy gösterse de bazı ünlü markaların mavi, bordo, yeşil ve kahverengi tonlarda hazırladıkları modeller de beğeni topladı. Özellikle haki yeşilli, sezonun en çok kullanılan renklerinden biri. Eğer klasik tonlardan sıkıldıysanız, o zaman haki yeşili bir deri parçayı, kış gardırobunuza eklemenizi öneririm.

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LEOPAR DESENLER VE PÜSKÜL DETAYLAR

Zamana meydan okuyan ve modası geçmeyen desenlerden biri de leopar. Bu göz alıcı desen, moda dünyasında dönem dönem zirveye oturmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl birçok ünlü tarafından hem giyimde hem de aksesuarlarda kullanılan leopar deseni, bu sezon birden fazla parçada göreceğiz. Mesela leoparlı bir bluz giyiyorsanız, bunu leopar desenli bir çanta veya ayakkabı ile tamamlayabileceksiniz. Cesur bir tercih olan baştan aşağı leopar desen bir kombini görmek de artık çok makul. Podyumlarda dikkat çeken diğer bir trend ise Vahşi Batı’nın ruhunu şehirlere taşıyan püskül detaylar oldu diyebiliriz. Kombinlere hareket katan bu püsküller, elbiselerden, gömleklerden, deri ceketlerden, çantalardan ve çizmelerden sarkacak. Ayrıca bu sezon modern bir dokunuşla tasarlanan deri ceketler, püsküller, büyük tokalı kemerler ve kovboy çizmeleri, Western esintilerini dolaplarınıza taşıyacak.

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